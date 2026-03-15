Галлямов о словах Сихарулидзе про победу Миуры и Кихары: «До сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ»
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов отреагировал на интервью главы Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе.
«Они (Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – Спортс’’) тоже считают, что катаются где-то в космосе. И вот, например, я хотел бы услышать мнение того же Галлямова: что он скажет про японцев (Рику Миуру и Рюичи Кихару – Спортс’’) и про их прокат сейчас на Олимпиаде? Мне просто интересно, как он считает», – заявил Сихарулидзе.
«Посмотрел «Каток». Я, конечно, готов. Но я до сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ, если вы видели мою реакцию на Спортсе. Да, у меня есть определенное мнение на этот счет», – сказал Галлямов.
Также он поделился мнением о словах Сихарулидзе про то, что родители фигуристов оценивают уровень подготовки детей только по прыжкам.
«Обидно за родителей детей, над которыми так угорают. Учитывая стоимость тренировок и прочих нюансов детского спорта, я полностью понимаю родителей, которые хотят, чтобы их ребенок приносил результат», – добавил Галлямов.
И я понимаю, а вот Сихарулидзе веселится за государственный счёт.
Саша сразу высказался о победе японской пары, и если Сихарулидзе этого не прочитал это его проблемы. Его наезды на наших фигуристов отвратительны.
Кто должен был победить на ОИ, как не японцы? Да, я соглашусь параллельно и со словами Козловского, что оценки для таких прокатов очень высокие, но они и без них выиграли бы, ибо из всех пар показали самые достойные прокаты.
И по поводу родителей Саша тоже прав: фк очень дорогой вид спорта, конечно всем хочется, чтобы вложения в ребенка окупились, а для этого надо трудиться, и очень много. Мне очень жаль, что Сих обесценил старания всех, кто все еще продолжает карьеру, хотя эти люди могли либо сменить уже федерацию, либо вообще завершить карьеру и начать учиться