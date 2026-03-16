Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»

Глейхенгауз объяснил критику в адрес Петросян из-за Олимпиады-2026.

Тренер Даниил Глейхенгауз объяснил, почему Аделию Петросян больше критикуют за шестое место на Олимпиаде, чем Петра Гуменника.

— Мы видим Петра, у которого шестое место и которого наша публика носит на руках. И есть Аделия Петросян — у нее тоже шестое место, но заголовки такие, что хочется обнять и плакать. Как ее только в этих статьях ни кусают. Почему так?

— Думаю, в этом есть и небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам на Олимпийских играх. В 2018 году Алина Загитова и Евгения Медведева заняли первое и второе места, в 2022-м Анна Щербакова и Александра Трусова — также первое и второе.

Конечно, зрители ждали того же от нашей спортсменки и нашего штаба. У мужчин же призовое место последний раз было у Евгения Плющенко — очень давно. Поэтому требования были ниже.

И когда Петр вышел и прыгнул пять четверных — чего российские одиночники никогда не делали, — это уже стало победой. Он на фоне остальных смотрелся очень классно. Если бы не отстранение, он как минимум попал бы в тройку.

От Аделии ждали только победы, отсюда и завышенные требования. Хотя мы объясняли: ситуация сейчас совсем иная. Нас не было четыре года, для нее это абсолютно новый опыт. Все девочки, выигрывавшие Олимпиады до этого, уже имели международный опыт: их все знали, они побеждали на чемпионатах мира и Европы.

В тех условиях, в которых наши атлеты оказались сейчас, не был никто. И неизвестно, как другие справились бы с таким давлением, — сказал Глейхенгауз в интервью Иде Галич.