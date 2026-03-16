Ирина Роднина: «Не планирую следить за чемпионатом мира. После Олимпийских игр такие турниры никогда не интересны»

Роднина: не планирую следить за ЧМ, такие турниры не интересны после Олимпиад.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила, почему не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 24 по 29 марта в Праге.

«Не планирую следить за чемпионатом мира. После Олимпийских игр такие турниры никогда не интересны.

Интересно будет в следующий год, какие новые имена, тенденции и направления появятся. Следующий год будет интересным», – сказала Роднина.

