Илья Авербух: «У меня с Идой Галич никакого конфликта не было, не знаю, о чем она говорит»

Авербух: у меня с Идой Галич никакого конфликта не было.

Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что у него не было никакого конфликта с Идой Галич.

Ранее телеведущая рассказала , что отказывалась от участия в шоу «Ледниковый период », потому что «очень сильно разругалась с Ильей Авербухом».

«Я не знаю ни о каком конфликте с Идой Галич и не знаю, о чем она говорит. Это ее проблемы. Лично у меня с ней никакого конфликта не было. Не знаю, что вдруг Галич об этом заговорила. Видимо, на успехе этого сезона.

Галич не выступила в «Ледниковом периоде», потому что не все, кто даже начинает тренироваться, доходят до финала. Вот и все. У меня с ней нет какой-то сложной истории взаимоотношений.

Не понимаю, почему Галич решила так высказаться, даже не знаю, о чем она говорит», — сказал Авербух.