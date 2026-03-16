Николай Мемола: «Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне»

Итальянский фигурист Мемола сравнил Мишина с Тутберидзе, а также Плющенко с Ханю.

Итальянский фигурист Николай Мемола ответил на вопрос о тренерских перспективах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко .

– Ты не раз говорил, что считаешь Алексея Мишина лучшим тренером в истории фигурного катания. Этери Тутберидзе близка к нему в этом плане?

– Я очень уважаю Этери Георгиевну и ее достижения, но Мишин с другой планеты. Он уже столько лет работает на самом высоком уровне, что я не могу представить, как кто-то может с ним соперничать. Тутберидзе находится в мировом топе со времен Олимпиады в Сочи, а это даже не половина от того периода, что проработал Мишин. Он в своей лиге, а все остальные позади.

– Евгений Плющенко – достойный наследник Мишина в качестве тренера?

– Опять же, очень тяжело с ним тягаться. Я безмерно уважаю достижения Плющенко как спортсмена. Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне.

Пока слишком мало видел его на международной арене в качестве тренера, чтобы сказать, что он может достойно продолжать дело Мишина. Когда россияне вернутся, тогда и можно будет об этом говорить, – сказал Мемола.