Козловский о критике его работы комментатором на Олимпиаде: «Люди вдумчивые, те, которые развиваются, не являются активными комментаторами в соцсетях»

Козловский о критике: вдумчивые люди не комментируют в соцсетях.

Фигурист Дмитрий Козловский ответил на критику его работы комментатором во время Олимпиады-2026.

– Твое комментирование на Олимпийских играх вызывало много обсуждений, споров – как среди болельщиков, так и среди специалистов. Было и немало критики. Как ты относишься к критике? Как ты ее отслеживаешь? Читаешь комментарии? Чье мнение для тебя авторитетно?

– Зависит от конкретной темы и зависит от моего интереса к конкретному вопросу. Могу сказать, что в процессе сомнений и принятия решений я стараюсь получать обратную связь и накапливать мнения людей, чье мнение мне по-настоящему интересно. Это небольшая экспертная группа, я бы так сказал.

Когда решение уже принято, опираться на колоссальное мнение массы – особенно в социальных сетях – это не очень правильно. Надо понимать, что люди вдумчивые, люди которые по-настоящему живут свою жизнь, которые развиваются, чем-то занимаются, они, скорее всего, не являются активными комментаторами в социальных сетях.

Поэтому, как это часто бывает, критика, которую мы наблюдаем в пространстве соцмедиа, она является следствием очень серьезной активности группы лиц, для которых эта критика – и есть самоцель. Ну или во всяком случае эта критика занимает очень серьезный пласт в их жизни.

Надо понимать, что я живу свою жизнь согласно своим каким-то правилам и своему какому-то видению. Когда я понимаю, что я говорю правильную вещь – и я говорю ее не с просто эмоциональной точки зрения, как выплеск эмоций, а когда это мнения подкреплено какими-то аргументами и пережитым мною опытом – то фундамент мысли и идеи является для меня очень устойчивым. И стороннее мнение – особенно со стороны абсолютно неизвестных мне людей – вряд ли может как-то этому фундаменту навредить, – сказал Козловский.

