Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»

Мемола: история Медведевой оказалась интересной, люди в Италии любят такие драмы.

Итальянский фигурист Николай Мемола рассказал о популярности российских спортсменов в Италии.

— Кто сейчас самый популярный российский фигурист в Италии?

— После отстранения это не так просто понять, потому что за российским фигурным катанием стали следить меньше. Раньше всем очень нравилась Лиза Туктамышева. Она долго выступала на самом высоком уровне, так что многие ее полюбили. История Жени Медведевой тоже оказалась интересной. Все следили за ее судьбой, выступлением на Олимпиаде, переездом в Канаду. Люди в Италии любят такие драмы.

— Есть ли номер один среди мужчин?

— Мне кажется, это Евгений Плющенко. Старшее поколение видело его невероятное выступление в Турине в 2006 году. Он врезался в память итальянским фанатам и остается популярным до сих пор.

— Кого ты считаешь лучшим среди всех российских фигуристов?

— Думаю, опять же Плющенко. Миша Коляда может нравиться мне больше, но в Италии каждый фанат фигурного катания знает, кто такой Плющенко и чего он добился, — сказал Мемола.