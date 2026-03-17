  • Итальянский фигурист Мемола об интервью про допуск россиян: «Диалог был намного длиннее и более детальным, а мои слова выдернуты из контекста»
Итальянский фигурист Мемола об интервью про допуск россиян: «Диалог был намного длиннее и более детальным, а мои слова выдернуты из контекста»

«Убежден, что все остальные спортсмены хотят того же, что и я. Если кто-то хочет, чтобы отстранение России продолжалось, этот человек завидует, а я его не понимаю. Я не знаю ни одного фигуриста, который не хочет снова видеть россиян на всех возможных соревнованиях», – сказал Мемола в интервью Sport24.

«Я хотел бы прояснить, что разошедшаяся фраза из моего интервью не отражает того, что я на самом деле сказал или того, во что я верю. Диалог был намного длиннее и более детальным, а мои слова выдернуты из контекста.

Я сказал, что много раз обсуждал вопрос возвращения россиян с моими близкими друзьями и, учитывая текущую ситуацию, никто не высказывался против. Я никогда не делал обобщений относительно всех спортсменов, особенно с учетом того, что это не тема, которую я бы обсуждал с людьми не из моего близкого круга. И я не употреблял слово «зависть». Я сказал, что есть люди, которые испытывали ревность к достижениям российских спортсменов. Слово «ревность» здесь не используется в негативном ключе. Я уверен, что, когда кто-то выигрывает все, это вдохновляет других, поэтому я использовал для описания такой термин.

Я понимаю, что интервью часто сокращают, но меня разочаровало то, что мои слова интерпретированы таким образом. Хочу еще раз подчеркнуть, что я поддерживаю жертв всех конфликтов в мире и мысленно со всеми пострадавшими и их семьями», – написал итальянец в соцсети X.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Полины Крутихиной
отстранение и возвращение России
мужское катание
logoсборная Италии по фигурному катанию
Николай Мемола
logoсборная России
свобода слова которой они нас учат
Ответ CaSpeR-13
Так есть одна правильная генеральная линия, которой должны придерживаться. А кто ей не следует, сразу становится диктатором, правым экстремистом и т.п. Вот такой "цветущий сад", и "мир, основанный на правилах"
Ответ CaSpeR-13
Комментарий скрыт
Надавили на парня) В любом случае, спасибо Коля, что свою позицию озвучил. А эти опровержения мы опустим, они не нам адресованы
Ответ elkagreenspiral
Так тут никакого опровержения нет. Суть ровно та же - он, и все его знакомые фигуристы ждут российских спортсменов на льду.

Тональности только уточнил, которые по дороге потерялись. Он же тут на какой-то твит отвечает, где на английском цитируется пара фраз.
Быстро ему указали, что его мнение не соотносится с нужным мнением
А что, в цветущем саду нельзя говорить что думаешь? Ну ничего, щас соя нам объяснит почему так
Да не запаривайся Николай! Всем не угодишь!
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
+++++
Да есть там у других и ревность, и зависть. А Николаю спасибо за поддержку. Его слова были понтятны сразу, комy не угодил там - не ясно.
Не Ваня а Петя
Не в Спортлото а в домино
Не миллион а рубль
Не выиграл а проиграл......
Прежде чем давать интервью журналистам неплохо взвешивать каждое слово, чтобы потом не оправдываться перед многочисленной аудиторией!
Ответ Сергей Жарковский
Да и вообще перед публикацией своего интервью надо бы прочитать, что собираются публиковать, ну и если не нравится - вносить коррективы.
Наверно многое в его ответах зависит от того кому Мемола дает ответы, кто комментирует. Хочет всем нравиться.
Уже получил по шапке или пытается избежать получения?
Материалы по теме
Мемола о допинг-скандале Валиевой: «Я считаю, что лично Камилу не нужно винить. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала»
вчера, 16:33
Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
вчера, 16:16
Николай Мемола: «Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне»
вчера, 07:43
Итальянский фигурист Мемола: «Поводов для отстранения россиян не осталось в текущем положении дел в мире. Надо прямо сказать об этом»
вчера, 07:35
Николай Мемола: «У Гуменника очень взрослое катание, на которое хочется смотреть. Разрыв между ним и остальными россиянами сейчас серьезный»
вчера, 07:27
РУСАДА в январе и феврале проверило на допинг 20 фигуристов
сегодня, 09:50
Валиева посетила Московскую неделю моды: «Наши дизайнеры умеют удивлять! Теперь буду с еще большим интересом следить за новыми коллекциями»
сегодня, 08:41
Козловский о критике его работы комментатором на Олимпиаде: «Люди вдумчивые, те, которые развиваются, не являются активными комментаторами в соцсетях»
сегодня, 07:59
Александра Бойкова: «Говорить, что уровень международных пар вырос, не приходится, если я не вижу пару, которая сравнится с Суй – Хань четырехлетней давности»
сегодня, 07:24
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Петербурге: там выступят Валиева, Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
сегодня, 06:06
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 06:00
Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»
вчера, 21:07
Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
вчера, 19:11
Даниил Глейхенгауз: «Когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально»
вчера, 18:16
Глейхенгауз об Играх-2026: «Приходишь в столовую – все сидят вместе, разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные. Ощущение, что ты немного лишний»
вчера, 17:56
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем