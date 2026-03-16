Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
Итальянский фигурист Николай Мемола рассказал о популярности российских спортсменов в Италии.
— Кто сейчас самый популярный российский фигурист в Италии?
— После отстранения это не так просто понять, потому что за российским фигурным катанием стали следить меньше. Раньше всем очень нравилась Лиза Туктамышева. Она долго выступала на самом высоком уровне, так что многие ее полюбили. История Жени Медведевой тоже оказалась интересной. Все следили за ее судьбой, выступлением на Олимпиаде, переездом в Канаду. Люди в Италии любят такие драмы.
— Есть ли номер один среди мужчин?
— Мне кажется, это Евгений Плющенко. Старшее поколение видело его невероятное выступление в Турине в 2006 году. Он врезался в память итальянским фанатам и остается популярным до сих пор.
— Кого ты считаешь лучшим среди всех российских фигуристов?
— Думаю, опять же Плющенко. Миша Коляда может нравиться мне больше, но в Италии каждый фанат фигурного катания знает, кто такой Плющенко и чего он добился, — сказал Мемола.
Женя запомнилась тем, что два года не проигрывала ни одного не только главного старта, но вообще все, кроме одного этапа гран-при. А главные за 2 сезона подряд просто все забрала. Как можно забыть такое?
А как каталась, какие эмоции дарила зрителям?
Лизавета и Женя знают английский, поэтому могут общаться со спортсменами и зрителями других стран. И это тоже импонирует.
Сейчас обе на виду опять же. Обе были в составе рабочих групп на ОИ в Милане от своих каналов.
Про Женю Плющенко тоже понятно. Запомнился надолго в мировом ФК, думаю.
Молодцы, в общем. Приятно было услышать от Николая такие слова о наших спортсменах.