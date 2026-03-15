Галлямов о словах Сихарулидзе про победу Миуры и Кихары: «До сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ»

Галлямов об интервью Сихарулидзе: не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ.

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов отреагировал на интервью главы Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе.

«Они (Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – Спортс’’) тоже считают, что катаются где-то в космосе. И вот, например, я хотел бы услышать мнение того же Галлямова: что он скажет про японцев (Рику Миуру и Рюичи Кихару – Спортс’’) и про их прокат сейчас на Олимпиаде ? Мне просто интересно, как он считает», – заявил Сихарулидзе.

«Посмотрел «Каток». Я, конечно, готов. Но я до сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ, если вы видели мою реакцию на Спортсе . Да, у меня есть определенное мнение на этот счет», – сказал Галлямов.

Также он поделился мнением о словах Сихарулидзе про то, что родители фигуристов оценивают уровень подготовки детей только по прыжкам.

«Обидно за родителей детей, над которыми так угорают. Учитывая стоимость тренировок и прочих нюансов детского спорта, я полностью понимаю родителей, которые хотят, чтобы их ребенок приносил результат», – добавил Галлямов.

Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды