Глейхенгауз об Играх-2026: «Приходишь в столовую – все сидят вместе, разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные. Ощущение, что ты немного лишний»

Тренер Даниил Глейхенгауз рассказал, как к россиянам относились иностранцы на Олимпиаде-2026 в Милане. 

— Есть, конечно, страны, единичные спортсмены и их команды, которые никогда не будут нам рады, скажем так. Но в большинстве своем все подходят, общаются, спрашивают: «Как дела?», «Когда вас уже наконец-то допустят?»

Потому что все-таки российские спортсмены в фигурном катании во всех видах всегда показывали самый высокий уровень. Мы выигрывали все возможные турниры: Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Конечно, без нас сложно представлять фигурное катание как полноценный вид спорта.

— Было ощущение одиночества? Может, хотелось, чтобы команда была больше, чтобы приехало больше болельщиков под нашим флагом?

— Для меня как для тренера это была уже третья Олимпиада. Последний раз флаг и гимн у нас были в 2014 году. То есть в Пхенчхане-2018 и в Пекине-2022 этого уже не было, но мы ездили большой командой, состоящей из представителей разных видов спорта. У нас была форма — да, не триколор, но все понимали, что это атлеты из России.

Здесь же нас были единицы. А из-за того, что на Олимпиадах два кластера и две отдельные олимпийские деревни для лыжных и ледовых видов, произошло еще одно разделение. Нас было человек 10–12 — спортсменов еще меньше, это вместе с тренерами и персоналом.

Ты приходишь в общую большую столовую, там длинные столы — для объединения. Все сидят по 12–14 человек: Италия, Германия, Америка — все такие разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные.

Приходите, смотрите, за какой столик сесть, чтобы спокойно поесть и никому не мешать. Конечно, возникает ощущение, что ты здесь немного лишний. Вроде надо сказать спасибо, что ты вообще здесь, но это не совсем то, чего хочется от Олимпиады, — сказал Глейхенгауз в интервью Иде Галич.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Вот точно, всё идёт от человека. Гуменнику ничего не мешало общаться в Милане.
Мне самое что, интересное - все, говорит, сидели по командам в столовой, а мы, нейтральные в беленьком с голубеньким искали куда приткнуться".
А объединиться, найти "своих" по нейтральной форме, посидеть за столом с нейтральными спортсменами из других стран совсем никак что ли?
Или не царское это дело
В России тренируется достаточно фигуристов. Захотел бы, нашёл с кем поесть, с тем же Эгадзе, который у них тренируется.
«И вы такие беленькие с голубеньким»- так-то два из трех цветов флага. Серый ужас в Пхенчхане был симпатичнее что ли?
Да с флагом не было ни одной Олимпиады Глейхенгауза, но поныть нужно именно после Милана. Видимо, никто из немцев, итальянцев и американцев не обращал на него внимания.
Там только один цвет из российского флага был - белый. Слава богу, такого слащавого , мятного, в российском флаге нет.
это зависит не от беленького и голубенького, а от человека. Тот же Петя отлично время провёл на ОИ, с кучей спортсменов из разных стран переобщался-перефоткался, и впечатления хорошие у человека остались. Даже если языка не знаешь, то там спортсменов и тренеров русскоговорящих вагон и тележка была, было бы желание с кем-то общаться
Ну они еще и поздно приехали. Петя приехал раньше, отстрелялся, еще и остался на неделю, чтобы покататься и пообщаться, атмосферой пропитаться. А Даниил с Аделией приехали впритык, там не до общения особо было. Плюс Аделия вообще жила отдельно ото всех. Зато ее на показательные пригласили. Там хоть немного пообщалась.
Этери тоже приехала раньше, поэтому могла общаться и с грузинами, и с Ришо, Дайнеко вместе с Арутюняном Петю тренировали, причем после выступлений тоже. В общем, главное - не комплексовать. )
Сами согласились быть немного лишними.
нашел бы греков и аргентинцев, с ними бы затусил. цвета те же
Это комплексы, все идёт из головы. Петя вот не считал себя каким-то ущербным, потому что как личность самодостаточен, в любом цвете формы.
Глейх говорит в сравнении с другими олимпиадами, где команда была большая
Когда допускали большое количество спортсменов, другое ощущение было, несмотря на отсутствие флага
Он чёт больше всех спортсменов раздает интервью.)
Звезда, третью олимпиаду тащит. А вообще не понятно его смущение голубенькой формой. Он если бы как обычно любит одеватся туда зашол, эффект получился бы похожим.
Какой же этот Глейх хайпожор, больше всех ходит и интервью раздает бестолковые.

Гуменник жил в олимпийской деревне и со всеми общался, питался. И с Малининым, и с Торгашевым, и все о нем прекрасно отзываются, и итальянцы, и французы и т.д.
а эти ходили шарахались там с Петросян от всех🙄🤦
Не могу понять, чего прицепились к форме. Там разного оттенка беленьких было до фига и больше. Ну да, с флагами.
И что, в столовой нельзя было сесть с теми же грузинами или казахами?
Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»
вчера, 17:18
Петросян на шоу Воли: там шутили про Ларису Хрю и перекидного дурака
вчера, 07:50
«Конечно, я расстроена». Тутберидзе с разбором Олимпиады
28 февраля, 05:10
Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»
вчера, 21:07
Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
вчера, 19:11
Даниил Глейхенгауз: «Когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально»
вчера, 18:16
Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»
вчера, 17:18
Илья Авербух: «У меня с Идой Галич никакого конфликта не было, не знаю, о чем она говорит»
вчера, 16:43
Мемола о допинг-скандале Валиевой: «Я считаю, что лично Камилу не нужно винить. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала»
вчера, 16:33
Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
вчера, 16:16
Двукратная чемпионка Паралимпийских игр Ворончихина: «На коньках умею кататься. Аксели скрутить не смогу, но хорошо стою»
вчера, 15:50
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
вчера, 14:55
София Дзепка: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»
вчера, 13:58
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
