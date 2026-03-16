Дегтярев провел встречу с Родниной: «По поручению президента вместе с Минпросвещения работаем над созданием школьных спортивных лиг»

Дегтярев провел встречу с Родниной по вопросам развития школьного спорта.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Ириной Родниной по вопросам развития школьного спорта.

«Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина на нашей очередной встрече, но первой в здании Минспорта России, не смогла сдержать эмоций и поделилась воспоминаниями своей юности. Оказалось, что рабочий кабинет Министра, во время своего студенчества, Ирина Константиновна посещала как учебную аудиторию, где проходили занятия по одной из спортивных дисциплин.

С большим удовольствием подарил Ирине Константиновне исторический очерк о судьбе усадьбы Алексея Кирилловича Разумовского – Дома спорта России. В прошлом году мы выпустили уникальную книгу, бережно собрав всю историю этого места на берегу Яузы. Четвертая глава издания повествует о превращении комплекса в институт физической культуры. Учебное заведение – теперь Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» – просуществовало в стенах усадьбы до середины 1970-х годов. Сегодня здесь расположено наше ведомство и Музей спорта России.

Возвращаясь к темам рабочей встречи, скажу, что мы с Ириной Константиновной продолжаем развивать Всероссийскую федерацию школьного спорта. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина вместе с Минпросвещения работаем над созданием школьных спортивных лиг. Есть также интересные международные проекты», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.