Петросян и Гуменник исполнят совместный показательный номер в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» с совместным показательным номером.
Об этом сообщил хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз в эфире программы «Утро на ТНТ».
– Аделия хотела пригласить Петра на показательное выступление [на Олимпиаде], но запретили. Как вы можете этот момент прокомментировать?
– Ну, это все очень просто, там есть регламент. Приглашается определенное количество спортсменов, поэтому здесь все просто. Но могу дать такую информацию на будущее. У нашей команды Этери Тутберидзе в апреле, как всегда, проходит тур ледовых шоу «Чемпионы на льду». И в этом туре вы увидите номер пары, – сказал Глейхенгауз.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ход коньком
Ура, это чудесно, пойду в Москве полюбуюсь!)
И я. Лечу в Москву, обязательно пойду на шоу. Хочу видеть эту красоту
Здорово и символично, с удовольствием посмотрю их номер в Москве
Не дали показать номер на показательных на ОИ, покажут Аделия и Петя его в шоу " Чемпионы на льду." Удачи ребятам в гастрольном туре.
Круто! Ответ Милану ))
В Москве и в Питере совсем мало билетов осталось. Ждем 22 апреля, шоу как всегда будет классным.
Отличная новость!Интересно будет посмотреть на номер ребят
Жду не дождусь, билетик есть. Полюбила этих ребят, не подвели, выстояли под давлением, и весь мир увидел классные программы наших прекрасных фигуристов, молодцы.
👍👍👍
Ура! Кайф!!!
Отличная новость, ждём номер!
Рада за ребят, рада за зрителей, что они увидят эту красоту 😇😇😇завидую вам белой завистью😇
Здорово, символично и очень красиво! С нетерпением жду их номер в Москве!
