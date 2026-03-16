Ида Галич отказывалась от участия в «Ледниковом периоде» из-за ссоры с Авербухом: «Мы до сих пор сквозь зубы разговариваем»

Ида Галич отказывалась от участия в «Ледниковом периода» из-за ссоры с Авербухом.

Телеведущая Ида Галич рассказала, что отказывалась от участия в шоу «Ледниковый период» из-за конфликта с продюсером и хореографом Ильей Авербухом .

«Я занималась [на льду] какое-то время, очень давно, когда меня позвали участвовать в шоу «Ледниковый период». Я та «спортсменка-звезда», которая два месяца тренировалась, но не вышла на лед, потому что я очень сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем.

Он как-то очень грубо со мной разговаривал. Я не преувеличиваю ничего. Это было несколько лет назад.

Я к ним пришла, два месяца потратила на тренировки, и мне так нравилось. Но как-то именно по отношениям у нас не сложилось ничего. Если мягко говорить», – рассказала Галич на своем ютуб-канале .