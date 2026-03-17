Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о Костомарове. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев

Режиссер Сарик Андреасян снимет спортивную драму, посвященную истории олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщает РБК, съемки фильма уже стартовали в Сочи. Роль Костомарова исполняет актер Кирилл Зайцев, а роль жены фигуриста Оксаны Домниной – Анна Снаткина. 

«Жизненный путь Романа Костомарова – это не просто хроника побед великого фигуриста, это история человека, который оказался на грани и нашел в себе силы вернуться. Для меня, как для режиссера, важно рассказать эту драму честно – без прикрас, с болью, страхом и надеждой.

Мы делаем не только фильм о спорте, а кино о преодолении, о любви и о том, что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может начаться заново. И особенно важно, что Роман рядом с нами в этом процессе – это придает истории подлинность и особую ответственность для всей команды», – отметил Андреасян. 

«Это про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение. Здесь есть сцена, которая всегда будет для меня особенной, – первый выход на лед после трагедии.

Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя, мы все сделали правильно», – сказал Костомаров.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
Сарик Андреасян...Лучшая антиреклама фильма.
Интересно,есть кто-нибудь,кто собирается это смотреть?
Ответ Сергей Круг
мне кажется, даже самому Сарику зашкварно смотреть свои шедевры)
Ответ Сергей Круг
Евген Badcomedian)))
"Для меня, как для режиссера, важно рассказать эту драму честно – без прикрас, с болью, страхом и надеждой."
Если честно, то нужно показать в фильме помощь Навки, которой бы не было у обычного человека.
Ответ Katerina Sunny
Это то немногое, за что лично я Навку уважаю)
Ответ Katerina Sunny
Да и фильма не было бы без ее помощи, так как нечего бы было снимать.
Как опошлить любое гениальное произведение или прекрасную историю - просто нужно чтобы Сарик Андреасян снял про это фильм!
Ответ Алина Бель
А Костомаров не возражал!
Ответ Алина Бель
Хорошо бы если бы Костомарова сыграл Безруков. Или на худой конец - Петров .
Как в анекдоте времен застоя про армянских пионеров - сначала создать себе сложности, потом преодолеть.
Как катать с температурой ради бабла.
Великий распильщик всея бюджета! Кто бы сомневался))) Россия - щедрая душа всегда готова отвалить Сарику пачку миллионов на очередной шэдэвр для обзора Бэда)
Ответ kate_ko
За свои деньги он снимает, и фильмы его смотрят.
Продукт явно не для черни, пардон, народа, т.к. история Костомарова не содержит ничего поучительного. Разве что там покажут что не нужно жрать антибиотики без назначения как витаминки, так что они полностью перестанут работать когда в критической ситуации их применят врачи. Ну и прыгать в прорубь когда ты простужен, тоже оказывается неполезно.
Благодаря Навке он получил лучшее лечение, недоступное черни, пардон, большинству граждан, и оказался полностью морально уничтожен. И только недели психотерапии вытащили его из депрессии, и понимание что ему купят лучшие в мире протезы.

Честно говоря, я вот ни капли героического в этой истории не наблюдаю.
Только в обзоре Бэдкомедиан.
а кто сыграет Яглыча?))
Бэд, готовься, фактура для нового ролика скоро подъедет
Ну как Роман мог вляпаться в Сарика, потом ведь не отмоешься. Снаткина, удивительно, что не Моряк.
Ответ Раскисон
Как раз не удивительно, Костомаров очень разочаровал, весь в пиаре и ему это нравится. И всё это смотрится по крайней мере нелепо именно в сегодняшних реалиях, когда огромное количество ребят лишаются рук и ног, но на войне, а не после гулянки. Его вернули с того света, он второй раз родился, казалось бы, что этот шанс в жизни он использует на все 100, например станет помогать в реабилитации, но нет, к сожалению он выбрал бабло. Надеюсь, что фильм Сарика не "подведет".
