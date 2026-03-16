София Дзепка: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»

Фигуристка Дзепка объяснила, почему ее вдохновляет катание Алисы Лью.

Победитель финала Гран-при России среди юниорок София Дзепка рассказала, кто из фигуристов впечатлил ее на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Чьи выступления на Олимпиаде вас больше впечатлили?

– Мне очень нравятся французы Кевин Аймоз и Адам Сяо Хим Фа. Их презентация программы – это просто что-то нереальное. Мне очень понравился Юма Кагияма. Я почему-то раньше не следила за ним так плотно. А сейчас, после Олимпиады, думаю, что он будет одним из моих фаворитов в мужской одиночке.

Мне очень жалко Илью Малинина, ужасно обидно за него. Но его прокат показывает, что он обычный человек, такой же, как и мы все, что он тоже ошибается. Потому что по его предыдущим соревнованиям, казалось, что он просто машина для четверных прыжков. Мы увидели, что он тоже человек с психикой, с какими-то нервами. Это немножко успокаивает и показывает, что даже самый, условно говоря, непобедимый спортсмен в самый ответственный момент иногда может давать слабину.

– А из женщин кто-то понравился?

– Мне понравилась Каори Сакамото. Мне тоже было ужасно обидно за нее, даже намного больше, чем за Илью Малинина, потому что хотелось для нее красивого и эффектного финала карьеры. Думаю, она тоже для себя представляла немного другой исход событий. Будем болеть за нее на чемпионате мира.

Я очень болела за наших девочек: и за Аделию (Петросян), и за Софу Самоделкину, и за Вику Сафонову. Очень рада за Софу, потому что она сделала все, что от нее зависело, и это самое ценное. Даже намного ценнее, чем победы.

Меня, если честно, вдохновляет катание Алисы Лью. Конечно, энергию, которую она дает в своем прокате, зрителям невозможно пропустить. Она и в короткой – воздушная, и в произвольной – заряженная позитивом. И она делится этим позитивом в своем прокате. Это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна, – сказала 16-летняя Дзепка.

