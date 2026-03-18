Татьяна Тарасова: «Победы паралимпийцев поспособствуют нашему возвращению на международную арену»

Тарасова: победы паралимпийцев поспособствуют возвращению России в спорте.

Татьяна Тарасова считает, что выступление России на Паралимпиаде-2026 поспособствует полноценному возвращению российских спортсменов на международные старты.

Российские паралимпийцы заняли в Милане третье общекомандное место, несмотря на то, что в составе сборной было 6 человек.

«Грандиозные результаты! Будем жить и будем видеть, как победы наших паралимпийцев поспособствуют нашему возвращению на международную арену.

Может, это вообще их всех озлобит», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

МОК, возвращай уже российский спорт! Паралимпиада показала, что в этом ничего страшного

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
Честно, Паралимпиада по сравнению с Олимпиадой прошла вообще незаметно. Сомневаюсь, что большинство вообще в курсе, кто где выиграл.
Честно, Паралимпиада по сравнению с Олимпиадой прошла вообще незаметно. Сомневаюсь, что большинство вообще в курсе, кто где выиграл.
да многие и Олимпиаду не заметили
да многие и Олимпиаду не заметили
Фетисов, например, не заметил. Но он - не многие
Успехи наших паралимпийцев на возвращение никак не повлияют. У нас даже президент ФФККР не собирается ничего делать для возвращения. Сидит ровно и ничего не упирается. А то допустят наших, работы прибавится.
Все это очень напоминает цитату из «Золотого телёнка»:

И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом.
очень-очень жаль, что Паралимпиаду не демонстрировали по Окко. Эмоций в этот раз было бы намного больше, чем от обычной
Паралимпийцы молодцы такие, сколько медалей забрали..
Паралимпийцы молодцы такие, сколько медалей забрали..
Не так важно,что завоевали как то, что у кого то отобрали)?
Респект нашим паралимпийцам!
Вообще, никак не поспособствует. Какие то глупые надежды у людей со скромным мышлением. То на Трампа, то на женщину, которая в МОК пришла, то на медали паралимпийцев, то на суд в мае. Все кто хоть что то понимают, знают, от чего зависит возвращение. И то не сразу, а после нескольких лет передержки.
Вообще, никак не поспособствует. Какие то глупые надежды у людей со скромным мышлением. То на Трампа, то на женщину, которая в МОК пришла, то на медали паралимпийцев, то на суд в мае. Все кто хоть что то понимают, знают, от чего зависит возвращение. И то не сразу, а после нескольких лет передержки.
Тогда почему некоторые Федерации уже возвращают наших? И почему паралимпийцев возвратили?
Тогда почему некоторые Федерации уже возвращают наших? И почему паралимпийцев возвратили?
Возвращают в тртьесортныз видах спорта. В командных никто не вернул. А именно в командных видах спорта максимально проявляется принадлежность спортсмена в стране. В индивидуальных видах спортсмен может быть нейтралом или сменить гражданство в любой момент. А в командных так не получится. Индикатор именно командные виды спорта, а не какие нибудь шахматы)
Пралимпиада это, конечно, было что-то героическое. 6 спортсменов забрали столько медалей... Без слез невозможно было смотреть. Ревела, как тварь, когда Ворончихина закричала "мама, получилось". Герои.
Параолимпионики красавчики! Всего шесть человек поехало, а столько наград привезли, в том числе золотых, заняв третье место в общем зачёте! Реально герои! Респект и уважуха. Наши же основные олимпионики приехали не солонно хлебавши, а шестые места Петросян и Гуменника в фигурке некоторыми ещё и чуть ли не как подвиг подаются... Ладно Гуменник, наша мужская одиночка со времён завершения Плющенко не претендовала на олимпийские медали в личке, но Петросян, доминировавшая в России несколько лет... Откровенно разочаровала, а её потеря квадов в олимпийском сезоне окончательно зафиксировала тот факт, что квады в женской одиночке – это явление зыбкое и временное, на которое можно надеяться лишь до наступления 18 лет у фигуристок, а тогда смысл в них вообще в женской одиночке, где взрослый уровень теперь начинается с 17 лет?
Или наоборот.
Материалы по теме
Российские паралимпийцы встретились с болельщиками на Красной площади
вчера, 13:06
Рожков о Паралимпиаде: «Все спортсмены были к нам дружелюбны. Во время награждения и исполнения нашего гимна вставали и снимали головные уборы»
вчера, 08:10
«Если бы были представлены все спортсмены, думаю, мы поборолись бы за более высокие места». Рожков о том, что Россия стала 3-й в медальном зачете Паралимпиады
16 марта, 11:16
Рекомендуем
Главные новости
Алиса Двоеглазова: «Если ISU разрешит выступать по юниорам, я очень обрадуюсь и скажу, что готова хоть сейчас туда поехать»
сегодня, 06:46
Алиса Двоеглазова: «Не хочу заканчивать с фигурным катанием, пока не попробую себя в парах»
сегодня, 06:36
Алиса Двоеглазова: «Тутберидзе приносит уверенность в себе. И на контрольных прокатах, и на чемпионате России мне было спокойнее выходить»
сегодня, 06:32
Двоеглазова о финале Гран-при России: «Сказала тренерам, что мне очень обидно, что так получается, мне стыдно перед ними»
сегодня, 06:27
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 06:07
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге: там выступят Валиева, Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
сегодня, 06:07
Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о Костомарове. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев
вчера, 17:47
Петросян и Гуменник исполнят совместный показательный номер в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
вчера, 16:11
Евгения Медведева: «Меня до сих пор мотивирует фигурное катание. Я посвятила ему более 20 лет и не могу представить без него свою жизнь»
вчера, 15:45
Евгения Медведева: «Хочу ли я вернуться в фигурное катание, как Трусова? Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится»
вчера, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем