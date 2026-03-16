Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
В 2025 году фигурным катанием в России занимались более 260 тысяч человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Министерства спорта РФ.
По состоянию на 31 декабря прошлого года, число занимающихся фигурным катанием составило 264 913 человек.
Самым популярным видом спорта остается футбол, им в 2025 году занималось 3 546 785 человек.
Наименее популярный вид спорта – бобслей, количество занимающихся составило 604 человека.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
264913, как последних 13 высчитали?
Двенадцать негритят и Белоснежка классика же
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек, в том числе Александр Евгеньевич Плющенко!
604 бобслеиста это много, у нас в стране всего 2 трассы.
