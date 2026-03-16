  Николай Мемола: «У Гуменника очень взрослое катание, на которое хочется смотреть. Разрыв между ним и остальными россиянами сейчас серьезный»
Николай Мемола: «У Гуменника очень взрослое катание, на которое хочется смотреть. Разрыв между ним и остальными россиянами сейчас серьезный»

Итальянец Мемола назвал Гуменника лучшим среди российских фигуристов.

Итальянский фигурист Николай Мемола высоко оценил выступления россиянина Петра Гуменника.

В текущем сезоне Гуменник выиграл чемпионат и финал Гран-при России, а также занял 6-е место на Олимпийских играх.

– Знаю, что ты часто следишь за российскими соревнованиями. Смотрел прошедший финал Гран-при в Челябинске? Можешь выделить кого-то из тех, кто тебе понравился?

– Да, посмотрел эти соревнования, но не полностью. Включал турнир юниорок, хотел увидеть прокаты Софии Дзепки. Мне очень нравится смотреть, как она катается. У нее очень элегантный стиль катания, она очень красиво прыгает. А еще мне зашла ее произвольная программа.

– Кроме этого, ты точно должен был видеть выступление Петра Гуменника.

– Конечно. Снова увидел потрясающего «Парфюмера» в его исполнении.

– Еще раз убедился, что он сейчас номер один среди россиян?

– Да, на данный момент он лучший. Есть юниоры, которые могут прыгать лучше, но у Пети очень взрослое катание, на которое хочется смотреть. Разрыв между ним и остальными россиянами сейчас серьезный.

– Перед Олимпиадой ты говорил, что его тепло примут в Милане. Какое впечатление он оставил после Игр?

– Думаю, он запомнился каждому. Из тех, кого я знаю, все обратили внимание на выступления Гуменника. Италия постаралась сделать все максимально комфортно для спортсменов. Так что надеюсь, ему тоже понравилось, – ответил Мемола.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Тот неловкий момент, когда даже иностранные соперники поддерживают, а наши "патриоты" макают в грязь. Еще раз лучи добра Николаю за поддерживающие слова нашим фигуристам, в частности, Петру 🙌
Ещё и в суд подают
Наши хуже врагов..
Нонсенс: иностранным фигуристам и спецам интересны наши внутренние водокачки, смотрят, следят, знают программы и прокаты наших спортсменов, а депутату Госдумы , президенту федерации ФК московской области , бывшей фигуристке - нет.
Спасибо, Коля, за поддержку наших ребят! Итальянцы вообще к нашим относятся с симпатией и сочувствием. Каролина тоже Аделию поддержала!
Коля на половину наш человек. Папа итальянец, а мама русская из Ленинграда. Поэтому и воспитание соответствующие, от него гадости, пошлости и хамства не услышишь. Спасибо за понимание и поддержку наших ребят.
Он еще периодически тренирует прыжки с АНМ.
Да, он бывает в Питере и тренируется у Мишина.
Ой, не люблю я, когда одного спортсмена превозносят по сравнению с другими, учитывая количество талантов в России. Петр молодец, конечно, но Угожаев, Семененко, Кондратюк не хуже. Думаю, что и Дикиджи подтянется, когда форму вернет и остальные ребята тоже. Впрочем, это мнение Мемолы. У него своё, у меня - своё.
Согласна с вами.
👍👍👍👍👍
Браво Николай Мемола! Здоровья и быть добру!
Когда даже иностранный спортсмен поддерживает и высоко отзывается о наших спортсменах, а своя же собственная федерация...
Коля такой молодец! Всегда с таким теплом говорит о наших ребятах и поддерживает. И не боится высказывать свое мнение. И мне очень жаль, что он не выступит на предстоящем ЧМ. Здоровья и удачи в следующем сезоне!
Здорово, что иностранные спортсмены, в том числе чемпионы мира, и эксперты поддерживают Гуменника в отличии от президента ФФКР и бомбящих комментаторов
Глупый фигурист, ничего не понимает в фк, говорят тебе - "Гуменник чего-то там напрыгал, а Петросян понтуется на квадах"🤣🤣🤣
