  • Козловский о критике его работы комментатором на Олимпиаде: «Люди вдумчивые, те, которые развиваются, не являются активными комментаторами в соцсетях»
Козловский о критике его работы комментатором на Олимпиаде: «Люди вдумчивые, те, которые развиваются, не являются активными комментаторами в соцсетях»

Козловский о критике: вдумчивые люди не комментируют в соцсетях.

Фигурист Дмитрий Козловский ответил на критику его работы комментатором во время Олимпиады-2026.

– Твое комментирование на Олимпийских играх вызывало много обсуждений, споров – как среди болельщиков, так и среди специалистов. Было и немало критики. Как ты относишься к критике? Как ты ее отслеживаешь? Читаешь комментарии? Чье мнение для тебя авторитетно?

– Зависит от конкретной темы и зависит от моего интереса к конкретному вопросу. Могу сказать, что в процессе сомнений и принятия решений я стараюсь получать обратную связь и накапливать мнения людей, чье мнение мне по-настоящему интересно. Это небольшая экспертная группа, я бы так сказал.

Когда решение уже принято, опираться на колоссальное мнение массы – особенно в социальных сетях – это не очень правильно. Надо понимать, что люди вдумчивые, люди которые по-настоящему живут свою жизнь, которые развиваются, чем-то занимаются, они, скорее всего, не являются активными комментаторами в социальных сетях.

Поэтому, как это часто бывает, критика, которую мы наблюдаем в пространстве соцмедиа, она является следствием очень серьезной активности группы лиц, для которых эта критика – и есть самоцель. Ну или во всяком случае эта критика занимает очень серьезный пласт в их жизни.

Надо понимать, что я живу свою жизнь согласно своим каким-то правилам и своему какому-то видению. Когда я понимаю, что я говорю правильную вещь – и я говорю ее не с просто эмоциональной точки зрения, как выплеск эмоций, а когда это мнения подкреплено какими-то аргументами и пережитым мною опытом – то фундамент мысли и идеи является для меня очень устойчивым. И стороннее мнение – особенно со стороны абсолютно неизвестных мне людей –  вряд ли может как-то этому фундаменту навредить, – сказал Козловский.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Okko
Вот это да) по этой логике тоже могу сказать, что образованные люди не занимаются спортом с утра до вечера, а ходят в школу, в университет, получают нормальную профессию. На работе дальше по проектам и заданиям развиваются, а что со спортсменов взять, если они целый день только тренируются? 😄 или Козловский каким-то особым саморазвитием занимается вместе с сихрулидзе и Ягудиным? 😄
Вот это да) по этой логике тоже могу сказать, что образованные люди не занимаются спортом с утра до вечера, а ходят в школу, в университет, получают нормальную профессию. На работе дальше по проектам и заданиям развиваются, а что со спортсменов взять, если они целый день только тренируются? 😄 или Козловский каким-то особым саморазвитием занимается вместе с сихрулидзе и Ягудиным? 😄
Ну там его партнерша говорила как-то о том, что есть тупые спортсмены, которым лишние мысли не мешают))
Вот это да) по этой логике тоже могу сказать, что образованные люди не занимаются спортом с утра до вечера, а ходят в школу, в университет, получают нормальную профессию. На работе дальше по проектам и заданиям развиваются, а что со спортсменов взять, если они целый день только тренируются? 😄 или Козловский каким-то особым саморазвитием занимается вместе с сихрулидзе и Ягудиным? 😄
В оценках японцев и ису он красноречив, а когда его самого Мандарин макнул в лужу - набрал в рот воды в пользу "саморазвития"🤭
Ну что ж, парни, приветствую собратьев по нежеланию развиваться.
Ну что ж, парни, приветствую собратьев по нежеланию развиваться.
Деградируем вместе 🤝🏻
Ну что ж, парни, приветствую собратьев по нежеланию развиваться.
Смех смехом, а фразочка Диме еще не раз пригодится - когда он станет спортивным функционером или депутатом, например...
> Когда решение уже принято, опираться на колоссальное мнение массы – особенно в социальных сетях – это не очень правильно. Надо понимать, что люди вдумчивые, люди которые по-настоящему живут свою жизнь, которые развиваются, чем-то занимаются, они, скорее всего, не являются активными комментаторами в социальных сетях.

Ммм, как круто Дима опустил всех болельщиков, в том числе и своих)
> Когда решение уже принято, опираться на колоссальное мнение массы – особенно в социальных сетях – это не очень правильно. Надо понимать, что люди вдумчивые, люди которые по-настоящему живут свою жизнь, которые развиваются, чем-то занимаются, они, скорее всего, не являются активными комментаторами в социальных сетях. Ммм, как круто Дима опустил всех болельщиков, в том числе и своих)
Да они просто сговорились все, решили в межсезонье обгадить всех болельщиков, от которых в том числе зависит их популярность и доход как следствие
> Когда решение уже принято, опираться на колоссальное мнение массы – особенно в социальных сетях – это не очень правильно. Надо понимать, что люди вдумчивые, люди которые по-настоящему живут свою жизнь, которые развиваются, чем-то занимаются, они, скорее всего, не являются активными комментаторами в социальных сетях. Ммм, как круто Дима опустил всех болельщиков, в том числе и своих)
Вдумчиво обтекаем после того, как всех фигуристов полили помоями. Перепись мандариновых подпевал продолжается.
Не ну нормально, за сутки мы выросли с уровня "каких-то там людишек" до просто недоразвитых 😂😂😂
Не ну нормально, за сутки мы выросли с уровня "каких-то там людишек" до просто недоразвитых 😂😂😂
Уверенно эволюционируем 🤣
Вычеркиваем...
А если серьезно: вот есть такой весь образованный Дима и слегка оболтус Александр. Казалось бы все должно быть наоборот, но первый интеллигентно говорит гадости, а второй "как умеет" правду. Один обгадил соперников, другой оценил их работу... Вот так...
Вычеркиваем... А если серьезно: вот есть такой весь образованный Дима и слегка оболтус Александр. Казалось бы все должно быть наоборот, но первый интеллигентно говорит гадости, а второй "как умеет" правду. Один обгадил соперников, другой оценил их работу... Вот так...
по мне, так лучше оболтус, зато откровенный.
Вдумчивому и профессиональному Дмитрию не приходит в голову, что те массы болельщиков, которые, в т.ч. сидят в соцсетях и не хотят развиваться, создают аудиторию для его вида спорта. Люди, которые "живут свою жизнь", они и в ледовый дворец не пойдут смотреть прокаты и кассу ФК не создадут. Как раз то самое пространство соцмедиа (включая, рекламу) создает коммерческий базис для спорта. В России с учетом спонсирования большого спорта федерацией (читай - государством, читай - налогоплательщиками) эти самые массы еще и оплачивают (отчасти) работу фигуристов, т.е. того же Козловского. Поэтому не стоит плевать в колодец, из которого пьешь и менторски поучать других
Вдумчивому и профессиональному Дмитрию не приходит в голову, что те массы болельщиков, которые, в т.ч. сидят в соцсетях и не хотят развиваться, создают аудиторию для его вида спорта. Люди, которые "живут свою жизнь", они и в ледовый дворец не пойдут смотреть прокаты и кассу ФК не создадут. Как раз то самое пространство соцмедиа (включая, рекламу) создает коммерческий базис для спорта. В России с учетом спонсирования большого спорта федерацией (читай - государством, читай - налогоплательщиками) эти самые массы еще и оплачивают (отчасти) работу фигуристов, т.е. того же Козловского. Поэтому не стоит плевать в колодец, из которого пьешь и менторски поучать других
Такие как Дмитрий вообще не задумываются, откуда вообще на самом деле берутся деньги, которые им на карточки попадают. Ему на карточку прилетели, а остальное его не волнует. Он считает, что есть организаторы соревнований - это их вопрос как обеспечить призовыми спортсменов.
Вдумчивому и профессиональному Дмитрию не приходит в голову, что те массы болельщиков, которые, в т.ч. сидят в соцсетях и не хотят развиваться, создают аудиторию для его вида спорта. Люди, которые "живут свою жизнь", они и в ледовый дворец не пойдут смотреть прокаты и кассу ФК не создадут. Как раз то самое пространство соцмедиа (включая, рекламу) создает коммерческий базис для спорта. В России с учетом спонсирования большого спорта федерацией (читай - государством, читай - налогоплательщиками) эти самые массы еще и оплачивают (отчасти) работу фигуристов, т.е. того же Козловского. Поэтому не стоит плевать в колодец, из которого пьешь и менторски поучать других
Комментарий скрыт
Вспоминаю, как Глейх под давлением, в том числе, той самой "массы неразвивающихся" болельщиков, быстро заменил Щербаковой олимпийскую КП, был вынужден переделать свою халтуру. И в итоге - блестящая КП, олимпийская чемпионка.
Вспоминаю, как Глейх под давлением, в том числе, той самой "массы неразвивающихся" болельщиков, быстро заменил Щербаковой олимпийскую КП, был вынужден переделать свою халтуру. И в итоге - блестящая КП, олимпийская чемпионка.
Еще и уговаривал родителей и Аню, что это надо сделать, потому что они сомневались)
Признание своих ошибок - сложная штука
Вспоминаю, как Глейх под давлением, в том числе, той самой "массы неразвивающихся" болельщиков, быстро заменил Щербаковой олимпийскую КП, был вынужден переделать свою халтуру. И в итоге - блестящая КП, олимпийская чемпионка.
Кстати, да, уважаю Даниила за то непростое решение! С удовольствием пересматриваю оба Аниных, по истине чемпионских, проката)
"Не с эмоциональной точки зрения". Ну-ну...
Дима, да у тебя истерика случилась, после того как ты увидел оценки японцев.😂
"Не с эмоциональной точки зрения". Ну-ну... Дима, да у тебя истерика случилась, после того как ты увидел оценки японцев.😂
А грузин?🤣 в экстазе бился.
Почему никто не может воспринимать критику? У одного людишки, у другого люди не вдумчивые. Что угодно придумают только бы не обратить внимание на свои недостатки. Никто же не критикует например Бетину к ней вопросов почему то нет, может потому что она качественно комментирует. Такие мысли Козловскому в голову не приходят?
Почему никто не может воспринимать критику? У одного людишки, у другого люди не вдумчивые. Что угодно придумают только бы не обратить внимание на свои недостатки. Никто же не критикует например Бетину к ней вопросов почему то нет, может потому что она качественно комментирует. Такие мысли Козловскому в голову не приходят?
А у кого людишки?
А у кого людишки?
У Сиха...
Алё, вдумчивые здесь есть? Давайте будем развиваться! Хватит уже писать комментарии.
Алё, вдумчивые здесь есть? Давайте будем развиваться! Хватит уже писать комментарии.
Абыр, абыр, абырвалг! ©
