Итальянский фигурист Мемола об интервью про допуск россиян: «Диалог был намного длиннее и более детальным, а мои слова выдернуты из контекста»

Итальянский фигурист Мемола заявил, что его слова про допуск россиян исказили.

«Убежден, что все остальные спортсмены хотят того же, что и я. Если кто-то хочет, чтобы отстранение России продолжалось, этот человек завидует, а я его не понимаю. Я не знаю ни одного фигуриста, который не хочет снова видеть россиян на всех возможных соревнованиях», – сказал Мемола в интервью Sport24.

«Я хотел бы прояснить, что разошедшаяся фраза из моего интервью не отражает того, что я на самом деле сказал или того, во что я верю. Диалог был намного длиннее и более детальным, а мои слова выдернуты из контекста.

Я сказал, что много раз обсуждал вопрос возвращения россиян с моими близкими друзьями и, учитывая текущую ситуацию, никто не высказывался против. Я никогда не делал обобщений относительно всех спортсменов, особенно с учетом того, что это не тема, которую я бы обсуждал с людьми не из моего близкого круга. И я не употреблял слово «зависть». Я сказал, что есть люди, которые испытывали ревность к достижениям российских спортсменов. Слово «ревность» здесь не используется в негативном ключе. Я уверен, что, когда кто-то выигрывает все, это вдохновляет других, поэтому я использовал для описания такой термин.

Я понимаю, что интервью часто сокращают, но меня разочаровало то, что мои слова интерпретированы таким образом. Хочу еще раз подчеркнуть, что я поддерживаю жертв всех конфликтов в мире и мысленно со всеми пострадавшими и их семьями», – написал итальянец в соцсети X.