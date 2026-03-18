11

Двоеглазова о финале Гран-при России: «Сказала тренерам, что мне очень обидно, что так получается, мне стыдно перед ними»

Двоеглазова призналась, что ей было стыдно перед тренерами на финале Гран-при.

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова подвела итоги сезона.

Фигуристка выиграла финал Гран-при России, но сделала бабочку на четверном лутце в произвольной программе и упала с четверного тулупа.

– Официальная часть сезона закончена. Какие эмоции остались от первого взрослого сезона?

– Очень довольна и рада, как сложился для меня первый взрослый сезон. Я испытывала очень яркие эмоции на каждом соревновании, очень приятно было принимать в них участие.

– Вы ожидали таких результатов?

– Честно, нет. Особо и не строила ожиданий, но очень рада, что сложилось все именно так.

– Какие мысли у вас были после выхода со льда в финале? Что сказали тренеры?

– Я сразу сказала, что мне очень обидно, что так получается. Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Сергей Викторович (Дудаков) со мной согласились, им тоже обидно. Сказала, что испытываю чувство стыда перед ними и знаю, что могу все это делать. Тренеры добавили, что будем дальше работать.

– Что оказалось для вас самым неожиданным во взрослых соревнованиях?

– Настолько хорошая организация. Мне приятно и даже неловко, когда меня провожают до автобуса, который едет на каток, несут за мной чемодан. И мне хочется сказать: да не надо, я сама могу. В целом организация соревнований, чемпионата России отличная, очень хорошие условия нам предоставляет наша федерация, за что ей большое спасибо.

– Как поменялась ваша психология с переходом во взрослые? Вы чувствуете, что настрой поменялся?

– Мне кажется, что я еще не нашла правильный вариант настроя для себя. Хотя недавно казалось, что уже примерно понимаю, как мне нужно настраиваться. Попыталась это сделать на этом старте — разозлиться на себя, и это помогало выходить на старт. Но что-то пошло не так. Поэтому мне кажется, что настрой можно искать на протяжении всей карьеры, – рассказала Двоеглазова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoАлиса Двоеглазова
logoсборная России
женское катание
logoДаниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
logoСерия Гран-при России
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если у спортсменки, допустим, было то, что она не доделала (прогуляла тренировки, сбила режим перед соревнованиями, поленилась во время работы, не послушала важный совет тренера), то тогда стыд - логичная часть воспитания ответственности.

Но если Алиса сама не знает, почему у нее не получается на соревнованиях элемент, и делает, что может, то зачем поддерживать чувство стыда? Это может только загнать человека и с рабочим настроем никак не связано. И уж тем более "моську" Алисы Лью не создаст)
Как можно стыдиться за падение? Лёд скользкий, люди не роботы. Тем более уверена, что Алиса очень старалась, рисковала, шла на четверные. А что, есть идеальные люди, которые не ошибаются? Стыдиться надо, когда украл, предал, в трудную минуту не оказал помощь. А это ведь всего лишь спорт.
А тренерам не стыдно, что не научили лучше?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
