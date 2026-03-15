Тутберидзе о победе Двоеглазовой в финале Гран-при России: «Когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться»

Тутберидзе: когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться.

Тренер Этери Тутберидзе оценила выступления фигуристок Алисы Двоеглазовой , Дарьи Садковой и Дины Хуснутдиновой в финале Гран-при России в Челябинске.

Двоеглазова победила, Садкова взяла серебро, Хуснутдинова заняла 8-е место.

«Дашка – это Дашка. Она сделала свой прекрасный четверной, на плюс два – плюс три, ну а дальше, что посыпалось, – это Даша. Где-то удержать, где-то справиться с адреналином, который впрыскивается в мышцы и дает тревогу, она пока не может. На самом деле Даше нет смысла убирать четверные, потому что ее ошибки не связаны с четверным. Они связаны с тем, что она где-то головой не может додержать эту программу, где-то отпускается. Тем не менее ее контент оказался достаточным, чтобы встать на пьедестал.

У Алисы довольно-таки сложный контент. То, что девочки, не прыгающие ультра-си, собирают за семь прыжковых элементов, Алиса собирает за пять. К сожалению, она упала, но перед этим выехала четверной тулуп. Ее контент все равно достаточно сильный. Когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться, если соревнуешься против девочек, не прыгающих ультра-си. Поэтому решайте сами, нужны эти ультра-си или не нужны. Для тех, кто хочет бороться за пьедестал, они нужны, для тех, кто хочет просто кататься, они не нужны.

Дина, думаю, перенервничала. Просто она очень хотела показать, чему научилась. За это время нам удалось ее разогнать, она стала прыгать с большей скорости. У нее много ответственности, и ей хочется показать, что она не зря перешла», – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.