Глейхенгауз об Играх-2026: «Приходишь в столовую – все сидят вместе, разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные. Ощущение, что ты немного лишний»

Глейхенгауз об Олимпиаде-2026: ощущение, что ты здесь немного лишний.

Тренер Даниил Глейхенгауз рассказал, как к россиянам относились иностранцы на Олимпиаде-2026 в Милане.

— Есть, конечно, страны, единичные спортсмены и их команды, которые никогда не будут нам рады, скажем так. Но в большинстве своем все подходят, общаются, спрашивают: «Как дела?», «Когда вас уже наконец-то допустят?»

Потому что все-таки российские спортсмены в фигурном катании во всех видах всегда показывали самый высокий уровень. Мы выигрывали все возможные турниры: Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Конечно, без нас сложно представлять фигурное катание как полноценный вид спорта.

— Было ощущение одиночества? Может, хотелось, чтобы команда была больше, чтобы приехало больше болельщиков под нашим флагом?

— Для меня как для тренера это была уже третья Олимпиада. Последний раз флаг и гимн у нас были в 2014 году. То есть в Пхенчхане-2018 и в Пекине-2022 этого уже не было, но мы ездили большой командой, состоящей из представителей разных видов спорта. У нас была форма — да, не триколор, но все понимали, что это атлеты из России.

Здесь же нас были единицы. А из-за того, что на Олимпиадах два кластера и две отдельные олимпийские деревни для лыжных и ледовых видов, произошло еще одно разделение. Нас было человек 10–12 — спортсменов еще меньше, это вместе с тренерами и персоналом.

Ты приходишь в общую большую столовую, там длинные столы — для объединения. Все сидят по 12–14 человек: Италия, Германия, Америка — все такие разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные.

Приходите, смотрите, за какой столик сесть, чтобы спокойно поесть и никому не мешать. Конечно, возникает ощущение, что ты здесь немного лишний. Вроде надо сказать спасибо, что ты вообще здесь, но это не совсем то, чего хочется от Олимпиады, — сказал Глейхенгауз в интервью Иде Галич.