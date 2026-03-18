Алиса Двоеглазова: «Тутберидзе приносит уверенность в себе. И на контрольных прокатах, и на чемпионате России мне было спокойнее выходить»

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, как ее успокаивает Этери Тутберидзе.

– Если вспоминать весь сезон, что запомнилось больше всего?

– Думаю, все-таки чемпионат России. Там такая атмосфера – не то что напряженная, но все нацеленные и в наилучшей форме подходят к этому старту. И то, что там за бортиком стояла Этери Георгиевна (Тутберидзе), было очень приятно. Контрольные прокаты запомнились — это был мой первый выход на взрослую арену. Можно выделить любой старт, но это первое, что приходит в голову.

– Как меняется атмосфера на соревнованиях, когда приезжает Этери Тутберидзе?

– Она приносит уверенность в себе. И на контрольных прокатах, и на чемпионате России мне было спокойнее выходить. Не знаю, как это вообще работает. Я очень люблю, когда выводят и Сергей Викторович, и Даниил Маркович.

Перед короткой и произвольной на чемпионате России держались за руки с Этери Георгиевной несколько секунд, смотрели в глаза, и не знаю как, но это очень зарядило меня. Первый раз она меня выводила на контрольных прокатах. Тогда мне даже было страшновато, не знала, как это происходит, но все оказалось намного лучше, и мне очень понравилось, – рассказала Двоеглазова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoДаниил Глейхенгауз
logoсборная России
Сергей Дудаков
logoЭтери Тутберидзе
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
Этери прямолинейная. Она сразу аедёт на максимум, на победу.
