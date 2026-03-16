  Итальянский фигурист Мемола: «Поводов для отстранения россиян не осталось в текущем положении дел в мире. Надо прямо сказать об этом»
Итальянский фигурист Мемола: «Поводов для отстранения россиян не осталось в текущем положении дел в мире. Надо прямо сказать об этом»

– Как оценишь российское фигурное катание в целом после четырех лет отстранения? Мы стали слабее?

– На месте российских фанатов я бы не волновался. В России по-прежнему очень сильные спортсмены, которые остаются одними из лучших в мире. Не нужно смотреть на американцев или японцев и завидовать. В России с фигурным катанием все хорошо.

– В России все ждут возвращения наших фигуристов уже в следующем сезоне. Ты веришь, что это произойдет?

– Я абсолютно убежден в этом. Надо быть честным и прямо сказать, что в текущем положении дел в мире не осталось никаких поводов, чтобы сохранить отстранение россиян в силе. Если есть правила и ограничения, пусть они применяются ко всем одинаково, а не выборочно.

– С тобой сложно поспорить.

– Еще важно, что я хочу снова видеть россиян на международной арене, потому что они очень сильные. Все видели Петю (Гуменника) и Аделию (Петросян) на Олимпиаде. Они крутые спортсмены, которые могут добиваться результата.

– Ты уверен, что твоей позиции придерживается большинство?

– Абсолютно. Убежден, что все остальные спортсмены хотят того же, что и я. Если кто-то хочет, чтобы отстранение России продолжалось, этот человек завидует, а я его не понимаю. Я не знаю ни одного фигуриста, который не хочет снова видеть россиян на всех возможных соревнованиях, – сказал Мемола.

Отец фигуриста – итальянец, мать – россиянка. Мемола может говорить по-русски.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Спроси у IIHF про поводы. У них мантра про безопасность в моде, при том что турниры на Ближнем Востоке до сих пор не отменены, хотя по этому вопросу уже даже Ф1 подсуетилась. А хоккей до сих пор "следит за развитием ситуации“. Но когда надо было отстранить Россию и Беларусь!!!! - отстранили моментально. И где их слежка за развитием событий была тогда???
Ф-1 следовало бы отменить американские этапы, как они это сделали с российским уже 25 февраля четыре года назад.
Ну это вы уж загнули, просить у них последовательности по поводу американских этапов 😁 Да они скорее себе руку отрубят, чем будут американские этапы отменять, недаром на 1 страну сделали аж 3 этапа)
Спасибо Николаю Мемола за поддержку российских фигуристов! Верим, что все будет хорошо!
Повода нет, только причины...
Какой же искренний мальчик
А говорят, на западе боятся) чего они боятся? Вот человек уж который высказывает свое мнение и ничего. Никто его из сборной не выпер
Коля, спасибо 🙏
Так он же Коля и паспорт у него российский есть)
У вас тоже есть? Прочитайте что на нем написано, потом загляните в ст1 гл1 конституции. Если ничего не заметите лечите голову.
Откуда у итальянца российский паспорт?
Повод остался: вечнозеленое "это другое".
А мне вот реально интересно, каких же таких иностранных "экспертов" наслушались Ягудин и Сихарулидзе, что так поливают грязью наших спортсменов? В то время, как даже иностранные профессионалы высоко отзываются о русской школе фигурного катания и спортсменах. На этот вопрос Яга так и не ответил, кстати. Боится, что на смех поднимут. Транслируют с Антоном позицию исушных судей, которым надо было как-то оправдать свое отвратительное судейство.

Касаемо отстранения, всем адекватным было изначально понятно, что отстранение спортсменов - это всего лишь манипуляция с целью добыть медали, которых иначе бы не было. Но, если спортсмены и тренеры плюс-минус дружат между собой, то некоторым главам федераций явно не выгодно наше возвращение. И это тоже видно.
Спасибо Коля, их не было и ранее. США и Израиль не одно уже десятилетие ведут агрессивную политику, боевые действия и войны, но для них спорт вне политики. Двойные стандарты налицо.
Коля, спасибо тебе!
Пусть это прочитает Сихарулидзе, походу только для нашей Федерации 50 на 50....
