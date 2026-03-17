Александра Бойкова: «Говорить, что уровень международных пар вырос, не приходится, если я не вижу пару, которая сравнится с Суй – Хань четырехлетней давности»
Российская пара Александра Бойкова – Дмитрий Козловский оценила уровень парного катания на международной арене и в России.
– Все годы отстранения мы говорили, что российским парам нет равных, но нет ли ощущения, что за этот олимпийский цикл все-таки уровень международных пар вырос?
Бойкова: Ну, сложно сказать… Потому что если говорить про международные пары, я не вижу пары уровня китайской пары Суй – Хань четырехлетней давности. Поэтому говорить о том, что уровень международного парного катания за это время вырос, не приходится, если я не могу увидеть пару, которая могла стоять наравне с Суй – Хань.
Козловский: Давайте просто посчитаем. 4 года назад: Суй – Хань, Тарасова – Морозов, Мишина – Галлямов, Бойкова – Козловский, вторая китайская пара. Есть ли сейчас пары в таком количестве, которые соответствовали бы уровню четырехлетней давности? Я не могу ответить на этот вопрос положительно. Мне кажется, что те пары, которые мы сейчас назвали, их уровень в количественном соотношении был выше, нежели текущий уровень.
– Есть мнение, что именно постановками пары на международном уровне смотрятся интереснее, чем наши.
Козловский: Я считаю, что это абсолютная неправда. Давайте посмотрим на те постановки, которые есть. Будем говорить про пару Бойкова – Козловский. Я считаю, что короткая программа «Убить Билла» – это одна из самых ярких коротких программ последних лет вообще в парном катании.
Короткая программа «Лебединое озеро», которую мы вернули – это очень сильная, очень классная олимпийская постановка. Особенно приятно, что сейчас мы катаем ее лучше, чем мы делали это 4 года назад. Я понимаю, что мы изменились, стали более осознанными, более вдумчивыми, у нас повысился наш класс как фигуристов.
Произвольная программа, которую нам поставил Максим Ставиский с Албеной (Денковой), – это одна из лучших наших программ. С очень интересной хореографией, с какими-то находками. И при этом мы сохраняли очень высокую планку с точки зрения технической составляющей. Мы шли на риск – и этот риск, как мы видим, был оправдан.
Когда мы смотрим на постановки на международной арене – они заслуживают внимания. С ними работают хорошие специалисты, хорошие хореографы. Но я хотел бы сказать другую вещь – я считаю ее очень важной. Нам всем – людям, которые работают в системе фигурного катания в России, – надо понять один факт: мы должны больше ценить себя и больше сами себя уважать. То, что делают наши специалисты – как тренеры, так и постановщики – это 100% не хуже того, что делают люди на международной арене. В каких-то аспектах – даже лучше.
И говорить, что все, что зарубежное – оно автоматом становится как будто лучше нашего… Это не так. У нас очень круто выстроена система. Я думаю, с точки зрения системы подготовки спортсменов, в мире лучше нет. У нас по-настоящему есть этот метод – и это не только метод Тутберидзе (отсылка к сериалу Okko про группу – Спортс’’).
Поэтому постановки международные – хорошие, но наши им 100% ничем не уступают. В каких-то отдельно взятых факторах они даже лучше.
А высасывать из пальца негатив, чтобы подчеркнуть наше какое-то отставание – и как будто этому порадоваться… Вы меня простите, это просто смешно. И с точки зрения внутренней аудитории, я считаю абсолютно неправильно.
Какая огромная разница в умении достойно выразить свою мысль, аргументировать её примерами. На фоне Димы руководитель ФФКР выглядит не главой, а главарём какой-то группировки.
Прошла почти неделя после ужасного интервью Сихарулидзе, и кроме кратких и ироничных реплик Морошкина и Галлямова (и то хлеб), Козловский оказался единственным в нашем ФК кто нашёл в себе смелость дать аргументированный ответ набросам Сихарулидзе.
Все остальные наши ФК деятели засунули язык в заднюю точку.
Честь и хвала Дмитрию.
Уж и так много разговоров о том что ФК сложное, оценки непонятные и вообще это не спорт. И наши же функционеры хотят окончательно остатки именно спортивной составляющей отсюда исключить, в Пользу «моськи» и «софта».
Ну как это понимать?
Он так жестко защитил вчера российское фигурное катание! Просто молодец!
Ну а насчёт уровня пар - ну, не такие сильные, как Суй-Хань, да... Соперники. Но если брать сезон 22/23, там вообще был голяк, одни японцы могли с натяжкой на топ претендовать. Но за время, прошедшее с тех пор, соперники усилились. Володин с Минервой, Святченко венгерский даже. Грузины Слюсаренко. Пока мы сидели в бане и варились в собственном соку, они развивались , росли, набирались опыта. И заодно хватали лёгкие медали в процессе. После разбана, пожалуй, реально всех обыграть в первый же сезон, но это не будет просто. Косяки могут дорого стоить, соперники могут ими воспользоваться. Тяжелее всего будет с японцами, которые набрали титулы и теперь им готовы рисовать дикие ГОЕ и компоненты. А нашим ещё неизвестно, что ставить будут. Хотя те же МиГи тоже титулованные.
Японской паре нарисовали мировой рекорд в произвольной программе, хотя эта пара не владеет подкруткой четвертого уровня, они просто не способны ее исполнить.
На что или кого должны равняться наши пары, если мы, действительно, лучше?
У федры пошла мода критиковать все и всех у себя и хвалить зарубеж, при этом предлагать что-то конкретное, каким образом и методами необходимо улучшаться, никто не хочет. Чисто как юзеры в сети тут на спортсе, пришли, накритиковали и ушли. За что зарплату им платят, если тут таких специалистов пруд пруди и бесплатно.