  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • София Дзепка: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»
107

Sofia Dzepka: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»

Фигуристка Дзепка объяснила, почему ее вдохновляет катание Алисы Лью.

Победитель финала Гран-при России среди юниорок София Дзепка рассказала, кто из фигуристов впечатлил ее на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Чьи выступления на Олимпиаде вас больше впечатлили?

– Мне очень нравятся французы Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа. Их презентация программы – это просто что-то нереальное. Мне очень понравился Юма Кагияма. Я почему-то раньше не следила за ним так плотно. А сейчас, после Олимпиады, думаю, что он будет одним из моих фаворитов в мужской одиночке.

Мне очень жалко Илью Малинина, ужасно обидно за него. Но его прокат показывает, что он обычный человек, такой же, как и мы все, что он тоже ошибается. Потому что по его предыдущим соревнованиям, казалось, что он просто машина для четверных прыжков. Мы увидели, что он тоже человек с психикой, с какими-то нервами. Это немножко успокаивает и показывает, что даже самый, условно говоря, непобедимый спортсмен в самый ответственный момент иногда может давать слабину.

– А из женщин кто-то понравился?

– Мне понравилась Каори Сакамото. Мне тоже было ужасно обидно за нее, даже намного больше, чем за Илью Малинина, потому что хотелось для нее красивого и эффектного финала карьеры. Думаю, она тоже для себя представляла немного другой исход событий. Будем болеть за нее на чемпионате мира.

Я очень болела за наших девочек: и за Аделию (Петросян), и за Софу Самоделкину, и за Вику Сафонову. Очень рада за Софу, потому что она сделала все, что от нее зависело, и это самое ценное. Даже намного ценнее, чем победы.

Меня, если честно, вдохновляет катание Алисы Лью. Конечно, энергию, которую она дает в своем прокате, зрителям невозможно пропустить. Она и в короткой – воздушная, и в произвольной – заряженная позитивом. И она делится этим позитивом в своем прокате. Это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна, – сказала 16-летняя Дзепка.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoАлиса Лью
женское катание
logoАдам Сяо Хим Фа
logoКевин Аймоз
logoсборная Франции
сборная Беларуси
logoАделия Петросян
logoсборная России
logoсборная Казахстана
logoЮма Кагияма
logoсборная Японии
logoСофья Самоделкина
logoСофия Дзепка
logoКаори Сакамото
logoсборная США
logoОлимпиада-2026
logoИлья Малинин
107 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Софья уникальная коньюктуршица похоже
Ответ Karlena
Что есть, то есть. У Софьи очень скрытный характер. Что она думает на самом деле тайна за семью печатями. Впрочем, учитывая как хейтят тех кто говорит не думая, не удивительно что она хочет маленько скрыть свои мысли.
Ответ pas33pas
Она хочет быть маленько и нашим и вашим.
Достала меня эта Алиса вместе с её позитивом, все повторяют одно и тоже, как заколдованные. Мне жаль, что не Сакамото выиграла эту золотую медаль с прекрасной программой и катанием, её катание гораздо больше впечатлило, чем Алисино расхлябанное катание, типа на позитиве.
Не, я понимаю своих хвалить у нас не принято, но на ОИ понравился Кагияма в хлам разваливший ПП?
Ответ Elenavasilevna
Комментарий скрыт
Ответ Екатерина Прекрасная
Именно в хлам. Ошибок была не одна и не две. Я вообще удивляюсь как с таким прокатом он остался на пьедестале.
Софья зачем четверные прыгаешь не надо надо как Лью и дальше по кругу
Надоели уже
Ответ Olga1212
Осталось попросить прощения за исполнение квада.
Ответ Ataklena
100%, сейчас этот хайп пройдёт. В следующем году все равно все будут их прыгать. Без них российским фигуристам не победить.
Девочка просто ответила, кто понравился на Олимпиаде, а на неё уже сто ярлыков повесили 😁 и конъюнктурщица, и "дальновидная", и всё по инструкции сказала, даже на лице уже прочитали, что она там какая-то не простая. Когда-нибудь пользователи сайта спортс.ру признают право на существование мнений, отличных от их собственных, но это явно будет не сегодня
Ответ lynlyn
аудитория спортса это малюсенький островок хейтеров Алисы в огромном мировом океане хвалебных восторгов в отношении этой мадам) соответственно, досталось и Софии, тут пленных не берут
Угу, других достоинств у Алисы нет, все только про позитив и говорят.
Уникальная ОЧ в своём роде.
Кагияма унаследовал грибы Уно, но хотя бы техника у него не настолько безобразная.
И я не понимаю, как может быть обидно за купающуюся в халявном золоте с дико раздутыми оценками Сакамото.
Ответ Defender64
Скоро тошнить будет восхищения от позитива Лью. Чем он вызван отчасти уже не секрет. Тут в ютубе посмотрела фигуристов 60-70х. Позитива море, хорошее скольжение, музыка фоном. Тройных мало, в основном двойные, каскадов тоже. Но фигурку двинули вперед такие Толлер Кренстон. И сложность,владение коньком , программа в едином ключе, образность, пархал,танцевал, ни единого пустого места.
Ответ Defender64
Опуская приставку боди из толерантности
Не знаю, что должно быть в головах, чтобы купиться на этот примитив про "счастье, радость и веселье". Любому бревну должно быть очевидно, что когда по щелчку все одномоментно начинают воспроизводить нетипичный тезис, то это искусственно вброшенная медийная история.
Ответ Дмитрий Панфилов_1116597080
+++++!!!! В точку! Нас всех пытаются убедить, насколько хорош наряд очередного "голого короля". А также убедить болельщиков в том, что вот именно этого примитива мы и достойны - за наши же денежки. Если наше ФК этот тупой тренд поддержит - трибуны опустеют. Мы другими стандартами мастерства в ФК избалованы.
Ответ GlN
Один из цитрусовых уже купился.
Жалко ей Малинина, а Петра нашего не жаль, у него так то победу отобрали в наглую...
Всё - безусильная для мозгов попса и до фигурного катания докатилась. И вот этим восхищается фигуристка, которая целый год катала сложную классику?.. Ещё одно разочарование.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алиса Двоеглазова: «На Олимпиаде понравилась произвольная Алисы Лью. Просто приятно смотреть, как она получает удовольствие от программы»
сегодня, 21:07
Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
сегодня, 19:11
Даниил Глейхенгауз: «Когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально»
сегодня, 18:16
Глейхенгауз об Играх-2026: «Приходишь в столовую – все сидят вместе, разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные. Ощущение, что ты немного лишний»
сегодня, 17:56
Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»
сегодня, 17:18
Илья Авербух: «У меня с Идой Галич никакого конфликта не было, не знаю, о чем она говорит»
сегодня, 16:43
Мемола о допинг-скандале Валиевой: «Я считаю, что лично Камилу не нужно винить. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала»
сегодня, 16:33
Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
сегодня, 16:16
Двукратная чемпионка Паралимпийских игр Ворончихина: «На коньках умею кататься. Аксели скрутить не смогу, но хорошо стою»
сегодня, 15:50
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем