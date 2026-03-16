София Дзепка: «Мне очень интересно попасть на взрослые турниры, потому что все будет серьезнее. Хотела бы, но решение зависит не только от меня»

Фигуристка София Дзепка хочет перейти из юниоров на взрослые турниры.

В текущем сезоне 16-летняя спортсменка выиграла финал Гран-при России среди юниорок.

– Это ваш последний сезон по юниорам?

– Пока не знаю.

– Какие ожидания от взрослого сезона, если все-таки перейдете?

– Я в приятном предвкушении, потому что люблю что-то новое и очень не люблю рутину. Конечно, мне очень интересно попасть на взрослые турниры, потому что все будет серьезнее. Очень интересно себя проявить хорошо желательно.

– Вы сами хотите уже переходить во взрослые?

– Хотела бы, конечно. Но это решение зависит не только от меня.

– МОК (Международный олимпийский комитет) рекомендовал допустить юниоров. Как вы отреагировали на эту новость?

– Я немного скептически отношусь к таким новостным заголовкам, потому что, на мой взгляд, рекомендацию можно выполнить, а можно и не выполнить. Пока что нет никакой конкретики. Очень хотелось бы, конечно, ее получить. Насчет выступлений на международной арене, конечно, это было бы очень круто, – ответила Дзепка.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Самое несчастное поколение фигуристок: начиная с Муравьевой, Петросян, Акатьевой, заканчивая Дзепкой, Садковой, Двоеглазовой. Уйма невыигранных медалей гран-при, ЧЕ, ЧМ и ОИ. Фактически, только Валиевой "повезло", что срок дисквалификации пришелся как раз на эти четыре года:)
Валиевой повезло если нас вернут сейчас , кстати от этого и будет зависеть наверное выбор команды Софьи оставаться в юниорах или нет если вернут в международке можно по соревноваться в юниорах .
Так она и сможет только по юниорам на международке катать. Но по России думаю во взрослых будет.
Соня правильно понимает необязательность выполнения рекомендаций МОК и CAS в отличие от того, если бы они обязали федры допустить наших юниоров и взрослых к МС.
На внутренние соревы вполне могут допустить - уже были прецеденты.
Девушки юниорки давным давно очевидно, что лучше взрослых. Сам хожу на все их соревнования (те что рядом). Мне как зрителю "меньше народу больше кислороду" - в плане, что на юниоров меньше ходят и поэтому можно выбрать места на первом-второму ряду. На взрослом чемпионате России в Питере была толкучка и адовые проблемы с покупкой билетов. Тогда как в Саранске на юн-Первенстве запросто можно было выбрать самые лучшие места. В Калуге на кубке первого канала юниорском - тоже брал свой любимый второй ряд.
Попасть на взрослые и притом международные соревнования Дзепке проще некуда. Переход в условный Люксембург - и все двери открыты. Гран-при уже - пожалуйста, осенью. А там ЧЕ, ЧМ и прочие плюшки.
