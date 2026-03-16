«На пути к Парижу-2030». Горбачева выложила фото на фоне олимпийских колец

Фото
39

Бронзовый призер чемпионата России сезона-2024/25 Алина Горбачева выложила фото на фоне олимпийских колец.

18-летняя фигуристка продолжает восстановление после операции на колене.

«На пути к Парижу-2030⛸️», – написала Горбачева в своем телеграм-канале.

В 2030 году зимние Олимпийские игры пройдут во Французских Альпах.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Горбачевой
logoфото
Олимпиада-2030
logoсборная России
женское катание
logoАлина Горбачева
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фигасе. В Милан уже съездила
Олимпиада — это не про технику и компоненты, а про умение кататься под давлением. Вспоминаем Малинина, Сакамото, Петросян и далее по списку вплоть до Валиевой. Алина и так не блещет этим умением, так и сама себе еще такими фотками создает дополнительное давление. Скорее, даже не она, а тренеры. Наверное, сейчас они пытаются решить задачу мотивации спортсмена на новый олимпийский цикл. Чтобы легче было объяснять ему ради чего он гробит свое здоровье, лишает себя всего и терпит всё это давление изо дня в день на тренировках. Только вот когда дело дойдет до реальной Олимпиады (если дойдет), вся эта накачка и непомерные тренерские амбиции придавят к земле мама не горюй. Испуганный взгляд, трясущиеся ноги и закономерный результат.
Можно скринить )
Ответ Твизлочёт
И тут вдруг перед играми как из ларца появится некая новая звёздочка и... Поехав на ОИ вторым номером, станет ОЧ. Как это уже было не однажды
Ответ Твизлочёт
Алина просто поехала в Париж, а вы уже расписали её судьбу на 4 года вперёд. Накачка была с Петросян, и для кого-то шестое место вместо первого было провалом, а для кого-то успехом.
Ты вылечись, Париж
До Парижу я перспектив не вижу. Мир сошёл с ума развязывая войны в разных концах планеты. И один "миротворец" всё это называет сделкой, сам видно пальцем сделанный...
В принципе телосложение Горбачевой позволяет планировать долгую карьеру. Но вот её колено - это вопрос. Лала Крамаренко примерно с такими же проблемами восстанавливалась почти полтора года, а когда вернулась, оказалось, что поезд ушёл. Молодежь более резвая подтянулсь, которая её обыгрывает. Да и колено продолжет напоминать о себе, то есть полноценно тренироваться она не может, некоторые элементы делать не может, и видимо, вряд ли будет продолжать.
Ответ Дженифер
Алине в первую очередь нужно самой восстановиться. Если здоровья не будет, то неважно, куда ушли другие.
Ответ Katerina Sunny
Я про то и говорю, что колени - это очень сложная история, особенно для фигуристов, особенно для прыгающих. Вообще не факт, что она сможет вернуться на прежний уровень.
пусть получится всё
Там не Париж, в Париже нет горного кластера, а Французские Альпы. Фк будет в Ницце или Гренобле) Алина пусть продолжает надеяться и идти к Олимпиаде. Это хорошее отношение к спорту, мотивацию-то надо поддерживать. Если получим полноценный допуск большой команды, может, и для Алины квота найдётся. С нынешним возрастным цензом взрослые фигуристки лишними не бывают.
Удачи Алине в новом сезоне и главное без травм, а как получится с ОИ -30 время покажет
Молодец, не унывает.
Сих вон вообще не рыпается, может и к Парижу не поспеем с его «бурной» деятельностью(((
Но будем надеяться, что вопреки его пассивности, наших допустят
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем