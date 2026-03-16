  • Ягудин о словах Сихарулидзе: «Вижу, как сейчас набегут не разбирающиеся в деле людишки и начнут блистать советами и идеями. Антон, браво»
Ягудин высказался о словах Сихарулидзе на шоу «Каток».

Алексей Ягудин высказался о словах главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антона Сихарулидзе на шоу «Каток».

«Прекрасное интервью получилось. Кто-то даже мандарины сразу захотел...

Вижу, как сейчас набегут не разбирающиеся в деле людишки и начнут блистать советами и идеями. Ну пусть, резвитесь. Антон, браво», – написал Ягудин.

Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды

Почему интервью Сихарулидзе – это провал

Тишина – вот ответ нашей фигурки на разнос от Сихарулидзе

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Алексея Ягудина
Вообще-то не разбирающимся в ФК показал себя именно глава ФФКР. По интервью это очевидно.
Более того, он расписался в отсутствии борьбы за допуск спортсменов на международные старты и выразил при этом симпатии каким угодно спортсменам, кроме российских, которые, по факту будучи лучшими, у него ни одного хорошего слова почему-то не удостоились, только незаслуженная и непрофессиональная критика.
Если после таких заявлений этот человек продолжит возглавлять ФФКР, это будет максимально неадекватно и неуважительно по отношению как к спортсменам, так и в целом к стране.
О, как встал на задние лапки) Несолидно. И да - набегут! Потому что наговорил чиновник столько и такого, что кто-то должен на это ответить. Если сами тренеры, спортсмены и судьи просто не хотят себе испортить карьеры, то болельщикам терять и скрывать нечего, если это именно нас имел ввиду Ягудин как неразбирающихся людишек.
После интервью Сихарулидзе захотелось вымыть руки и проветрить голову. И защищать всех, кого он гнобит.
Ответ Евгения Соловей
Самое главное мерило того что Сихарулидзе наговорил ерунду , то что нету толпы из действующих тренеров высшего уровня кто поддержал его слова и позицию . не высказались против потому что бесполезно спорить .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Ну вот Ягудина как-то прикатали заступиться, не думаю, что он в восторге от этого. Хорошо попросили.
Человек, который вчера потерял мое уважение…( хотя, кто я такая, просто людишка…)
Ответ Svetlana1
только вчера?)
Ответ pele_kan
Я , из-за его Зимы, старалась не замечать многие его перлы. Но тут он пробил дно…
Какая мерзость, Господи. Ягудин походу хочет еще подзаработать на "Русском вызове", что решил подлизать, да так топорно. Моськи, людишки - они друг друга стоят. Саше Галлямову еще больше уважения за честность и смелость.
А сам Ягудин хотя бы в современных правилах-то разбирается, чтобы обоснованное мнение иметь и размахивать им в эфире?
Он не тренер, не тех.спец., не судья, не функционер, наконец. Просто злобный шут, умеющий только ругать спортсменов и других "людишек".
Конечно, кусать щедрую руку, снабжающую его миллионами, он не будет. Не дай бог от кормушки прогонят.
Ну вот и начали показывать, кто есть кто, отлично. Единственный выход - голосовать рублём. Не ходить на соревнования, шоу, не смотреть трансляции. Пусть поймут наконец, что эти людишки делают им кассу и без них они нафиг никому не нужны.
Ответ Юлия Р
у них госфинансирование. Им вообще пофиг на публику.
Ответ БезызбежноНаКрасный
Это всё пока есть зрительский интерес. Как только он закончится - плакало их госфинансирование.
Стая гопников, которых допустили к кормушке
А ведь мы людишки возбудились не за себя а за спортсменов , тренеров которых он и критиковал и не защищает их права пускай бы не получилось но он даже не попробовал подать в суды ? Если бы я не знал что он президент нашей федерации я бы подумал что он просто чиновник от ISU .
Знаете, товарищи, ФК - это вид спорта, где болельщики часто спорят между собой и ругаются.

Такого единства мнений, какое было после интервью товарища Президента ФФККР я сто лет не припомню. Чтобы настолько все сошлись в том, что человек ни говорить не умеет на уровне, который предполагает его должность, ни в современном ФК не разбирается, ни даже протоколы посмотреть не может.

Вращения у него - компоненты, наши бездарности, второй оценки ни у кого нет, как и моськи.

А так, конечно, прекрасное интервью.
Ответ Zhuuuzhik
Не, ну я пробежался по разным группам, есть некоторая часть, что в восторге от содержательной части Сихарулидзе. Но это те же лица, что проглотили очевидно выстроенный пиар-продукт про Лью: улыбалась, кайфовала, удовольствие, счастье.
Ответ Дмитрий Панфилов_1116597080
Мне кажется, что эта часть всё равно заметно меньше, чем количество адекватных людей, которые не понимают, как такой человек может возглавлять федерацию фигурного катания.
Зарвался Ягудин. Гнилой человек.
Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: «Добрый, искренний, честный. Прощаясь, говорил ему на белорусском: «Да пабачэння». Он отвечал «Шуфлядка» или как-то еще показывал словарный запас»
вчера, 21:04
Галлямов о словах Сихарулидзе про победу Миуры и Кихары: «До сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ»
вчера, 20:32
Плющенко о речи Сихарулидзе про переходы из-за оценок: «Про родителей и компоненты – это сильно»
вчера, 13:05
Рекомендуем
Главные новости
Фигурным катанием в России в 2025 году занималось более 260 тысяч человек
21 минуту назад
София Дзепка: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»
сегодня, 13:58
София Дзепка: «Мне очень интересно попасть на взрослые турниры, потому что все будет серьезнее. Хотела бы, но решение зависит не только от меня»
сегодня, 13:51
София Дзепка: «Четверной сальхов тренирую регулярно. Работаю над тройным акселем, но пока он идет туго»
сегодня, 13:47
Ида Галич отказывалась от участия в «Ледниковом периоде» из-за ссоры с Авербухом: «Мы до сих пор сквозь зубы разговариваем»
сегодня, 13:33
Плющенко об уходе Сарновских к Тутберидзе: «Коллеги, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной»
сегодня, 12:03
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 11:58
Дегтярев провел встречу с Родниной: «По поручению президента вместе с Минпросвещения работаем над созданием школьных спортивных лиг»
сегодня, 11:24
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: в чем неправ Сихарулидзе? Разгромное интервью в нашей фигурке
сегодня, 10:57Подкасты
«Пусть правда останется на совести каждого. Все действующие лица ее хорошо знают». Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем