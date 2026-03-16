  Дегтярев провел встречу с Родниной: «По поручению президента вместе с Минпросвещения работаем над созданием школьных спортивных лиг»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Ириной Родниной по вопросам развития школьного спорта.

«Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина на нашей очередной встрече, но первой в здании Минспорта России, не смогла сдержать эмоций и поделилась воспоминаниями своей юности. Оказалось, что рабочий кабинет Министра, во время своего студенчества, Ирина Константиновна посещала как учебную аудиторию, где проходили занятия по одной из спортивных дисциплин.

С большим удовольствием подарил Ирине Константиновне исторический очерк о судьбе усадьбы Алексея Кирилловича Разумовского – Дома спорта России. В прошлом году мы выпустили уникальную книгу, бережно собрав всю историю этого места на берегу Яузы. Четвертая глава издания повествует о превращении комплекса в институт физической культуры. Учебное заведение – теперь Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» – просуществовало в стенах усадьбы до середины 1970-х годов. Сегодня здесь расположено наше ведомство и Музей спорта России.

Возвращаясь к темам рабочей встречи, скажу, что мы с Ириной Константиновной продолжаем развивать Всероссийскую федерацию школьного спорта. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина вместе с Минпросвещения работаем над созданием школьных спортивных лиг. Есть также интересные международные проекты», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
без комментариев....
Официальный ответ Родниной - хорошо, организуем турниры для школьников, только смотреть я их не буду, сами понимаете.
так ей же ничего не интересно))
А Роднина то тут при чем? Ей уже давно не интересно всё, что происходит в России. Да и в мире, после ОИ.
Как они может развивать отечественный спорт, тем более школьный, если для нее все внутренний старты - ЖЭК? Столько презрения к нему
Лучше о результатах всреч. Люди встречаются). Это не подвиг. Результаты нужны. Причем, не в отчетах наверх, а в реальности.
Неужели не нашли никого помоложе из ОЧ и ЧМ что бы Этим заниматься ?Родниной напомню в сентябре будет 77 !
Чего с Родниной разговаривать, ей вообще ФК не интересно, а детское особенно, о чем она неоднократно заявляла . Как можно доверить человеку важное государственное дело, если оно ему совсем не интересно? Дегтярев, судя по его деятельности, совершенно не разбирается в кадровой политике своего министерства. То Губерниева приглашает на важный пост, теперь вот Роднину. Спросил бы у работающих тренеров, кто сейчас эта Роднина и чем она живет? Становится тревожно за наше ФК от такой политики сначала президента федерации и его высказываний, теперь от попыток впихнуть Роднину в работу с детскими школами. Сплошной деструктив в руководстве, как ФК еще существует и все-таки движется вперед.
Ждем ФОНБЕТ Школьную спортивную лигу сильнейших народов России им. Дегтярева???
Старикам везде у нас дорога
