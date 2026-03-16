  • Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
15

Итальянский фигурист Николай Мемола рассказал о популярности российских спортсменов в Италии. 

— Кто сейчас самый популярный российский фигурист в Италии?

— После отстранения это не так просто понять, потому что за российским фигурным катанием стали следить меньше. Раньше всем очень нравилась Лиза Туктамышева. Она долго выступала на самом высоком уровне, так что многие ее полюбили. История Жени Медведевой тоже оказалась интересной. Все следили за ее судьбой, выступлением на Олимпиаде, переездом в Канаду. Люди в Италии любят такие драмы.

— Есть ли номер один среди мужчин?

— Мне кажется, это Евгений Плющенко. Старшее поколение видело его невероятное выступление в Турине в 2006 году. Он врезался в память итальянским фанатам и остается популярным до сих пор.

— Кого ты считаешь лучшим среди всех российских фигуристов?

— Думаю, опять же Плющенко. Миша Коляда может нравиться мне больше, но в Италии каждый фанат фигурного катания знает, кто такой Плющенко и чего он добился, — сказал Мемола. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Приятно,что Женя и Лиза популярные фигуристки в Италии)
Ответ Аленка_76
FONbet о своих позаботится, не переживайте!
Ответ RusVector
Как всегда не в тему
Мемола очень позитивно относится к россиянам, даже во время бана много приятных слов высказывал. А красавец какой нереальный (это как бонус к словам))
Ответ Shehina
Коля сам наполовину россиянин, и к Мишину тренироваться приезжал не раз, было бы с его стороны ну очень некрасиво переобуться
Ответ An.
Не знала, интересно. Порядочный , хорошо воспитанный молодой человек. Мне и катание его нравится, эстетичный фигурист.
Таких ,как Женя и Лиза невозможно не помнить))очень приятно слышать про их популярность в Италии)
Ответ Аврора кубик
Комментарий скрыт
Ответ RusVector
В Уганде ОИ никогда не будут проводиться. В ближайшем времени, как минимум.
Поэтому ваша ирония вообще неуместна.
Замечательные наши девочки Женя и Лиза , прославились на весь мир , до сих пор их помнят !
Ну неудивительно, что итальянцам так же, как и многим, нравятся достаточно длинные интересные истории фигуристов. Лиза у нас самый стойкий долгожитель была.
Женя запомнилась тем, что два года не проигрывала ни одного не только главного старта, но вообще все, кроме одного этапа гран-при. А главные за 2 сезона подряд просто все забрала. Как можно забыть такое?
А как каталась, какие эмоции дарила зрителям?
Лизавета и Женя знают английский, поэтому могут общаться со спортсменами и зрителями других стран. И это тоже импонирует.
Сейчас обе на виду опять же. Обе были в составе рабочих групп на ОИ в Милане от своих каналов.
Про Женю Плющенко тоже понятно. Запомнился надолго в мировом ФК, думаю.
Молодцы, в общем. Приятно было услышать от Николая такие слова о наших спортсменах.
«Пусть правда останется на совести каждого. Все действующие лица ее хорошо знают». Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе
сегодня, 09:33
Николай Мемола: «Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне»
сегодня, 07:43
Итальянский фигурист Мемола: «Поводов для отстранения россиян не осталось в текущем положении дел в мире. Надо прямо сказать об этом»
сегодня, 07:35
