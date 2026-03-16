  • Николай Мемола: «Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне»
Итальянский фигурист Мемола сравнил Мишина с Тутберидзе, а также Плющенко с Ханю.

Итальянский фигурист Николай Мемола ответил на вопрос о тренерских перспективах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

– Ты не раз говорил, что считаешь Алексея Мишина лучшим тренером в истории фигурного катания. Этери Тутберидзе близка к нему в этом плане?

– Я очень уважаю Этери Георгиевну и ее достижения, но Мишин с другой планеты. Он уже столько лет работает на самом высоком уровне, что я не могу представить, как кто-то может с ним соперничать. Тутберидзе находится в мировом топе со времен Олимпиады в Сочи, а это даже не половина от того периода, что проработал Мишин. Он в своей лиге, а все остальные позади.

– Евгений Плющенко – достойный наследник Мишина в качестве тренера?

– Опять же, очень тяжело с ним тягаться. Я безмерно уважаю достижения Плющенко как спортсмена. Я вырос на катании Юдзуру Ханю и считаю его лучшим в истории, но Плющенко был практически на том же уровне.

Пока слишком мало видел его на международной арене в качестве тренера, чтобы сказать, что он может достойно продолжать дело Мишина. Когда россияне вернутся, тогда и можно будет об этом говорить, – сказал Мемола.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Плющ типичный прыгун с пошловатым несложным хорео, как его вообще с Юдзуру можно сравнивать???
Для своего времени Плющенко был легендой. Он ей и остается. Человек выиграл кучу турниров и живет фигурным катанием. И Ханю и многие другие вдохновлялись Плющенко, глупо это отрицать
Нуу ученик настолько превзошёл учителя....
Ханю: сложнейшее сочетание хорео и нескольких квадов, один из которых "впервые в мире"
Плющ: бёдрами и ручками пам-пам
Ханю: катается с забинтованной головой, свежетравмированной ногой итп, как многие фигуристы
Плющ: полдела сделал - и в кусты с шурупами.
Ханю: тихо занимается своим шоу, про его личную жизнь вообще мало что известно.
Плющ: устраивает шоу-скандал из любого мало-мальски значимого повода.
Коля, не согласна. Юдзуру Ханю - бог фигурного катания, его истинная философия и настоящее воплощение красоты и спорта в одном. Ставить на один уровень Ханю и Плющенко, который прыгал один младший квадик и только, что и мог вилять бёдрами в прокатах, да эпатировать публику на показательных - это фу.
"Один младший квадик", как вы выразились, позволял Плющенко быть на голову выше остальных по баллам. Очень глупо обесценивать его достижения. Надо учитывать, какое было время.

И явно мнение Мемолы, человека, который всю свою жизнь посвятил фигурному катанию, более ценно и объективно, чем ваше с дивана.
От Плющенко все тащились, он был мега харизматичный и дерзкий, это тоже нравилось.
Ханью другой - тонкий, умный, невероятно чувствующий музыку, сочетающий в своем катании все лучшие качества фигуриста.
Тактичный Коля. ))
У Плющенко однозначно была и есть харизма. Он был крутым фигуристом, этого не отнять. Это даже сам Ханю признавал. Хотя, Юзуру для меня на другом уровне. Он такой один - неповторимый.
Лучше бы Плющенко так и оставался фигуристом. ))
Ну, воспитанный Николай, деликатный, что скажешь, - очень взвешенно говорит, уважительно, чтобы не дай бог, не обидеть. Потому что сравнивать Ханю и Евгения ... просто не нужно, это другое)
Да, сравнения неуместны, Плющенко - намного круче. Своё олимпийское золото брал уверенно, не валялся, не мотался по катку, как сопля. Победа в Турине была безоговорочным триумфом. Жаль, что отказался кататься в личке в Сочи - шансы на золото при таких прокатах соперников были реальные, а в случае его победы мир фк не утомила бы истерика по Ханю.
Много на себя берёте. Не устали ещё под каждым упоминанием имени Ханю за весь мир ФК утомляться?
деревянный Плющ на уровне Ханю? Смех
Плющ не был деревянным, он в в возрасте 18-20 лет делал бильман, у него были выразительные руки, он был очень экспрессивным и артистичным. С возрастом он конечно катался хуже, закостенел. Возможно вы застали только позднего Плющенко. И смех ваш не совсем уместен, потому что тот же Ханю говорил, что Плющенко был его кумиром. В чем можно упрекнуть Евгения - это в скольжении и конька у него никогда не было как у Ханю или Чана.
Когда ТАТ взяла Ягудина, он был «летающей табуреткой». Я тогда думала, а если бы к ней попал не Ягудин, а Плющенко, более гибкий и перспективный на тот момент фигурист, какой бы бриллиант мог получиться. Кстати, посмотрите показательный номер «Je suis malade» в Ванкувере -2010, на нем встал зал и даже ТАТ встала, хотя Плющенко в 27 лет был уже не так хорош как в 18 или 19. Может тогда вы перестанете называть его деревянным.
Бильман его был ужасно натужный и неэстетичный (впрочем, как и сам Плющ) - вздувшиеся жилы на шее и вытаращенные глаза. Впрочем, у Плюща и Мишина всегда было собственное понимание красоты))
понятно, что нынешний Плющенко как глава академии, муж Рудковской и т.д. многим не нравится, но ребята, обсирать его как спортсмена, особенно в своей праймовой эре (и это не Сочи2014)-вы себя только позорите🤡🤦
+1000 Вот только как это донести до многих тут? Обс..ть, как Вы метко вырализились, Плющенко , как спортсмена, только позориться
"— Кто сейчас самый популярный российский фигурист в Италии?
— После отстранения это не так просто понять, потому что за российским фигурным катанием стали следить меньше. Раньше всем очень нравилась Лиза Туктамышева. Она долго выступала на самом высоком уровне, так что многие ее полюбили. История Жени Медведевой тоже оказалась интересной. Все следили за ее судьбой, выступлением на Олимпиаде, переездом в Канаду. Люди в Италии любят такие драмы.

— Есть ли номер один среди мужчин?
— Мне кажется, это Евгений Плющенко. Старшее поколение видело его невероятное выступление в Турине в 2006 году. Он врезался в память итальянским фанатам и остается популярным до сих пор.

— Кого ты считаешь лучшим среди всех российских фигуристов?
— Думаю, опять же Плющенко. Миша Коляда может нравиться мне больше, но в Италии каждый фанат фигурного катания знает, кто такой Плющенко и чего он добился."
— У тебя есть кумиры среди российских фигуристов?
— Среди мужчин я всегда равнялся на Мишу Коляду, а среди девушек — на Сашу Трусову. Она в целом мой главный пример среди спортсменов. Представь, как я был рад, когда узнал, что она возвращается в профессиональный спорт. Сразу же рассказал об этом маме и всем своим друзьям.
У наших фанов синдром Сихарулидзе. Бей своих, чтоб чужие боялись. Типа, ты в тренде, если: Плющенко (часто, и Ягудин) -дно, Ханю- бог. И пофиг, что большинство выдающихся фигуристов следующих поколений называли Ягудина и Плющенко своими кумирами.
Ругать и обличать свое, даже вопреки логике!Досталось бы Малинину, прежде всего, от наших тренеров, чиновников и фанов, будь у него российский паспорт!
Ханю и виляющий бёдрами Плющ с растопыренными пальцами.... Ну такое себе сравнение...
Ну так-то сам Ханю называл Плющенко своим кумиром детства и источником вдохновения. Во многих интервью он это говорил
Жаль, что о Джонни Вейре, из стиля которого очень многое позаимствовал, Ханю не вспоминал. Ханю - это на 80% копия Вейра, включая костюмы, "крестное" знамение (в случае Ханю - просто бессмыслица) и приседание перед калиткой, на 20% - Плющ.
