Илья Авербух: «У меня с Идой Галич никакого конфликта не было, не знаю, о чем она говорит»

Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что у него не было никакого конфликта с Идой Галич.

Ранее телеведущая рассказала, что отказывалась от участия в шоу «Ледниковый период», потому что «очень сильно разругалась с Ильей Авербухом».

«Я не знаю ни о каком конфликте с Идой Галич и не знаю, о чем она говорит. Это ее проблемы. Лично у меня с ней никакого конфликта не было. Не знаю, что вдруг Галич об этом заговорила. Видимо, на успехе этого сезона.

Галич не выступила в «Ледниковом периоде», потому что не все, кто даже начинает тренироваться, доходят до финала. Вот и все. У меня с ней нет какой-то сложной истории взаимоотношений.

Не понимаю, почему Галич решила так высказаться, даже не знаю, о чем она говорит», — сказал Авербух. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
"Видимо, на успехе этого сезона."
Успех - это когда победители известны ещё до начала съёмок?
Ответ Katerina Sunny
Даже деньги поделены и потрачены еще до начала съемок, а другие девочки и мальчики еще молодые, сами заработают.
Ответ Katerina Sunny
Когда практически все уверены, что врёт именно он - вот это точно репутационный успех))
Как же надоели эти истории из ЛП.
Ответ miladoc1
Вот тоже удивлена, что кто то еще его смотрит
Ответ Мария С
И я пытаюсь понять, кто же это может смотреть. Вот какая целевая аудитория у этого, с позволения сказать, соревнования? Моё старшее окружение в это время смотрят тусовку у Малахова на соседнем канале 😁
Вполне верю, что Авербух даже не помнит, кто это, и что она приходила к нему на пробы, где он на неё наорал. Это ж рутинное событие в его жизни.
"мы, гусские, никого не обманываем!" ©
Говорит о том что ты орешь даже без конфликта, то есть не взаимодействуешь с людьми нормально, и Авер всерьез решил что он популярнее Галич? О каком успехе сезона он говорит?
Ответ tanya_1111
"Авер всерьез решил что он популярнее Галич"
Это очевидно.
Я вот например до сегодняшнего дня даже не слышал о такой.
Ответ Vir_Cotto
Молодое поколение знать не знает об Авербухе и но все знают Галич, у нее только подписчиков больше 7 млн.
У них это возрастное? Что за лютое хамство уже от которого "фигурного мужчины"🤡
Как сказать «да было» не говоря «да»)))
Это Галич то завидует успеху ЛП? Ида не только топовый инфлюенсер, но ещё и активный благотворитель. Очень многим она помогла. Даже когда её не отмечают, всегда старается помочь человеку в беде, если узнает об этом

Поэтому ей уж явно не нужен никакой пиар. Она известна как хороший человек, прежде всего, в отличие от злостного неплательщика штрафов и сборщика грантов Авера
Вот зачем нам знать, к то с кем здоровается , а с кем нет?!
Ой, ну Авербух сегодня с Плющом соревнуется по кринжу своих заявлений 😂
