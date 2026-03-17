  • Александра Бойкова: «Говорить, что уровень международных пар вырос, не приходится, если я не вижу пару, которая сравнится с Суй – Хань четырехлетней давности»
Российская пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский оценила уровень парного катания на международной арене и в России.

– Все годы отстранения мы говорили, что российским парам нет равных, но нет ли ощущения, что за этот олимпийский цикл все-таки уровень международных пар вырос?

Бойкова: Ну, сложно сказать… Потому что если говорить про международные пары, я не вижу пары уровня китайской пары Суй – Хань четырехлетней давности. Поэтому говорить о том, что уровень международного парного катания за это время вырос, не приходится, если я не могу увидеть пару, которая могла стоять наравне с Суй – Хань.

Козловский: Давайте просто посчитаем. 4 года назад: Суй – Хань, Тарасова – Морозов, Мишина – Галлямов, Бойкова – Козловский, вторая китайская пара. Есть ли сейчас пары в таком количестве, которые соответствовали бы уровню четырехлетней давности? Я не могу ответить на этот вопрос положительно. Мне кажется, что те пары, которые мы сейчас назвали, их уровень в количественном соотношении был выше, нежели текущий уровень.

– Есть мнение, что именно постановками пары на международном уровне смотрятся интереснее, чем наши.

Козловский: Я считаю, что это абсолютная неправда. Давайте посмотрим на те постановки, которые есть. Будем говорить про пару Бойкова – Козловский. Я считаю, что короткая программа «Убить Билла» – это одна из самых ярких коротких программ последних лет вообще в парном катании.

Короткая программа «Лебединое озеро», которую мы вернули – это очень сильная, очень классная олимпийская постановка. Особенно приятно, что сейчас мы катаем ее лучше, чем мы делали это 4 года назад. Я понимаю, что мы изменились, стали более осознанными, более вдумчивыми, у нас повысился наш класс как фигуристов.

Произвольная программа, которую нам поставил Максим Ставиский с Албеной (Денковой), – это одна из лучших наших программ. С очень интересной хореографией, с какими-то находками. И при этом мы сохраняли очень высокую планку с точки зрения технической составляющей. Мы шли на риск – и этот риск, как мы видим, был оправдан.

Когда мы смотрим на постановки на международной арене – они заслуживают внимания. С ними работают хорошие специалисты, хорошие хореографы. Но я хотел бы сказать другую вещь – я считаю ее очень важной. Нам всем – людям, которые работают в системе фигурного катания в России, – надо понять один факт: мы должны больше ценить себя и больше сами себя уважать. То, что делают наши специалисты – как тренеры, так и постановщики – это 100% не хуже того, что делают люди на международной арене. В каких-то аспектах – даже лучше.

И говорить, что все, что зарубежное – оно автоматом становится как будто лучше нашего… Это не так. У нас очень круто выстроена система. Я думаю, с точки зрения системы подготовки спортсменов, в мире лучше нет. У нас по-настоящему есть этот метод – и это не только метод Тутберидзе (отсылка к сериалу Okko про группу – Спортс’’).

Поэтому постановки международные – хорошие, но наши им 100% ничем не уступают. В каких-то отдельно взятых факторах они даже лучше.

А высасывать из пальца негатив, чтобы подчеркнуть наше какое-то отставание – и как будто этому порадоваться… Вы меня простите, это просто смешно. И с точки зрения внутренней аудитории, я считаю абсолютно неправильно.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Okko
Ответ Сихарулидзе от Дмитрия Козловского очень грамотный и обоснованный, с чётко выраженной позицией. Он защищает не только свою пару, а всех российских фигуристов, тренеров, хореографов, которых Сихарулидзе походя облил грязью и унизил.
Какая огромная разница в умении достойно выразить свою мысль, аргументировать её примерами. На фоне Димы руководитель ФФКР выглядит не главой, а главарём какой-то группировки.
Ответ Olga.t
И спасибо Саше за добрые слова об олимпийском прокате Суй-Хань на ОИ-22, они были великолепны!
Ответ Olga.t
ТМ были не хуже, как минимум. И если бы не домашняя олимпиада, большой вопрос, кто бы был первым.
Диму в президенты ФФККР! Хуже точно не будет, но он хотя бы будет защищать наших спортсменов, что и должен делать глава ФФККР.
Ответ ann-ermolova
и не выражается как хмырь из подворотни
Ответ ann-ermolova
Поддерживаю комментарий.
Не указали очень важные слова Козловского "Надо поддерживать своих спортсменов, а не топить их". Но и без них понятно о чем он говорит и к кому обращается.
Прошла почти неделя после ужасного интервью Сихарулидзе, и кроме кратких и ироничных реплик Морошкина и Галлямова (и то хлеб), Козловский оказался единственным в нашем ФК кто нашёл в себе смелость дать аргументированный ответ набросам Сихарулидзе.
Все остальные наши ФК деятели засунули язык в заднюю точку.
Честь и хвала Дмитрию.
Ответ Ягун Ягунини
Сих изначально согласился с критикой Козловского в адрес иностранных пар. И даже предлагал сделать также Галлямову. Поэтому Саша больше против шерсти пошел чем Дима.
Ответ ribikorto
Нет, ровно наоборот, Сихарулидзе посчитал критику Козловского необоснованной и посыл у него был другой, критикует, а так кататься не может. И зачем то Гпллямова приплел, который ничего не говорил про ОИ.
Пусть Мандариновый и дальше чистит и ест мандарины, а Галлямов и БК ему ответили не прогибаясь в отличие от бомонда ФК.
Ответ Док Аксель
Вот как бы и Диму, и Сашу ни ругали (за дело), но они показали, что не трусы, что их непростой характер и эго не сдувается под страхом начальства. Уважение обоим парням
Ответ Любаня Назарова
Здесь они не поступились своими принципами и сказали как есть, вопреки мнению Мандаринового и поддакивающему ему бомонду ФК.
Более того, там Дима еще очень важную вещь сказал о том, что они хотят чтобы фигурное катание, в частности парное, оставалось спортом. И что их тревожит история с тенденцией превращения парного в танцы. А Сих пусть не о парах, но про Петра сказал «что то он там напрыгал». В смысле что то напрыгал? Вообще то спортивные элементы.

Уж и так много разговоров о том что ФК сложное, оценки непонятные и вообще это не спорт. И наши же функционеры хотят окончательно остатки именно спортивной составляющей отсюда исключить, в Пользу «моськи» и «софта».

Ну как это понимать?
Диму в президенты федерации!
Он так жестко защитил вчера российское фигурное катание! Просто молодец!
Я вот тоже думаю, что у Димы однозначно все задатки будущего управленца высокого уровня. С его точкой зрения я согласна целиком и полностью. Абсолютно серьёзно. И не только того, что касается пар. Не понимаю, зачем наших топят, а всех других, даже Лью называют волшебными свои же. Они вообще свои? Ах, Адам, молодчина Самоделкина, гений Малинин. Ну уж нет. Конечно же Каори хороша, но наши девочки лучше и мне совсем не нравится, что теперь для них очень подозрительная позитивистка Алиса кумир для подражания.
Ответ Инна Плотникова
Дима как раз учился на управленца в РАНХиГС, плюс в магистратуре МГИМО. Наверно сможет выстраивать отношения с ИСУ несколько в другом ключе, нежели Сихарулидзе.
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Очень уважаю Дмитрия - способность глубоко мыслить и аргументированно выражать свои мысли прослеживается далеко не у каждого спортсмена)))
Козловский абсолютно прав. Надо больше себя уважать. А не высасывать из пальца, чем Сакамото и Лю хороши, а у наших и то не так, и это не эдак.
Ну а насчёт уровня пар - ну, не такие сильные, как Суй-Хань, да... Соперники. Но если брать сезон 22/23, там вообще был голяк, одни японцы могли с натяжкой на топ претендовать. Но за время, прошедшее с тех пор, соперники усилились. Володин с Минервой, Святченко венгерский даже. Грузины Слюсаренко. Пока мы сидели в бане и варились в собственном соку, они развивались , росли, набирались опыта. И заодно хватали лёгкие медали в процессе. После разбана, пожалуй, реально всех обыграть в первый же сезон, но это не будет просто. Косяки могут дорого стоить, соперники могут ими воспользоваться. Тяжелее всего будет с японцами, которые набрали титулы и теперь им готовы рисовать дикие ГОЕ и компоненты. А нашим ещё неизвестно, что ставить будут. Хотя те же МиГи тоже титулованные.
Ответ Defender64
Опять смотрите о чем мы пишем «им НАРИСУЮТ»ГОЕ… т.е.уровень сложности современных пар зарубежом вырос только в глазах судей а не в реальности и Миуре и Кихаре далеко до наших пар или Суй-Хань… конкуренция будет искусственной и Винер об этом еще на позапрошлой ОИ говорила когда наших близняшек Авериных засудили по критерию «трудность тела»
Подпишусь под каждым словом Дмитрия и благодарю за честность и оппозицию Мандариновому.
Японской паре нарисовали мировой рекорд в произвольной программе, хотя эта пара не владеет подкруткой четвертого уровня, они просто не способны ее исполнить.
На что или кого должны равняться наши пары, если мы, действительно, лучше?
Браво! Последний абзац- просто ни убавить, ни прибавить.
У федры пошла мода критиковать все и всех у себя и хвалить зарубеж, при этом предлагать что-то конкретное, каким образом и методами необходимо улучшаться, никто не хочет. Чисто как юзеры в сети тут на спортсе, пришли, накритиковали и ушли. За что зарплату им платят, если тут таких специалистов пруд пруди и бесплатно.
Ответ Alina66
Тот же сих, если так любит красивое катание, пусть вернёт "школу" у новисов и юниоров, пусть дают медали за владение коньком, пусть делают сборы с лучшими мировыми катальшиками, но нет, давайте ставить ss согласно прыгнутым квадам, а потом ныть, какие все плохие, кататься не умеют
