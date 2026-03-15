Тутберидзе о «Русском вызове»: «Игнорируем этот турнир как постановщики. Я абсолютно не понимаю критерии судейства»

Тутберидзе рассказала, что испытала унижение на турнире шоу-программ.

Тренер Этери Тутберидзе рассказала, почему не ставит программы фигуристам из своей группы для турнира шоу-программ «Русский вызов».

«У нас уже традиция сложилась – мы игнорируем этот турнир. Лично мы, как постановщики. Наши спортсмены, если принимают участие, то они параллельно от нас ставят программы, выходят туда. Наверное, потому что я абсолютно не понимаю критерии судейства на этом турнире.

Это было после первого года, когда – я даже не буду говорить «как мне кажется» – мы точно поставили очень хорошие программы. Была «Шаманка» у Камилы Валиевой – там все сложилось. И она не была отмечена никак. «Самсон и Далила» у Транькова с Волосожар... То есть было очень много хороших программ, которые вообще никак [не отметили]. И при этом вышла девочка, которая потом в интервью сказала, что она вообще импровизировала. И она была отмечена. И это полнейшая чушь. Это унижает меня как постановщика, мое мнение, мое видение. Зачем мне принимать участие там, где вообще никаких критериев?

Поэтому я как постановщик после первого сезона сказала, что не буду принимать в этом участие, потому что меня это унижает. Спортсмены, поскольку это игра, праздник, могут там принимать участие, совершенно спокойно. Они могут просить любого постановщика ставить программы, что они и делают. Мы всегда предоставляем для этого лед. Но я там принимать участие не буду», – сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Браво, Этери Георгиевна! Какой контраст с интервью откинувшегося с зоны Сиха.
Комментарий скрыт
Аргументы у Этери здесь абсолютно железные, правил,критериев в этом турнире нет, даже более того если заявлена была тема турнира-на всех турнирах большинство участников ее не соблюдали и это никак не отмечалось организаторами.меня откровенно бесит, что турнир ничего общего не имеющий с русским назвали "Русский вызов", на деле это абсолютно точно коммерческая поляна под Авербуха, где он на всем снимает бабки, где все на берегу определено кто победит.Понятно,что турнир не спортивный, что шоу, но настолько ангажированно ЛИЧНО к не русскому постановщику Авербуху,что мне не приятно,не из-за нац принадлежности,а из-за междусобойчика откровенного между своими, обозначенного словом "русский")с кем он договорится.Смысла в нем принимать участие нет никому кто не в ближней тусовке Авера.
А программа Ветлугина с пародиями на номера других фигуристов какая шикарная была, и тоже кажется без призов
Не то что без призов, ещё и опустили на 21 место из 24
Мне Ветлугин тогда больше всех понравился. И в принципе больше всего понравившиеся программы тоода опустили на дно. Я тоже была в лёгком шоке от судейства и не удивилась, что ТШТ впредь стали игнорировать турнир.
И правильно делают. Надо уважать себя и свой труд.
Самое печальное это то, что этот Русский Вызов отражает структуру нашего общества. Очень многое у нас по блату, по договорняку. Так наша страна никогда не поднимется (только если в других странах нефть пропадет и газ испарится, вот тогда шанс есть... ).
Самое печальное, что турнир шоу программ это прекрасная задумка, то что ису только планирует, мы уже по идее сделали, только по факту это превратилось в театр тщеславия Авербуха, ну и денежек кому надо подкинуть.
По фактам раскидала, до сих пор не понимаю как шаманка не победила на первом русском вызове.
Насколько я помню, большинство восхищалось номером Матвея Ветлугина. И победить должен был именно он по мнению большинства. Пересмотрите этот номер.
Есть шоу, где победители определяются голосованием зрителей. И жюри там не нужно. Можно сделать отдельную номинацию «выбор зрителей», но это явно не всегда будет совпадать с выбором жюри.
Да, "Шаманка" была хороша. Необычно, ярко.
Критерии судейства просты. Заранее договариваются, выдают этим говорящим головам не от фк указание, как судить и кому какие призы назначать и постфактум делятся выигрышем.
Вот увидите, Камила в этом году будет в призах с менее яркой постановкой.
Шаманка была шедевральна. А эти Авербуховские договорняки бесят. А еще больше бесят программы под речитатив.
Единственная программа, которая мне запомнилась, смотреть остальную фигню перестала, т.к. противно это пиление на глазах у всех.
Да русский вызов редкостное г. Жаль только теперь критерии судейства не только на русском вызове непонятны, как будто все фигурное катание стремится к русскому вызову(
Вот точно!!!! Все ФК превращают в вызов! Критерии оценок не понятны, спорта нет, зато много мишуры и призовые отличные!
Комментарий скрыт
Шаманка реально была лучшей программой.
Камиле поставили такое, что она никогда не делала. Показали её с другой стороны совсем.
Не балетную воздушную Камилу, а огненную дочь степей.
И костюм был шикарный, продуман до мелочей, мама Камилы лично занималась украшением костюма.
И эффект дождя в конце -это бомба была.
Всё там сошлось. Но в призы номер не попал.
Ладно хоть люди проголосовали , и она получила приз зрительских симпатий.
Поэтому Тутберидзе можно понять тут.
//Шаманка реально была лучшей программой.//
А как же Матвей Ветлугин?
Матвей Ветлугин -1.Шаманка-2
Да уж. этот РВ - откровенный распил денег. Победят только постановки Авербуха. Он их откопает со дна своего сундука, проверенные готовые сюжеты, лет 10 назад опробованные в ЛП, даст нескольким лояльным спортсменам, которые точно поделятся. За смысловое наполнение будут отвечать стихи, катание особо показывать не обязательно.
В том году наградили 3 первых места. Затем их же снова наградили в спец номинациях, а потом и в третий раз отметили всё тех же. В итоге Кондратюк унес 9 миллионов. Отлично придумано.
Какие запоминающиеся программы можете выделить в этом сезоне? На них тоже выделяются деньги для сборников. И большинство программ проходные
Кондратюк унёс 10 млн, из которых 7 поделили Авербух и Мандарин.
Глупее шоу не видела, уровень - "панда Шайдорова"😄 как раз по вкусу нашей федерации, они сложного не любят.
Понимаю Этери. Первый РВ запомнился абсурдным судейством. Второй, кстати, был еще хуже в плане судейства. Вот в третьем наконец-то смогли отдать первое и второе место действующим спортсменам, да и то - для этого пришлось убрать Ягудина и других ветеранов с помощью новых правил по допуску. При этом во всех РВ побеждали только постановки Авербуха.
Второй не смотрела, хватило первого сезона.
Все по делу сказала Этери, шаманку периодически пересматриваю
Ну вот вы только и пересматриваете. Я даже забыла что такой номер есть. Вчера пересмотрела. Это номер, который Этери с Глейхом за час поставили. И даже не думали особо. И при этом обижаются еще.
