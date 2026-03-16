  • Валиевой подарили игрушку во время поездки в Китай: «Решила, что Айси Бри будет моим талисманом. Мне кажется, мы как будто похожи»
Фигуристка Валиева показала игрушку, которую сделала своим новым талисманом.

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что у нее появился талисман во время поездки в Китай.

В начале марта Валиева выступала с показательными номерами перед матчами КХЛ в Шанхае.

«Несколько дней назад вернулась в Москву, а эмоции все еще переполняют. Эта поездка в Шанхай была особенной, потому что представлять новую программу всегда приятно, но очень волнительно. Огромное спасибо всем, кто пришел меня поддержать! Зарядилась энергией и уже с новыми силами продолжаю тренироваться дома.

Подарков было так много, что я даже не знала, как их все увезти! Но один из них стал по-настоящему особенным – моя Айси Бри. Я просто влюбилась с первого взгляда, и теперь не расстаюсь с ней ни на минуту. Решила, что она будет моим талисманом, и даже подвесила ее на сумку. Мне кажется, что мы как будто похожи, а вы что думаете?» – написала Валиева в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Камилы Валиевой
Очень странный пост для Камилы - обычно она пишет про необходимость установить мах, про развитие квантовых и атомных технологий, про успехи государства в достижении технологического суверенитета, а тут вдруг про фигурное катание написала.
Ответ Ебздрогыч
А китайские продавцы игрушек, у которых фанатки фигуристок - таргет-аудитория, неплатежеспособны?)) Лабубу почти сотню миллиардов сделала на продаже игрушек за 2000% своей реальной стоимости, и они именно по знаменитостям их и продвигали, там каждая вторая голливудская звезда и поп-певица в инсте их рекламировали))
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Если кто вдруг подумал, что пост в телеграме наконец-то написала сама Валиева, а не мини-Песков, то вы ошибаетесь. Это просто продакт плейсмент Айси-Брю.
Наша Чебурашка симпатичней !
Кто-то решил повторить бизнес-успех лабубу? Хорошая попытка, но нет. Расходы на маркетинг и продвижение сожрут всю экономику идеи. Ставлю на то, что просто кто-то взял деньги инвестора и презентовал бизнес-план лабубу под девизом "можем повторить". В выигрыше останутся все, кроме инвестора :))
Ответ NoThanks
эта игрушка продается в Пятерочке - 399 руб
Ответ nina1212
Спасибо за информацию, буду знать :)) Вот только ума не приложу что именно мне делать с этой информацией :))
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А фото где ?
Телегу забанили.
В Максе есть фото.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Фото в новости, возможно, не всем видно. У кого проблемы с телеграмом.
Пришлось гуглить что это за хрень такая (
Эта игрушка в Пятерочке рублей 600-700 стоит))
Это что еще за недозаяц?
И ни слова про лабубу
Что она сделала с губами.
Ответ Бровочник
По стопам Загитовой.
Ответ Бровочник
У нее элайнеры 🤦🏻‍♀️
