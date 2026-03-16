Мемола о допинг-скандале Валиевой: «Я считаю, что лично Камилу не нужно винить. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала»

Итальянский фигурист Николай Мемола заявил, что его разочаровала реакция мира на допинговый скандал с Камилой Валиевой

— Возвращение Камилы Валиевой ты тоже ждешь сильно?

— Конечно. За ней всегда было интересно следить. А еще мне очень обидно за ее судьбу. Кажется, до Олимпиады в Пекине ее любили все, а после скандала с допингом те же люди посчитали себя преданными.

Я же считаю, что лично Камилу точно не нужно винить в том случае. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала. Теперь я рад, что она снова будет соревноваться. Мы увидим ее в новых образах и уже взрослой спортсменкой.

— Ты веришь, что у Валиевой и Трусовой все получится?

— Я абсолютно уверен в этом. Я же видел, как они прыгают четверные, так что нет причин сомневаться в Саше и Камиле. У них есть все, чтобы снова быть в числе лучших, — сказал Мемола.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Николай прям фанат российского фк) Ну наш человек!
у него мама из России
а вот её тренер говорит иначе)
Если она ребёнок, то пусть в юниорах ноги задирает. Если выступает по взрослым, то и страшивать нужно как со взрослой. По моему логично.
для тех кто не в курсе, мама Николая (она же его тренер) – россиянка Ольга Романова, фигуристка питерской школы и ученица Алексея Мишина.
Материалы по теме
Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
сегодня, 16:16
Итальянский фигурист Мемола: «Поводов для отстранения россиян не осталось в текущем положении дел в мире. Надо прямо сказать об этом»
сегодня, 07:35
Николай Мемола: «У Гуменника очень взрослое катание, на которое хочется смотреть. Разрыв между ним и остальными россиянами сейчас серьезный»
сегодня, 07:27
Рекомендуем
Главные новости
Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»
сегодня, 21:07
Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
сегодня, 19:11
Даниил Глейхенгауз: «Когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально»
сегодня, 18:16
Глейхенгауз об Играх-2026: «Приходишь в столовую – все сидят вместе, разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные. Ощущение, что ты немного лишний»
сегодня, 17:56
Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»
сегодня, 17:18
Илья Авербух: «У меня с Идой Галич никакого конфликта не было, не знаю, о чем она говорит»
сегодня, 16:43
Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
сегодня, 16:16
Двукратная чемпионка Паралимпийских игр Ворончихина: «На коньках умею кататься. Аксели скрутить не смогу, но хорошо стою»
сегодня, 15:50
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
сегодня, 14:55
София Дзепка: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»
сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем