Тутберидзе о «Русском вызове»: «Игнорируем этот турнир как постановщики. Я абсолютно не понимаю критерии судейства»

Тутберидзе рассказала, что испытала унижение на турнире шоу-программ.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, почему не ставит программы фигуристам из своей группы для турнира шоу-программ «Русский вызов».

«У нас уже традиция сложилась – мы игнорируем этот турнир. Лично мы, как постановщики. Наши спортсмены, если принимают участие, то они параллельно от нас ставят программы, выходят туда. Наверное, потому что я абсолютно не понимаю критерии судейства на этом турнире.

Это было после первого года, когда – я даже не буду говорить «как мне кажется» – мы точно поставили очень хорошие программы. Была «Шаманка» у Камилы Валиевой – там все сложилось. И она не была отмечена никак. «Самсон и Далила» у Транькова с Волосожар ... То есть было очень много хороших программ, которые вообще никак [не отметили]. И при этом вышла девочка, которая потом в интервью сказала, что она вообще импровизировала. И она была отмечена. И это полнейшая чушь. Это унижает меня как постановщика, мое мнение, мое видение. Зачем мне принимать участие там, где вообще никаких критериев?

Поэтому я как постановщик после первого сезона сказала, что не буду принимать в этом участие, потому что меня это унижает. Спортсмены, поскольку это игра, праздник, могут там принимать участие, совершенно спокойно. Они могут просить любого постановщика ставить программы, что они и делают. Мы всегда предоставляем для этого лед. Но я там принимать участие не буду», – сказала Тутберидзе в интервью Okko.