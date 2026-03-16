София Дзепка: «Мне очень интересно попасть на взрослые турниры, потому что все будет серьезнее. Хотела бы, но решение зависит не только от меня»

Фигуристка София Дзепка хочет перейти из юниоров на взрослые турниры.

В текущем сезоне 16-летняя спортсменка выиграла финал Гран-при России среди юниорок.

– Это ваш последний сезон по юниорам?

– Пока не знаю.

– Какие ожидания от взрослого сезона, если все-таки перейдете?

– Я в приятном предвкушении, потому что люблю что-то новое и очень не люблю рутину. Конечно, мне очень интересно попасть на взрослые турниры, потому что все будет серьезнее. Очень интересно себя проявить хорошо желательно.

– Вы сами хотите уже переходить во взрослые?

– Хотела бы, конечно. Но это решение зависит не только от меня.

– МОК (Международный олимпийский комитет) рекомендовал допустить юниоров. Как вы отреагировали на эту новость?

– Я немного скептически отношусь к таким новостным заголовкам, потому что, на мой взгляд, рекомендацию можно выполнить, а можно и не выполнить. Пока что нет никакой конкретики. Очень хотелось бы, конечно, ее получить. Насчет выступлений на международной арене, конечно, это было бы очень круто, – ответила Дзепка.