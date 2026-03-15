Тутберидзе на вопрос, кто из ее учениц наиболее похож на Лью: «Такая философия, наверное, была только у Медведевой. Она наслаждалась стартами»

Туберидзе о Лью: такая философия, наверное, была только у Медведевой.

Тренер Этери Тутберидзе ответила на вопрос, какая из ее учениц больше всего похожа на американскую фигуристку Алису Лью.

– После Игр в Милане многие обсуждают Алису Лью, ее философию и подход к спорту. Какая из ваших спортсменок наиболее похожа на Алису в этом аспекте?

– Такая философия, наверное, была только у Жени Медведевой, потому что она просто как будто наслаждалась стартами, общением. Это просто такой человек. Сакамото не такая, Эмбер Гленн не такая, но это не говорит о том, что кто-то хороший, кто-то плохой.

И давайте не забывать: если бы Сакамото [на Олимпиаде] к своему тройному флипу добавила одинарный тулуп, то она бы победила. Это не говорит, что Алиса Лью сильная или слабая. На этих соревнованиях именно Сакамото уступила – не в обиду Алисе Лью, потому что она прекрасно провела сезон. И молодец, что нашла в себе силы вернуться и наслаждаться этим периодом времени.

Это то, что мне очень хочется, чтобы эти девочки делали. Я уже неоднократно говорила, что все равно считаю, что они избранные. Миллионы начинают, сотни продолжают, десятки доходят до верха и дальше – только единицы. И они должны осознавать, что им так повезло быть теми самыми единицами. Надо наслаждаться происходящим. Спортивный период очень короткий, дальше будет какая-то другая жизнь, – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.