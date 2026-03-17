Петросян и Гуменник исполнят совместный показательный номер в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Петросян и Гуменник представят на шоу Тутберидзе совместный номер.

Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» с совместным показательным номером.

Об этом сообщил хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз в эфире программы «Утро на ТНТ».

– Аделия хотела пригласить Петра на показательное выступление [на Олимпиаде], но запретили. Как вы можете этот момент прокомментировать?

– Ну, это все очень просто, там есть регламент. Приглашается определенное количество спортсменов, поэтому здесь все просто. Но могу дать такую информацию на будущее. У нашей команды Этери Тутберидзе в апреле, как всегда, проходит тур ледовых шоу «Чемпионы на льду». И в этом туре вы увидите номер пары, – сказал Глейхенгауз.