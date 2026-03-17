Режиссер Сарик Андреасян снимет фильм о Костомарове. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев
Режиссер Сарик Андреасян снимет спортивную драму, посвященную истории олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Как сообщает РБК, съемки фильма уже стартовали в Сочи. Роль Костомарова исполняет актер Кирилл Зайцев, а роль жены фигуриста Оксаны Домниной – Анна Снаткина.
«Жизненный путь Романа Костомарова – это не просто хроника побед великого фигуриста, это история человека, который оказался на грани и нашел в себе силы вернуться. Для меня, как для режиссера, важно рассказать эту драму честно – без прикрас, с болью, страхом и надеждой.
Мы делаем не только фильм о спорте, а кино о преодолении, о любви и о том, что даже после самых тяжелых испытаний жизнь может начаться заново. И особенно важно, что Роман рядом с нами в этом процессе – это придает истории подлинность и особую ответственность для всей команды», – отметил Андреасян.
«Это про нашу любовь с Оксаной, про детей, про больницу и второе рождение. Здесь есть сцена, которая всегда будет для меня особенной, – первый выход на лед после трагедии.
Наш фильм про то, как встать и идти дальше, что бы ни случилось. Если после титров люди почувствуют, что сдаваться никогда нельзя, мы все сделали правильно», – сказал Костомаров.
Интересно,есть кто-нибудь,кто собирается это смотреть?
Если честно, то нужно показать в фильме помощь Навки, которой бы не было у обычного человека.
Как катать с температурой ради бабла.
Благодаря Навке он получил лучшее лечение, недоступное черни, пардон, большинству граждан, и оказался полностью морально уничтожен. И только недели психотерапии вытащили его из депрессии, и понимание что ему купят лучшие в мире протезы.
Честно говоря, я вот ни капли героического в этой истории не наблюдаю.