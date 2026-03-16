Двукратная чемпионка Паралимпийских игр Ворончихина: «На коньках умею кататься. Аксели скрутить не смогу, но хорошо стою»

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр 2026 года горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала о любви к фигурному катанию.

На Паралимпиаде 23-летняя Ворончихина выиграла золото в супергиганте и слаломе, завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу – в скоростном спуске. Она выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки).

— У меня мама очень фигурным катанием увлекается. Смотрит только горные лыжи и фигурное катание.

— А ты интересуешься?

— Олимпиаду смотрела, болела там за Аделию Петросян — кстати, очень хорошо выступила, мне понравилось. А вообще как маме ни позвоню, она говорит: «Я фигурное катание смотрю». Все этапы Гран-при России смотрела.

— А ты сама на коньках катаешься?

— Умею. Понятно, что аксели скрутить не смогу, но хорошо стою. И с папой мы частенько на каток ходили.

— Наверняка у тебя и любимые фигуристы есть?

— Женя Медведева. Очень болела за нее в Пхенчхане. В Пекине — за Камилу Валиеву. Мы все за нее безумно переживали, она ведь такая молодец. Сейчас, на этих Играх, тоже следила. Командник смотреть не стала, а одиночку всю. Пересматривала после этой Олимпиады прокаты Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы. Это, конечно, уровень абсолютно другой, чем то, что в Милане было.

А сейчас, как я поняла, Трусова и Валиева хотят возвращаться. Это, конечно, удивительно. В комментариях иностранцев читаю — кто останется после этой Олимпиады? А по факту Трусова, которая ребенка родила и уже четверные делает. Валиева. Все-таки наши фигуристы самые сильные, — сказала Ворончихина.