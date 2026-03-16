  • Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»
Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»

Глейхенгауз объяснил критику в адрес Петросян из-за Олимпиады-2026.

Тренер Даниил Глейхенгауз объяснил, почему Аделию Петросян больше критикуют за шестое место на Олимпиаде, чем Петра Гуменника. 

— Мы видим Петра, у которого шестое место и которого наша публика носит на руках. И есть Аделия Петросян — у нее тоже шестое место, но заголовки такие, что хочется обнять и плакать. Как ее только в этих статьях ни кусают. Почему так?

— Думаю, в этом есть и небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам на Олимпийских играх. В 2018 году Алина Загитова и Евгения Медведева заняли первое и второе места, в 2022-м Анна Щербакова и Александра Трусова — также первое и второе.

Конечно, зрители ждали того же от нашей спортсменки и нашего штаба. У мужчин же призовое место последний раз было у Евгения Плющенко — очень давно. Поэтому требования были ниже.

И когда Петр вышел и прыгнул пять четверных — чего российские одиночники никогда не делали, — это уже стало победой. Он на фоне остальных смотрелся очень классно. Если бы не отстранение, он как минимум попал бы в тройку.

От Аделии ждали только победы, отсюда и завышенные требования. Хотя мы объясняли: ситуация сейчас совсем иная. Нас не было четыре года, для нее это абсолютно новый опыт. Все девочки, выигрывавшие Олимпиады до этого, уже имели международный опыт: их все знали, они побеждали на чемпионатах мира и Европы.

В тех условиях, в которых наши атлеты оказались сейчас, не был никто. И неизвестно, как другие справились бы с таким давлением, — сказал Глейхенгауз в интервью Иде Галич.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Правильный вопрос Ида задала.
Очень хочется большой поддержки для Аделии.
Груз ответственности на неё, по сравнению с МО, значительно более тяжелый лёг 💔
О какой поддержке идёт речь?. Аделия откатала не плохо. Хотелось лучше. Но ей медаль заранее повесили. А это легло дополнительной ответственностью для спортсменки.
По контенту она не лучше ,была бы Олимпиада в прошлом году ,было бы о чем говорить
Ну Петра сюда привлекать вообще не нужно. Да и не заметила я, чтобы Аделию особо критиковали. Было очевидно, что особого выбора нет. При определённом стечении обстоятельств могла бы быть медаль. Но не сложилось. Петросян не отличалась стресовоуствойчивостью, да и стабильностью. Судили спортсменку хорошо. Даже ЭТ это признала. А Петра просто засудить.
Ну критиковали Аделию многие мол другая наша девочка бы точно победила.
Не очень приятно было читать.
Лол, а кто бы победил по их мнению?..
Наша девочка очень сильная и храбрая. Все у нее будет ❤️
Силы и храбрости мало - нужно ещё и мастерство.
🤞🤞🤞
Все-таки Петр на ОИ победил себя в первую очередь. Он сделал все, что мог и его прокат мне хочется пересматривать. Аделия же не смогла, не раскрылась до конца. Ее шестое место это именно неудача, и пересматривать ее прокаты эмоционально больно. Вот в этом и есть разница. Они оба большие молодцы, но, думаю, даже внутренне Петя будет вспоминать Олимпиаду с радостью, а Аделия с горечью.
Да, катать после падения тоже можно по-разному. Например, те же БК, когда не получается квадвыброс не теряют настроение программы и не тупо докатывают, что было в ПП Аделии.
Знаю, что заминусуют, но мне кажется, Петра поддерживали больше просто потому что его засудили, по честному он должен быть в тройке, а Адель судили честно, поэтому такая и реакция
Ну и ожидание от девушек у нас на международном уровне больше было по привычке .
Критикуют Аделию лишь неадекваты ,ну и за денежку малую.
Какие деньги, вы о чём?
Вам правду говорят! Любите свою Петросян дальше.
Не знаю, я как-то не заметила никакой критики Аделии. По-моему, все хвалили и сочувствовали, поддерживали. Критиковала ее, простите, ее тренер в основном- и характер не тот, и психосоматика, и травмы себе придумала.. Просто Адель сейчас затаилась, в себя приходит после такого года сложного, а Петя в соревнованиях, шоу участвует, постоянно на виду, поэтому впечатление, что только ему все восторги. Уверена, если бы Аделия сейчас была в инфопространстве, то и она бы получала не меньше внимания, похвал и восторгов.
Всегда в ЖО были неадекватные люди и реакции, начиная с 2014, когда наша одиночка стала на что-то претендовать и популярность как вида росла. И не только за неудачи и неоправдание надежд, Алину в 2018 вообще хейтили за победу(!). Там, где много фандомов различных штабов и лично спортсменок, всегда будут и хейтеры к ним же.
Все же большинство болельщиков ( адекватных и в теме ), не возлагали на Аделию , скажем так, чемпионских надежд , учитывая то , что условия участия наших в ОИ были , мягко говоря, особыми и сама Аделия была далеко не в звенящей форме в этом сезоне ...
Больше понимания и поддержки нужно спортсменам и Аделии в частности, зная в каких условиях и реалиях она выступала и будет выступать в дальнейшем на МС.
