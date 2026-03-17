Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о Костомарове. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев

Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове.

Режиссер Сарик Андреасян снимет спортивную драму, посвященную истории олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщает РБК, съемки фильма уже стартовали в Сочи. Роль Костомарова исполняет актер Кирилл Зайцев, а роль жены фигуриста Оксаны Домниной – Анна Снаткина.

«Жизненный путь Романа Костомарова – это не просто хроника побед великого фигуриста, это история человека, который оказался на грани и нашел в себе силы вернуться. Для меня, как для режиссера, важно рассказать эту драму честно – без прикрас, с болью, страхом и надеждой.

Мы делаем не только фильм о спорте, а кино о преодолении, о любви и о том, что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может начаться заново. И особенно важно, что Роман рядом с нами в этом процессе – это придает истории подлинность и особую ответственность для всей команды», – отметил Андреасян.

«Это про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение. Здесь есть сцена, которая всегда будет для меня особенной, – первый выход на лед после трагедии.

Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя, мы все сделали правильно», – сказал Костомаров.