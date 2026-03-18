Алиса Двоеглазова: «Не хочу заканчивать с фигурным катанием, пока не попробую себя в парах»

– Какая у вас цель в спорте? Такая, без которой вы не смогли бы уйти из фигурного катания.

– Я не хочу заканчивать с фигурным катанием, пока не попробую себя в парном катании. На самом деле с целями у меня туго. Я много раз пыталась анализировать и ставить конкретные цели, но начинаю думать о том, что что-то бывает невозможным.

Непонятно, как сложится судьба, потому что сейчас многое зависит не от нас. Поэтому цель такая: мне очень хочется почувствовать себя как парница, почувствовать полеты, поддержки, подкрутки. Сейчас это кажется невозможным. Смотрю и думаю: как они вообще это делают?

– Что доставляет вам искреннюю радость помимо фигурного катания?

– Время с близкими, пускай это будет 15 минут, но это вызывает положительные эмоции. Очень люблю моменты, когда прихожу домой и вся семья в сборе, так спокойно на душе становится. Все делятся, как прошел день, рассказывают новости.

Еще люблю шопинг, но кто его не любит? До чемпионата России составила список, подумала, если хорошо выступлю, то закажу это и это, но я уже забыла, что именно хотела, – рассказала Двоеглазова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Поставьте её в пару с Сарновским..
Раньше ее пугали парным, а теперь она сама хочет?
У Алисы может получиться! Она может попробовать совместить.
Совмещать нынче не те времена. У нее хороший шанс сделать крутую карьеру в одиночке. А вот потом уже можно перейти в парах - там катаются сильно дольше
да, думаю, вы правы. кстати, хорошее продолжение карьеры для одиночников.
Это по нашему, Роднина на горбу двух верблюдов три раза в рай въехала. Третий сбежал.
Вообще не представляю Двоеглазову в роли парницы. Прям совсем.

По поводу целей - согласна. Когда такая неопределённость с МС какие-то цели ставить трудно. Тем более, в женском одиночном. Тем более, когда выходят потрясающие девочки в следующем сезоне.
Не расстанусь с фигурным катанием буду вечно молодой...
