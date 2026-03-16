Ирина Роднина: «Не планирую следить за чемпионатом мира. После Олимпийских игр такие турниры никогда не интересны»

Роднина: не планирую следить за ЧМ, такие турниры не интересны после Олимпиад.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 24 по 29 марта в Праге.

«Не планирую следить за чемпионатом мира. После Олимпийских игр такие турниры никогда не интересны.

Интересно будет в следующий год, какие новые имена, тенденции и направления появятся. Следующий год будет интересным», – сказала Роднина.

Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
26 комментариев
Божественные заголовки с Родниной за последние три месяца 😂:

"Не планирую следить за чемпионатом мира".
"Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть?".
"Следить за чемпионатом России по прыжкам я не буду".
"Не планирую смотреть чемпионат России".
Божественные заголовки с Родниной за последние три месяца 😂: "Не планирую следить за чемпионатом мира". "Я не смотрела финал Гран-при России. Что там смотреть?". "Следить за чемпионатом России по прыжкам я не буду". "Не планирую смотреть чемпионат России".
Недавно попался ролик с Татьяной Черниговской, в котором она говорила, что если человеку становится все неинтересно, то это маркер старения мозга. Пора бабушке отдыхать и от обзвонов, и от должности босса ФК МО, и от нажимания кнопок в Госдуме.
Ой, да смотри ты не смотри чего хошь. Нам это здесь зачем читать??!!
Судя по заголовкам ей ничего вообще не интересно в принципе. В этом плане ТАТ вызывает огромное уважение - человек несмотря на возраст и болезни все еще всем интересуется и живет делом своей жизни. Ну а мы с огромным удовольствием посмотрим ЧМ, мне кажется, он обещает быть очень интересным!
Что ей вообще интересно?
А зачем опрашивать ее по каждому турниру?Мы уже поняли,что фигурное катание она не смотрит
Она никакие турниры не смотрит. Зачем ей всё время звонят?
У меня иное мнение, смотрел ранее и буду смотреть сейчас!
Новости с Родниной уже может ИИ генерировать. Берешь одну и ту же новость и меняешь название турнира: Ирина Роднина: «Не планирую следить за [название турнира]. Мне не интересно»
Это уже старость, когда ничего не интересно.
А если бы фигурное катание ошибочно в спорт не записали на первых зимних ОИ, Ирина не была бы депутатом и тут не было бы ее мнений
