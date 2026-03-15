Тутберидзе о состоянии Петросян: «Наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит и не беспокоит. Предполагаю, что все шло от головы»
Тренер Этери Тутберидзе высказалась о неучастии трехкратной чемпионки России Аделии Петросян в финале Гран-при страны в Челябинске.
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Милане.
– Это связано с какой-то усталостью после Милана или дело все в той же травме?
– Я не считаю, что она что-то пропустила, потому что этот старт не стоял у нас вообще в планах. Как только мы узнали об Олимпиаде, не планировали ехать на финал Гран-при. В принципе, это никто и не делает. После таких соревнований морально нужно расслабиться, нужно сбросить весь напряг, который у нее был на протяжении всего сезона.
И вот наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит, ничего не беспокоит. Все-таки я предполагаю, что все это шло от головы, когда постоянно что-то беспокоило, что-то болело. Сейчас Аделия готовится к Кубку Первого канала. Это более игровой турнир. Пусть она успокоится, эмоционально расслабится и получит удовольствие, – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.
Также она поделилась мнением о том, как отсутствие Петросян повлияло на других участниц финала Гран-при России.
«Не в обиду Аделии, но думаю, что девочки, которые катались, даже не вспомнили про нее на этом турнире. Просто катались и все. Никто не борется за какое-то конкретное место, каждый выходит показать то, что он наработал», – добавила тренер.
Как и обо всех своих учениках в этом интервью. И подтверждает свое предположение которое высказывала раньше, что все боли скорее всего были от головы. Очень часто обострение суставных, мышечных болей, обострение артрита - от стресса и нервов. Очень часто в отпуске все внезапно проходит. Это не от лени или симулянства, это ответ организма на устранение стресса.
У меня и кое у кого из знакомых на диком стрессе и цейтноте организм собирается и вроде перебарывает болячки,и работает на полную катушку, но стоит выйти в отпуск и расслабиться – хана! Причём всю жизнь,со школьных каникул, 50 - 80% отпуска проходит в болячках.
Свойства психики очень влияют,да
И Аделия там типа невидимка)) для других фигуристов
Аделии надо понять,что она не станет исключением в этом ковейере и она уже списана, вполне реально продолжить карьеру и перейти к другому тренеру, чтобы нервы последние не убить.
Не набрасывала она на Адель.
Спойлер: в этом же интервью есть комментарии насчет Сарновских, похвала Плющенко как тренера и хейт "Русского вызова";)
Всё, что надо знать о правдивости слов Тутберидзе.