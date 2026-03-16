София Дзепка: «Четверной сальхов тренирую регулярно. Работаю над тройным акселем, но пока он идет туго»

Победитель финала Гран-при России среди юниорок София Дзепка рассказала, какие элементы ультра-си тренирует в фигурном катании.

– В этом сезоне на одном из стартов вы пробовали четверной сальхов. Как его разучивали и почему решили попробовать именно там?

– Я его тренирую регулярно. Это первый ультра-си, который я выучила на тренировках. Прыгаю я его достаточно давно, уже три года. Сальхов мы вставили на те соревнования, так как это были старты, на которых можно рисковать.

– Не было ли потом мыслей попробовать его исполнить на первенстве или в Челябинске?

– Были такие мысли, но мы старались сделать ставку на чистый прокат. Сальхов для меня в программе пока что исполнять сложнее.

– Хотелось бы в дальнейшем три четверных исполнять?

– Конечно, хотелось бы.

– Может, еще над какими-то элементами работать? Тройной аксель, может, пробовали?

– Работаю над тройным акселем, но пока он идет туго, – сказала 16-летняя Дзепка.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Здоровья тебе будьте осторожными хуже всего гоняться за всеми прыжками получить травму и лечиться и ждать видя как другие катаются .
София, не нужен тебе триксель, раз он трудно идет. Достаточно двух чистых квадов с твоим коньком, музыкальностью, артистизмом и презентацией.
Умница,красавица,музыкальная,артистичная,эффектная,самая красивая фигуристка.
София зачем, сказали же не надо и Лью не одобряет, а тебе она так нравится
Соня честно и открыто говорит о том что получается и что не очень пока идёт в прыжковом контенте.
Опять эта опасная мания больше и больше ультра-си.
Те, кто добиваются успеха с 1-2 видами ультра-си, не делают больше исключительно из-за того, что не могут, хотя они рискуют и пытаются, думают что, мне интересно? Что надо контентом Костылеву догнать?
Это не стратегия и не осознанный выбор. Тоже хотели упороться, но не вышло в полной мере.
Грустно
София, не надо убиваться над усложнением, катай красиво и в удовольствие, 2 ультра-си в произвольной тебе хватит для больших побед! 🙌
Какие там прыжки, работай над расхлябанной харизмой и сойдёт!
