Николай Мемола: «У Гуменника очень взрослое катание, на которое хочется смотреть. Разрыв между ним и остальными россиянами сейчас серьезный»

Итальянец Мемола назвал Гуменника лучшим среди российских фигуристов.

Итальянский фигурист Николай Мемола высоко оценил выступления россиянина Петра Гуменника .

В текущем сезоне Гуменник выиграл чемпионат и финал Гран-при России, а также занял 6-е место на Олимпийских играх.

– Знаю, что ты часто следишь за российскими соревнованиями. Смотрел прошедший финал Гран-при в Челябинске? Можешь выделить кого-то из тех, кто тебе понравился?

– Да, посмотрел эти соревнования, но не полностью. Включал турнир юниорок, хотел увидеть прокаты Софии Дзепки. Мне очень нравится смотреть, как она катается. У нее очень элегантный стиль катания, она очень красиво прыгает. А еще мне зашла ее произвольная программа.

– Кроме этого, ты точно должен был видеть выступление Петра Гуменника.

– Конечно. Снова увидел потрясающего «Парфюмера» в его исполнении.

– Еще раз убедился, что он сейчас номер один среди россиян?

– Да, на данный момент он лучший. Есть юниоры, которые могут прыгать лучше, но у Пети очень взрослое катание, на которое хочется смотреть. Разрыв между ним и остальными россиянами сейчас серьезный.

– Перед Олимпиадой ты говорил, что его тепло примут в Милане. Какое впечатление он оставил после Игр?

– Думаю, он запомнился каждому. Из тех, кого я знаю, все обратили внимание на выступления Гуменника. Италия постаралась сделать все максимально комфортно для спортсменов. Так что надеюсь, ему тоже понравилось, – ответил Мемола.