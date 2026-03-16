Илья Авербух: «У меня с Идой Галич никакого конфликта не было, не знаю, о чем она говорит»
Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что у него не было никакого конфликта с Идой Галич.
Ранее телеведущая рассказала, что отказывалась от участия в шоу «Ледниковый период», потому что «очень сильно разругалась с Ильей Авербухом».
«Я не знаю ни о каком конфликте с Идой Галич и не знаю, о чем она говорит. Это ее проблемы. Лично у меня с ней никакого конфликта не было. Не знаю, что вдруг Галич об этом заговорила. Видимо, на успехе этого сезона.
Галич не выступила в «Ледниковом периоде», потому что не все, кто даже начинает тренироваться, доходят до финала. Вот и все. У меня с ней нет какой-то сложной истории взаимоотношений.
Не понимаю, почему Галич решила так высказаться, даже не знаю, о чем она говорит», — сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Успех - это когда победители известны ещё до начала съёмок?
Это очевидно.
Я вот например до сегодняшнего дня даже не слышал о такой.
Поэтому ей уж явно не нужен никакой пиар. Она известна как хороший человек, прежде всего, в отличие от злостного неплательщика штрафов и сборщика грантов Авера