Тутберидзе на вопрос, кто из ее учениц наиболее похож на Лью: «Такая философия, наверное, была только у Медведевой. Она наслаждалась стартами»
Тренер Этери Тутберидзе ответила на вопрос, какая из ее учениц больше всего похожа на американскую фигуристку Алису Лью.
– После Игр в Милане многие обсуждают Алису Лью, ее философию и подход к спорту. Какая из ваших спортсменок наиболее похожа на Алису в этом аспекте?
– Такая философия, наверное, была только у Жени Медведевой, потому что она просто как будто наслаждалась стартами, общением. Это просто такой человек. Сакамото не такая, Эмбер Гленн не такая, но это не говорит о том, что кто-то хороший, кто-то плохой.
И давайте не забывать: если бы Сакамото [на Олимпиаде] к своему тройному флипу добавила одинарный тулуп, то она бы победила. Это не говорит, что Алиса Лью сильная или слабая. На этих соревнованиях именно Сакамото уступила – не в обиду Алисе Лью, потому что она прекрасно провела сезон. И молодец, что нашла в себе силы вернуться и наслаждаться этим периодом времени.
Это то, что мне очень хочется, чтобы эти девочки делали. Я уже неоднократно говорила, что все равно считаю, что они избранные. Миллионы начинают, сотни продолжают, десятки доходят до верха и дальше – только единицы. И они должны осознавать, что им так повезло быть теми самыми единицами. Надо наслаждаться происходящим. Спортивный период очень короткий, дальше будет какая-то другая жизнь, – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.
Так и Лью, если начнет проигрывать, тоже светиться счастьем перестанет, я подозреваю) А если честно, я подозреваю, что она уже не вернется попросту)
А вот к возвращению Лью японская сборная сильно усилилась, да и сама американская тоже - Гленн стабильно начала прыгать 3а. Но она всё равно вернулась.
1) Им повезло быть единицами, дошедшими до вершины, они должны быть счастливы этому факту.
2) "Сошел с пьедестала - ты никто".
Ничего не смущает?
Женя была заряжена на победу, соперничество, "рвать и метать" в хорошеи смысле. Она кайфовала от того, что она первая.
Лью кайфовала от демонстрации себя(не просто прокатать где-то там на тренировочном льду без зрителей) и от ощущения, что она нравится публике. Сравнение себя с другими, соперничество - вторично.
Кстати, думаю ей ковидные пустые трибуны подорвали боевой дух сильнее многих. Заряда и мотивации не было.
Лью вообще про другое.
Короче "Любить ФК" - это любить в нем что-то своё.
Алису позиционируют так, будто она девочка со двора, которая попала в ад, ушла из него и на расслабоне без напряга выиграла ОИ. Это не так: Алиса это бизнес-проект папы, который вложил в нее кучу денег и заставлял ее заниматься ФК, которое было ей не интересно. Женя же всегда очень любила ФК, в этом их основное отличие.
Сейчас Алиса кайфует от того, что способна выигрывать и получать мировое признание, не страдая так, как страдала в юниорах, пока была под контролем папы.
Женя же не побоялась изменить свою жизнь на 180, уехав в другую страну, получая кучу хейта, тренируясь в новых условиях и видя подрастающее поколение у-сишниц. Бронза Жени на ЧМ19 - одно из самых ярких выступлений в ее карьере, ибо по сезону в нее не верили, но она смогла собрать себя на нужном старте. Так что, кайф-то имеется, но у Жени и Алисы он абсолютно разный
