Итальянский фигурист Мемола: «Поводов для отстранения россиян не осталось в текущем положении дел в мире. Надо прямо сказать об этом»

Итальянский фигурист Мемола поддержал возвращение россиян на соревнования.

– Как оценишь российское фигурное катание в целом после четырех лет отстранения? Мы стали слабее?

– На месте российских фанатов я бы не волновался. В России по-прежнему очень сильные спортсмены, которые остаются одними из лучших в мире. Не нужно смотреть на американцев или японцев и завидовать. В России с фигурным катанием все хорошо.

– В России все ждут возвращения наших фигуристов уже в следующем сезоне. Ты веришь, что это произойдет?

– Я абсолютно убежден в этом. Надо быть честным и прямо сказать, что в текущем положении дел в мире не осталось никаких поводов, чтобы сохранить отстранение россиян в силе. Если есть правила и ограничения, пусть они применяются ко всем одинаково, а не выборочно.

– С тобой сложно поспорить.

– Еще важно, что я хочу снова видеть россиян на международной арене, потому что они очень сильные. Все видели Петю (Гуменника) и Аделию (Петросян) на Олимпиаде. Они крутые спортсмены, которые могут добиваться результата.

– Ты уверен, что твоей позиции придерживается большинство?

– Абсолютно. Убежден, что все остальные спортсмены хотят того же, что и я. Если кто-то хочет, чтобы отстранение России продолжалось, этот человек завидует, а я его не понимаю. Я не знаю ни одного фигуриста, который не хочет снова видеть россиян на всех возможных соревнованиях, – сказал Мемола.

Отец фигуриста – итальянец, мать – россиянка. Мемола может говорить по-русски.