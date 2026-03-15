Тутберидзе о «Русском вызове»: «Игнорируем этот турнир как постановщики. Я абсолютно не понимаю критерии судейства»
Тренер Этери Тутберидзе рассказала, почему не ставит программы фигуристам из своей группы для турнира шоу-программ «Русский вызов».
«У нас уже традиция сложилась – мы игнорируем этот турнир. Лично мы, как постановщики. Наши спортсмены, если принимают участие, то они параллельно от нас ставят программы, выходят туда. Наверное, потому что я абсолютно не понимаю критерии судейства на этом турнире.
Это было после первого года, когда – я даже не буду говорить «как мне кажется» – мы точно поставили очень хорошие программы. Была «Шаманка» у Камилы Валиевой – там все сложилось. И она не была отмечена никак. «Самсон и Далила» у Транькова с Волосожар... То есть было очень много хороших программ, которые вообще никак [не отметили]. И при этом вышла девочка, которая потом в интервью сказала, что она вообще импровизировала. И она была отмечена. И это полнейшая чушь. Это унижает меня как постановщика, мое мнение, мое видение. Зачем мне принимать участие там, где вообще никаких критериев?
Поэтому я как постановщик после первого сезона сказала, что не буду принимать в этом участие, потому что меня это унижает. Спортсмены, поскольку это игра, праздник, могут там принимать участие, совершенно спокойно. Они могут просить любого постановщика ставить программы, что они и делают. Мы всегда предоставляем для этого лед. Но я там принимать участие не буду», – сказала Тутберидзе в интервью Okko.
Критерии судейства просты. Заранее договариваются, выдают этим говорящим головам не от фк указание, как судить и кому какие призы назначать и постфактум делятся выигрышем.
Вот увидите, Камила в этом году будет в призах с менее яркой постановкой.
Камиле поставили такое, что она никогда не делала. Показали её с другой стороны совсем.
Не балетную воздушную Камилу, а огненную дочь степей.
И костюм был шикарный, продуман до мелочей, мама Камилы лично занималась украшением костюма.
И эффект дождя в конце -это бомба была.
Всё там сошлось. Но в призы номер не попал.
Ладно хоть люди проголосовали , и она получила приз зрительских симпатий.
Поэтому Тутберидзе можно понять тут.
А как же Матвей Ветлугин?
В том году наградили 3 первых места. Затем их же снова наградили в спец номинациях, а потом и в третий раз отметили всё тех же. В итоге Кондратюк унес 9 миллионов. Отлично придумано.
Глупее шоу не видела, уровень - "панда Шайдорова"😄 как раз по вкусу нашей федерации, они сложного не любят.