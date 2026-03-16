Николай Мемола: «Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне»
Итальянский фигурист Николай Мемола ответил на вопрос о тренерских перспективах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
– Ты не раз говорил, что считаешь Алексея Мишина лучшим тренером в истории фигурного катания. Этери Тутберидзе близка к нему в этом плане?
– Я очень уважаю Этери Георгиевну и ее достижения, но Мишин с другой планеты. Он уже столько лет работает на самом высоком уровне, что я не могу представить, как кто-то может с ним соперничать. Тутберидзе находится в мировом топе со времен Олимпиады в Сочи, а это даже не половина от того периода, что проработал Мишин. Он в своей лиге, а все остальные позади.
– Евгений Плющенко – достойный наследник Мишина в качестве тренера?
– Опять же, очень тяжело с ним тягаться. Я безмерно уважаю достижения Плющенко как спортсмена. Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне.
Пока слишком мало видел его на международной арене в качестве тренера, чтобы сказать, что он может достойно продолжать дело Мишина. Когда россияне вернутся, тогда и можно будет об этом говорить, – сказал Мемола.
Ханю: сложнейшее сочетание хорео и нескольких квадов, один из которых "впервые в мире"
Плющ: бёдрами и ручками пам-пам
Ханю: катается с забинтованной головой, свежетравмированной ногой итп, как многие фигуристы
Плющ: полдела сделал - и в кусты с шурупами.
Ханю: тихо занимается своим шоу, про его личную жизнь вообще мало что известно.
Плющ: устраивает шоу-скандал из любого мало-мальски значимого повода.
И явно мнение Мемолы, человека, который всю свою жизнь посвятил фигурному катанию, более ценно и объективно, чем ваше с дивана.
Ханью другой - тонкий, умный, невероятно чувствующий музыку, сочетающий в своем катании все лучшие качества фигуриста.
У Плющенко однозначно была и есть харизма. Он был крутым фигуристом, этого не отнять. Это даже сам Ханю признавал. Хотя, Юзуру для меня на другом уровне. Он такой один - неповторимый.
Лучше бы Плющенко так и оставался фигуристом. ))
Когда ТАТ взяла Ягудина, он был «летающей табуреткой». Я тогда думала, а если бы к ней попал не Ягудин, а Плющенко, более гибкий и перспективный на тот момент фигурист, какой бы бриллиант мог получиться. Кстати, посмотрите показательный номер «Je suis malade» в Ванкувере -2010, на нем встал зал и даже ТАТ встала, хотя Плющенко в 27 лет был уже не так хорош как в 18 или 19. Может тогда вы перестанете называть его деревянным.
— После отстранения это не так просто понять, потому что за российским фигурным катанием стали следить меньше. Раньше всем очень нравилась Лиза Туктамышева. Она долго выступала на самом высоком уровне, так что многие ее полюбили. История Жени Медведевой тоже оказалась интересной. Все следили за ее судьбой, выступлением на Олимпиаде, переездом в Канаду. Люди в Италии любят такие драмы.
— Есть ли номер один среди мужчин?
— Мне кажется, это Евгений Плющенко. Старшее поколение видело его невероятное выступление в Турине в 2006 году. Он врезался в память итальянским фанатам и остается популярным до сих пор.
— Кого ты считаешь лучшим среди всех российских фигуристов?
— Думаю, опять же Плющенко. Миша Коляда может нравиться мне больше, но в Италии каждый фанат фигурного катания знает, кто такой Плющенко и чего он добился."
— Среди мужчин я всегда равнялся на Мишу Коляду, а среди девушек — на Сашу Трусову. Она в целом мой главный пример среди спортсменов. Представь, как я был рад, когда узнал, что она возвращается в профессиональный спорт. Сразу же рассказал об этом маме и всем своим друзьям.
Ругать и обличать свое, даже вопреки логике!Досталось бы Малинину, прежде всего, от наших тренеров, чиновников и фанов, будь у него российский паспорт!