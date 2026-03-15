Галлямов о словах Сихарулидзе про победу Миуры и Кихары: «До сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ»

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов отреагировал на интервью главы Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе.

«Они (Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – Спортс’’) тоже считают, что катаются где-то в космосе. И вот, например, я хотел бы услышать мнение того же Галлямова: что он скажет про японцев (Рику Миуру и Рюичи Кихару – Спортс’’) и про их прокат сейчас на Олимпиаде? Мне просто интересно, как он считает», – заявил Сихарулидзе.

«Посмотрел «Каток». Я, конечно, готов. Но я до сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ, если вы видели мою реакцию на Спортсе. Да, у меня есть определенное мнение на этот счет», – сказал Галлямов.

Также он поделился мнением о словах Сихарулидзе про то, что родители фигуристов оценивают уровень подготовки детей только по прыжкам.

«Обидно за родителей детей, над которыми так угорают. Учитывая стоимость тренировок и прочих нюансов детского спорта, я полностью понимаю родителей, которые хотят, чтобы их ребенок приносил результат», – добавил Галлямов.

Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
Вот так. Столько всего за последние пару лет вылили на Сашу. А он единственный хоть как-то ответил деятелю...
Где он ответил то? Сообщил, что у него есть мнение, но не озвучил его?
Только что увидела пост Ягудина, где он нахваливает интервью мандаринового и называет поклонников «людишками», которые ничего не понимают в ФК. Позорище, не иначе. Наш бомонд просто слетел с катушек, уже дошло до того, что оскорбляют поклонников, которые переживают за спортсменов и их будущее куда больше, чем руководство федерации, Ягудин и ему подобные.
Галлямов молодец, не стал юлить или отмалчиваться.
Удивительно! Когда в том же ключе, что и Галлямов, примерно неделю назад по этому вопросу высказывалась Елена Вайцеховская, её мнение почему-то вызвало здесь массу недовольства! Как быстро меняются приоритеты у комментаторов, однако...
"Обидно за родителей детей, над которыми так угорают. Учитывая стоимость тренировок и прочих нюансов детского спорта, я полностью понимаю родителей, которые хотят, чтобы их ребенок приносил результат"
И я понимаю, а вот Сихарулидзе веселится за государственный счёт.
Тренеров родители имеют права менять столько, сколько посчитают нужным, они не крепостные. Другой вопрос как это делается. А к этой маме куча вопросов не только из-за смены тренеров.
Смело! Молодец Галлямов, единственный кто ответил зарвавшемуся президенту ФФКР.
Саша сразу высказался о победе японской пары, и если Сихарулидзе этого не прочитал это его проблемы. Его наезды на наших фигуристов отвратительны.
Молодец, Саша. Респект за смелость.
Просили ответить--ответил....... Уважение.. Держись, Саша...
Не люблю Галлямова, но тут хоть по делу ответил заигравшемуся Сихарулидзе
Ну хоть кто-то ответил Мандариновому отстаивая своё мнение и не прогибаясь под этот заискивающий мир ФК. Молодец Саша !
Саша, несмотря на свой бурный темперамент, часто выдает базу. Такой характер имеет весомый плюс: такие люди, как Саша, говорят то, о чем другие предпочли бы умолчать.
Кто должен был победить на ОИ, как не японцы? Да, я соглашусь параллельно и со словами Козловского, что оценки для таких прокатов очень высокие, но они и без них выиграли бы, ибо из всех пар показали самые достойные прокаты.
И по поводу родителей Саша тоже прав: фк очень дорогой вид спорта, конечно всем хочется, чтобы вложения в ребенка окупились, а для этого надо трудиться, и очень много. Мне очень жаль, что Сих обесценил старания всех, кто все еще продолжает карьеру, хотя эти люди могли либо сменить уже федерацию, либо вообще завершить карьеру и начать учиться
Нормальные оценки. У победителей прошлых ОИ они ниже только за счёт ошибки на прыжке. Если бы не она, мировой рекорд был бы у них.
Материалы по теме
Елена Вайцеховская: «Очень неправ Козловский в оценке чемпионов ОИ. Постановками и исполнением они нынешнему пьедесталу большую фору могли бы дать»
8 марта, 14:05
Лучшие фигуристы снимаются с чемпионата мира – уже минус три героя Олимпиады
8 марта, 06:30
Галлямов о победе японцев на Олимпиаде: «Победителей не судят, у пары был чистый прокат»
6 марта, 19:46
Рекомендуем
Главные новости
София Дзепка: «Меня вдохновляет катание Алисы Лью. Она делится позитивом в своем прокате – это очень ценно, и она, наверное, в этом плане уникальна»
2 минуты назад
София Дзепка: «Мне очень интересно попасть на взрослые турниры, потому что все будет серьезнее. Хотела бы, но решение зависит не только от меня»
9 минут назад
София Дзепка: «Четверной сальхов тренирую регулярно. Работаю над тройным акселем, но пока он идет туго»
13 минут назад
Ида Галич отказывалась от участия в «Ледниковом периоде» из-за ссоры с Авербухом: «Мы до сих пор сквозь зубы разговариваем»
27 минут назад
Плющенко об уходе Сарновских к Тутберидзе: «Коллеги, когда захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной»
сегодня, 12:03
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге
сегодня, 11:58
Дегтярев провел встречу с Родниной: «По поручению президента вместе с Минпросвещения работаем над созданием школьных спортивных лиг»
сегодня, 11:24
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: в чем неправ Сихарулидзе? Разгромное интервью в нашей фигурке
сегодня, 10:57Подкасты
«Пусть правда останется на совести каждого. Все действующие лица ее хорошо знают». Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе
сегодня, 09:33
Валиевой подарили игрушку во время поездки в Китай: «Решила, что Айси Бри будет моим талисманом. Мне кажется, мы как будто похожи»
сегодня, 09:17Фото
Ко всем новостям
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем