  Тутберидзе о победе Двоеглазовой в финале Гран-при России: «Когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться»
Тутберидзе о победе Двоеглазовой в финале Гран-при России: «Когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться»

Тренер Этери Тутберидзе оценила выступления фигуристок Алисы Двоеглазовой, Дарьи Садковой и Дины Хуснутдиновой в финале Гран-при России в Челябинске.

Двоеглазова победила, Садкова взяла серебро, Хуснутдинова заняла 8-е место.

«Дашка – это Дашка. Она сделала свой прекрасный четверной, на плюс два – плюс три, ну а дальше, что посыпалось, – это Даша. Где-то удержать, где-то справиться с адреналином, который впрыскивается в мышцы и дает тревогу, она пока не может. На самом деле Даше нет смысла убирать четверные, потому что ее ошибки не связаны с четверным. Они связаны с тем, что она где-то головой не может додержать эту программу, где-то отпускается. Тем не менее ее контент оказался достаточным, чтобы встать на пьедестал.

У Алисы довольно-таки сложный контент. То, что девочки, не прыгающие ультра-си, собирают за семь прыжковых элементов, Алиса собирает за пять. К сожалению, она упала, но перед этим выехала четверной тулуп. Ее контент все равно достаточно сильный. Когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться, если соревнуешься против девочек, не прыгающих ультра-си. Поэтому решайте сами, нужны эти ультра-си или не нужны. Для тех, кто хочет бороться за пьедестал, они нужны, для тех, кто хочет просто кататься, они не нужны.

Дина, думаю, перенервничала. Просто она очень хотела показать, чему научилась. За это время нам удалось ее разогнать, она стала прыгать с большей скорости. У нее много ответственности, и ей хочется показать, что она не зря перешла», – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
"Поэтому решайте сами, нужны эти ультра-си или не нужны" - похоже все таки интервью давала после Сиха ))))
Ну для своей команды она уже всё давно решила, поэтому бредни Сихарулидзе ей безразличны.
Я уверена, что она до выхода интервью главнюка Федерации давала интервью, его надо посмотреть, она не делала акценты на у-си. Уверена, что риторика и акценты бы сметились сильно.
Если Даша не может побороть тревогу, то выше нее должна быть та что может, а это Нелюбова, зачем федерация вытаскивает за уши нестабильного спортсмена - это загадка, что за авансы такие? За что? А если она стабильной и не станет, в отличии от Нелюбовой которая была стабильна весь сезон.
Впереди Даши была Фролова в ПП, без тревоги.
Может блат)))
Обидно, что Нелюбову пытались опустить даже под тех, кто ультра-си не прыгает. А ведь она хорошо катается, чисто и с 3А.
У неё компоненты выросли на целых 3 балла от ЧР, кто её и куда пытался запихнуть? Камилле веры в себя и сложных интересных программ, фанатам трезвого ума. Два дня уже Сихарулидзе уничтожаете, а рассуждения на его уровне.
Не пытались, а опустили, Нелюбова проиграла пп и Фроловой с тройными.
тогда почему даша оказалась на втором месте,а не на шестом?а,это благодаря белому пальтишку за спиной.и к первому месту алисы тоже очень много вопросов
Вот, да. По прокатам там должно быть:
1 - Нелюбова
2 - Гущина
3 - Двоеглазова
Гущина выше Двоеглазовой, потому что что? Алиса контент Ксении выкатала без проблем, а вот Ксения даже попытки не может сделать выкатать контент Алисы. Мандариновый вайб пошел по комментам.
Импонируют интервью Этери Георгиевны. Всегда по делу, "без воды", без елея. При этом видно, что команда хорошо знает своих спортсменов, они понимают в какую сторону необходимо двигаться. Высказывание по поводу Русского вызова еще раз подчеркнуло логику работы штаба: они анализируют, что приведет спортсмена к пьедесталу, и, стараются максимизировать факторы успеха. Если нет критериев оценки - не понятно во что вкладываться и не стоит тратить время ради непонятного результата.
Спасибо Алисе и Даше за четверные. Смотрятся квады потрясающе. Алиса молодчина.
Никакие судьи так не навредили Нелюбовой, как навредят взлетевшие до небес ожидания от нее, на следующий сезон.
Тоже самое с Захаровой было)
С Захаравой даже хуже, та решила с ноги дверь выбить и так зайти)
Ключевое, когда прыгаешь 3,а Алиса ошиблась на трёх
Дина перенервничала и косячила на прыжках- допускаю. Но "скорость" новоприобретенная у нее тоже на нервной почве пропала? Она же просто пешком шла. Даже Глейхенгауз не удержался, сразу после проката ей высказал. ЭГ главное, смотрю, проанонсировать достижения своих спортсменок, чтобы потом никто оценкам не удивлялся- вот же и тренер похвалила, и судьи оценили.
Ну вот видите, тренер похвалила. Не хвалит- злыдня, похвалила- опять плохо. Определились бы. И оценки у Дины абсолютно честные, что опять не так? Пешком прошлась Фролова, которая в пп - 2! И да, она без понтов, как президент вещал.
Честные? У неё в КП компы выше, чем у Нелюбовой.
За Дину Хуснутдинову было страшно на ФГП. Я не могла сосредоточиться на ее прокате, думала о том, или она на жёсткой диете - одно яблоко в день, или она от природы такая? Не помню ни одной спортсменки в таком явно недостаточном весе. Надеюсь, там врач в ТШ есть.
Аня была худенькая максимально в своём первом взрослом сезоне, да и потом всё всё время написали накормить, накормить. Просто быстрее стала стабильной
Турсынбаева
Кимми Рипонд
Юлия Туркилла (танцы)
Щербакова
Материалы по теме
Твое лицо, когда ты не у Тутберидзе – и поэтому без золота
9 марта, 22:30
Леонова о женском финале Гран-при: «Что касается судейства, все было четко. Все на своих местах, никого не обделили. На что накатали, то и получили»
9 марта, 13:42
Двоеглазова и Садкова исполнили четверной тулуп в финале Гран-при России, Хуснутдинова и Нелюбова – тройной аксель
9 марта, 12:15
Рекомендуем
Главные новости
Галлямов о словах Сихарулидзе про победу Миуры и Кихары: «До сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ»
вчера, 20:32
Тутберидзе о «Русском вызове»: «Игнорируем этот турнир как постановщики. Я абсолютно не понимаю критерии судейства»
вчера, 17:59
Тутберидзе о Сарновских: «Не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены»
вчера, 17:36
Тутберидзе на вопрос, кто из ее учениц наиболее похож на Лью: «Такая философия, наверное, была только у Медведевой. Она наслаждалась стартами»
вчера, 17:21
Тутберидзе о состоянии Петросян: «Наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит и не беспокоит. Предполагаю, что все шло от головы»
вчера, 16:29
Тутберидзе о победе Бойковой и Козловского в финале Гран-при: «Думала, Мишина и Галлямов выдадут два чистых проката. Но они, видимо, перенервничали и сами нам уступили»
вчера, 16:12
Глава спортивного отдела Okko о трансляции Олимпиады: «Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра»
вчера, 14:57
Загитова появилась в тизере новой песни Вани Дмитриенко
вчера, 14:19Видео
Плющенко о речи Сихарулидзе про переходы из-за оценок: «Про родителей и компоненты – это сильно»
вчера, 13:05
Савосин перешел в группу Соколовской (Sport24)
вчера, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем