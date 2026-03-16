Мемола о допинг-скандале Валиевой: «Я считаю, что лично Камилу не нужно винить. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала»

Мемола: реакция мира на допинг-скандал с Валиевой меня разочаровала.

Итальянский фигурист Николай Мемола заявил, что его разочаровала реакция мира на допинговый скандал с Камилой Валиевой .

— Возвращение Камилы Валиевой ты тоже ждешь сильно?

— Конечно. За ней всегда было интересно следить. А еще мне очень обидно за ее судьбу. Кажется, до Олимпиады в Пекине ее любили все, а после скандала с допингом те же люди посчитали себя преданными.

Я же считаю, что лично Камилу точно не нужно винить в том случае. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала. Теперь я рад, что она снова будет соревноваться. Мы увидим ее в новых образах и уже взрослой спортсменкой.

— Ты веришь, что у Валиевой и Трусовой все получится?

— Я абсолютно уверен в этом. Я же видел, как они прыгают четверные, так что нет причин сомневаться в Саше и Камиле. У них есть все, чтобы снова быть в числе лучших, — сказал Мемола.