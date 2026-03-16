Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек

Более 260 тысяч россиян занимались фигурным катанием в 2025 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Министерства спорта РФ.

По состоянию на 31 декабря прошлого года, число занимающихся фигурным катанием составило 264 913 человек.

Самым популярным видом спорта остается футбол, им в 2025 году занималось 3 546 785 человек.

Наименее популярный вид спорта – бобслей, количество занимающихся составило 604 человека.