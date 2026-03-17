Петросян и Гуменник исполнят совместный показательный номер в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Петросян и Гуменник представят на шоу Тутберидзе совместный номер.

Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» с совместным показательным номером. 

Об этом сообщил хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз в эфире программы «Утро на ТНТ». 

– Аделия хотела пригласить Петра на показательное выступление [на Олимпиаде], но запретили. Как вы можете этот момент прокомментировать?

– Ну, это все очень просто, там есть регламент. Приглашается определенное количество спортсменов, поэтому здесь все просто. Но могу дать такую информацию на будущее. У нашей команды Этери Тутберидзе в апреле, как всегда, проходит тур ледовых шоу «Чемпионы на льду». И в этом туре вы увидите номер пары, – сказал Глейхенгауз. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ход коньком
logoДаниил Глейхенгауз
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoПетр Гуменник
ледовые шоу
Ура, это чудесно, пойду в Москве полюбуюсь!)
Ответ Yana0808B
И я. Лечу в Москву, обязательно пойду на шоу. Хочу видеть эту красоту
Здорово и символично, с удовольствием посмотрю их номер в Москве
Не дали показать номер на показательных на ОИ, покажут Аделия и Петя его в шоу " Чемпионы на льду." Удачи ребятам в гастрольном туре.
Круто!
В Москве и в Питере совсем мало билетов осталось. Ждем 22 апреля, шоу как всегда будет классным.
Отличная новость!Интересно будет посмотреть на номер ребят
Ответ Аленка_76
Жду не дождусь, билетик есть. Полюбила этих ребят, не подвели, выстояли под давлением, и весь мир увидел классные программы наших прекрасных фигуристов, молодцы.
Ответ Shehina
👍👍👍
Отличная новость, ждём номер!
Рада за ребят, рада за зрителей, что они увидят эту красоту 😇😇😇завидую вам белой завистью😇
Здорово, символично и очень красиво! С нетерпением жду их номер в Москве!
