Татьяна Тарасова: «Победы паралимпийцев поспособствуют нашему возвращению на международную арену»

Тарасова: победы паралимпийцев поспособствуют возвращению России в спорте.

Татьяна Тарасова считает, что выступление России на Паралимпиаде-2026 поспособствует полноценному возвращению российских спортсменов на международные старты.

Российские паралимпийцы заняли в Милане третье общекомандное место, несмотря на то, что в составе сборной было 6 человек.

«Грандиозные результаты! Будем жить и будем видеть, как победы наших паралимпийцев поспособствуют нашему возвращению на международную арену.

Может, это вообще их всех озлобит», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

