5

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр Ворончихина: «На коньках умею кататься. Аксели скрутить не смогу, но хорошо стою»

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр 2026 года горнолыжница Варвара Ворончихина рассказала о любви к фигурному катанию.

На Паралимпиаде 23-летняя Ворончихина выиграла золото в супергиганте и слаломе, завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу – в скоростном спуске. Она выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки).  

— У меня мама очень фигурным катанием увлекается. Смотрит только горные лыжи и фигурное катание.

— А ты интересуешься?

— Олимпиаду смотрела, болела там за Аделию Петросян — кстати, очень хорошо выступила, мне понравилось. А вообще как маме ни позвоню, она говорит: «Я фигурное катание смотрю». Все этапы Гран-при России смотрела. 

— А ты сама на коньках катаешься?

— Умею. Понятно, что аксели скрутить не смогу, но хорошо стою. И с папой мы частенько на каток ходили.

— Наверняка у тебя и любимые фигуристы есть? 

— Женя Медведева. Очень болела за нее в Пхенчхане. В Пекине — за Камилу Валиеву. Мы все за нее безумно переживали, она ведь такая молодец. Сейчас, на этих Играх, тоже следила. Командник смотреть не стала, а одиночку всю. Пересматривала после этой Олимпиады прокаты Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы. Это, конечно, уровень абсолютно другой, чем то, что в Милане было.

А сейчас, как я поняла, Трусова и Валиева хотят возвращаться. Это, конечно, удивительно. В комментариях иностранцев читаю — кто останется после этой Олимпиады? А по факту Трусова, которая ребенка родила и уже четверные делает. Валиева. Все-таки наши фигуристы самые сильные, — сказала Ворончихина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoКамила Валиева
logoПхенчхан-2018
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoпаралимпийская сборная России
ТАСС
женское катание
Варвара Ворончихина
logoОлимпиада-2026
logoЕвгения Медведева
logoОлимпиада-2022
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно, что за нашими фигуристками следят спортсмены из других видов спорта. Варваре- удачи и здоровья!
Молодец Варвара 4 медали взяла,два из них золота !
Одна из героинь Паралимпиады👏 Поздравляю с блестящим выступлением! Еще и наши симпатии совпадают - в Пхенчхане тоже болела за Женю, в Пекине за Камилу.
Достойны восхищения и уважения наши параолимпийцы ! Выйти после отстранения и показать такие потрясающие результаты , герои ! И за страну гордость : столько раз понимали наш флаг и звучал гимн !
И вдвойне приятно , что чемпионы в других видах любят и смотрят фк , следят за нашими лучшими девочками Женей , Камилой , Сашей , Аней , респект Варваре !
Варя сама-Героическая наша девочка.. Гордость берет за наших Паралимпийцев, спасибо им
