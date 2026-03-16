София Дзепка: «Четверной сальхов тренирую регулярно. Работаю над тройным акселем, но пока он идет туго»

Победитель финала Гран-при России среди юниорок София Дзепка рассказала, какие элементы ультра-си тренирует в фигурном катании.

– В этом сезоне на одном из стартов вы пробовали четверной сальхов. Как его разучивали и почему решили попробовать именно там?

– Я его тренирую регулярно. Это первый ультра-си, который я выучила на тренировках. Прыгаю я его достаточно давно, уже три года. Сальхов мы вставили на те соревнования, так как это были старты, на которых можно рисковать.

– Не было ли потом мыслей попробовать его исполнить на первенстве или в Челябинске?

– Были такие мысли, но мы старались сделать ставку на чистый прокат. Сальхов для меня в программе пока что исполнять сложнее.

– Хотелось бы в дальнейшем три четверных исполнять?

– Конечно, хотелось бы.

– Может, еще над какими-то элементами работать? Тройной аксель, может, пробовали?

– Работаю над тройным акселем, но пока он идет туго, – сказала 16-летняя Дзепка.