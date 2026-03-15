  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тутберидзе на вопрос, кто из ее учениц наиболее похож на Лью: «Такая философия, наверное, была только у Медведевой. Она наслаждалась стартами»
181

Тренер Этери Тутберидзе ответила на вопрос, какая из ее учениц больше всего похожа на американскую фигуристку Алису Лью.

– После Игр в Милане многие обсуждают Алису Лью, ее философию и подход к спорту. Какая из ваших спортсменок наиболее похожа на Алису в этом аспекте?

– Такая философия, наверное, была только у Жени Медведевой, потому что она просто как будто наслаждалась стартами, общением. Это просто такой человек. Сакамото не такая, Эмбер Гленн не такая, но это не говорит о том, что кто-то хороший, кто-то плохой.

И давайте не забывать: если бы Сакамото [на Олимпиаде] к своему тройному флипу добавила одинарный тулуп, то она бы победила. Это не говорит, что Алиса Лью сильная или слабая. На этих соревнованиях именно Сакамото уступила – не в обиду Алисе Лью, потому что она прекрасно провела сезон. И молодец, что нашла в себе силы вернуться и наслаждаться этим периодом времени.

Это то, что мне очень хочется, чтобы эти девочки делали. Я уже неоднократно говорила, что все равно считаю, что они избранные. Миллионы начинают, сотни продолжают, десятки доходят до верха и дальше – только единицы. И они должны осознавать, что им так повезло быть теми самыми единицами. Надо наслаждаться происходящим. Спортивный период очень короткий, дальше будет какая-то другая жизнь, – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная Японии
logoсборная России
женское катание
logoАлиса Лью
logoКаори Сакамото
logoсборная США
logoЕвгения Медведева
logoОлимпиада-2026
181 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Медведева в первые годы реально очень позитивная и жизнерадостная была, помню как она в кике обнимала Этери и Глейха в охапку, делала руками всякие ушки на голове медвежьи)
Так и Лью, если начнет проигрывать, тоже светиться счастьем перестанет, я подозреваю) А если честно, я подозреваю, что она уже не вернется попросту)
Ответ Sincere
Комментарий скрыт
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
А кто не ошибался? Женя была самой стабильной в своё время
Медведева наслаждалась пока была в безоговорочных лидерах и ее контента чистого спокойно хватало для победы. А потом пришла Загитова, затем остальные и стало уже не до наслаждений.
Ответ Alina66
Ну это же было,довольно длительное время
Ответ Аленка_76
Комментарий скрыт
Вот уж точно, Алиса во время ( и именно поэтому) вернулась, когда знала, что нет и не будет россиянок и наслаждалась этим периодом, вряд ли бы она вернулась в другое время.
Ответ Адриана
Не думаю, что именно поэтому, ведь Алиса уходила уже после отстранения и уже будучи призером чемпионата мира без россиянок. Она два сезона пропустила, когда была самая слабая конкуренция - Сакамото однозначный лидер, но дальше только Луна была на пьедестале, Изабо и две кореянки по очереди. У японок была еще слабая скамейка. Просто забирай медали ЧМ.
А вот к возвращению Лью японская сборная сильно усилилась, да и сама американская тоже - Гленн стабильно начала прыгать 3а. Но она всё равно вернулась.
Ответ Добрый Андрей
Алиса ушла сразу после ЧМ 22 года, Гленн, даже с её трикселем, ей не помеха, потому что она не стабильна, Алиса- это очень мощный проект американской федерации, который себя полностью оправдал, я даже уверена, что Алиса останется на следующий ОЦ, ЕСЛИ россиянок не вернут, а их вернут вряд-ли.
Нету таких как Алиса Лью по философии больше скажу она сама не такая это не более чем выстроенный образ и имидж чемпионки на легке .
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Про имидж наверное правда. У нее есть что-то притягивающее, даже когда в команднике выступала (и там вроде уступила сакамото) люди уже заранее начали ею интересоваться и поддерживать. Алисомания началась еще до победного проката скажем так. Поэтому победа была похожа на сказку.
Ответ Магомед Абдулмеджидов
Ну прием лекарств для поднятия настроения у Лью разрешен официально
А потом началась жёсткая конкуренция. Стало не до наслаждений.
То есть по мнению Этери, девочки одновременно должны осознавать две вещи:
1) Им повезло быть единицами, дошедшими до вершины, они должны быть счастливы этому факту.
2) "Сошел с пьедестала - ты никто".
Ничего не смущает?
Ответ EmperorNazer
Нет, не смущает, иначе не будет следующего раза побыть среди избранных, потому что это не метка какая то, а результат работы. Л логика.
Ответ Дарника
Так а наслаждение тогда откуда может взяться, потрудитесь объяснить? Если спортсмен находится в постоянной муштре, даже сразу после победы на крупном старте.
Вообще Женя да кайфовала когда выступала, но в олимпийском сезоне конечно Женьке было сложно учитывая что была травма..
У них разная философия.

Женя была заряжена на победу, соперничество, "рвать и метать" в хорошеи смысле. Она кайфовала от того, что она первая.

Лью кайфовала от демонстрации себя(не просто прокатать где-то там на тренировочном льду без зрителей) и от ощущения, что она нравится публике. Сравнение себя с другими, соперничество - вторично.

Кстати, думаю ей ковидные пустые трибуны подорвали боевой дух сильнее многих. Заряда и мотивации не было.
Ответ Arita1
Женя и от самого процесса кайфовала , она говорила , что фк для нее это - жизнь ! Жене нравилось именно заниматься фк , ей нравились соревнования , их атмосфера , и побеждать , безусловно , нравилось , это была цель , но это естественно , когда ты занимаешься любимым делом , ты хочешь быть в нем лучшим .
Ответ Mari Gams
Ну не знаю, Женя не тот человек, который катается просто "для души". Она всегда ставила перед собой цели. И их достижение - вот её кайф. От самых больших, до более скромных, когда здоровье было подорвано. И когда у неё есть цель - упорства ей не занимать.
Лью вообще про другое.
Короче "Любить ФК" - это любить в нем что-то своё.
"Философия Лью" ))) это выглядит так, будто американцы в силу своих возможностей назначили кого хотели чемпионкой, а потом не смогли найти за что ее хвалить и решили - ну пусть то, что она вальяжная самым главным качеством в фигурном катании станет.
Ответ Cento per cento
Ну как бы так и есть не то чтобы назначили но после победы просто нашли фишку а чем её выделить , если не говорить про эту лёгкость и позитив вроде как особенно выделить не чем . а насчёт победы это привет к Сакамото как можно было в условиях ослабления конкуренции позволить себе такую роскошь как не сделать каскад .
Ответ Cento per cento
Ну, это спорно. Она реально очень прикольная и полностью в духе сегодняшнего поколения зумеров. Все соцсети завалены нарезками с выступлений, показалки и восторгами, косплеями, анимешками. И там восторги со всего мира, Азии, латинской Америки, Европы. Подписчиков столько сколько у всего фигурного катания вместе взятого. Нам это сложно понять, но миру видимо излишняя техническая сложность и не к чему, они ее и не понимают. Ну пусть так, их проблемы)
Абсолютно разная философия. Женя боролась за свою карьеру до последнего, пока позволяло здоровье, она кайфовала от стартов, ибо там показывала результаты своего каторжного труда, которые оправдывали себя.
Алису позиционируют так, будто она девочка со двора, которая попала в ад, ушла из него и на расслабоне без напряга выиграла ОИ. Это не так: Алиса это бизнес-проект папы, который вложил в нее кучу денег и заставлял ее заниматься ФК, которое было ей не интересно. Женя же всегда очень любила ФК, в этом их основное отличие.

Сейчас Алиса кайфует от того, что способна выигрывать и получать мировое признание, не страдая так, как страдала в юниорах, пока была под контролем папы.
Женя же не побоялась изменить свою жизнь на 180, уехав в другую страну, получая кучу хейта, тренируясь в новых условиях и видя подрастающее поколение у-сишниц. Бронза Жени на ЧМ19 - одно из самых ярких выступлений в ее карьере, ибо по сезону в нее не верили, но она смогла собрать себя на нужном старте. Так что, кайф-то имеется, но у Жени и Алисы он абсолютно разный
Ответ esctyyyyy
Очень согласна.
Ответ esctyyyyy
Бронзу ей там подарила Сакамото , запоровшая последний флип..... впрочем Сакамото и Лью подарила золото ....
Япония - щедрая душа!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
