Ида Галич отказывалась от участия в «Ледниковом периоде» из-за ссоры с Авербухом: «Мы до сих пор сквозь зубы разговариваем»

Телеведущая Ида Галич рассказала, что отказывалась от участия в шоу «Ледниковый период» из-за конфликта с продюсером и хореографом Ильей Авербухом.

«Я занималась [на льду] какое-то время, очень давно, когда меня позвали участвовать в шоу «Ледниковый период». Я та «спортсменка-звезда», которая два месяца тренировалась, но не вышла на лед, потому что я очень сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем.

Он как-то очень грубо со мной разговаривал. Я не преувеличиваю ничего. Это было несколько лет назад.

Я к ним пришла, два месяца потратила на тренировки, и мне так нравилось. Но как-то именно по отношениям у нас не сложилось ничего. Если мягко говорить», – рассказала Галич на своем ютуб-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Ну, наконец-то хоть кто-то про Авера это сказал.

Максимально неприятный человек, которому лишь бы бабла собрать побольше
Она в своем видео рассказала, что Авербух на нее орал. Я почему-то не удивлена даже, что он так может.
За что орал, что натворила? И в каком сезоне она должна была участвовать?
Явно хотел пофлиртовать, но был послан. Вот и затаил обиду. Это же Авертрах. Охотник за молоденькими девочками 😏
Авер тоже тот еще жук
Подожди, Ида, вообще не до тебя сейчас! Там Дудаков с Тутберидзе спортсменов у Плющенко крадут))
У Иды интервью с Глейхенгаузом вышло, это оттуда
Пока Тутберидзе с Дудаковым крали спортсменов, Глейх прикрывал их, беря интервью у Галич?🤔😁
Если бы шла не назначенкой в ЛП, то и от судей много чего бы услышала.
Кто это вообще такая
Для Авербуха обидеть девушек по видимому всё такое как с" гуся "вода !
Боже, какая потеря 🤣
Видимо, на успехе этого сезона (с). Сам себя не похвалишь, как обо... стоишь 🤣. Какой успех? Рейтинг ниже плинтуса?
Евгений Плющенко: «Скоро у Лены Костылевой выйдет ее личная мерч-коллекция. В мае у нас пройдет съемка на обложку крупного журнала»
37 минут назад
Даниил Глейхенгауз: «Когда Петросян упала на Олимпиаде, у меня немножко все оборвалось. Потому что ты всегда веришь, что все пройдет идеально»
сегодня, 18:16
Глейхенгауз об Играх-2026: «Приходишь в столовую – все сидят вместе, разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные. Ощущение, что ты немного лишний»
сегодня, 17:56
Глейхенгауз о критике Петросян из-за 6-го места на Олимпиаде: «В этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам»
сегодня, 17:18
Илья Авербух: «У меня с Идой Галич никакого конфликта не было, не знаю, о чем она говорит»
сегодня, 16:43
Мемола о допинг-скандале Валиевой: «Я считаю, что лично Камилу не нужно винить. Она была ребенком, а реакция всего мира меня сильно разочаровала»
сегодня, 16:33
Мемола о популярности фигуристов: «В Италии всем очень нравилась Туктамышева. История Медведевой тоже оказалась интересной – люди любят такие драмы»
сегодня, 16:16
Двукратная чемпионка Паралимпийских игр Ворончихина: «На коньках умею кататься. Аксели скрутить не смогу, но хорошо стою»
сегодня, 15:50
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
сегодня, 14:55
София Дзепка: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»
сегодня, 13:58
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
