  • Тутберидзе о состоянии Петросян: «Наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит и не беспокоит. Предполагаю, что все шло от головы»
Тутберидзе о неучастии Петросян в финале Гран-при: этот старт не стоял в планах.

Тренер Этери Тутберидзе высказалась о неучастии трехкратной чемпионки России Аделии Петросян в финале Гран-при страны в Челябинске.

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Милане.

– Это связано с какой-то усталостью после Милана или дело все в той же травме?

– Я не считаю, что она что-то пропустила, потому что этот старт не стоял у нас вообще в планах. Как только мы узнали об Олимпиаде, не планировали ехать на финал Гран-при. В принципе, это никто и не делает. После таких соревнований морально нужно расслабиться, нужно сбросить весь напряг, который у нее был на протяжении всего сезона.

И вот наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит, ничего не беспокоит. Все-таки я предполагаю, что все это шло от головы, когда постоянно что-то беспокоило, что-то болело. Сейчас Аделия готовится к Кубку Первого канала. Это более игровой турнир. Пусть она успокоится, эмоционально расслабится и получит удовольствие, – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.

Также она поделилась мнением о том, как отсутствие Петросян повлияло на других участниц финала Гран-при России.

«Не в обиду Аделии, но думаю, что девочки, которые катались, даже не вспомнили про нее на этом турнире. Просто катались и все. Никто не борется за какое-то конкретное место, каждый выходит показать то, что он наработал», – добавила тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Этери, конечно, не эмпат в плане пожалеть словами, но психосоматика - не шутка. Сейчас, когда нет навязчивой идеи победить и организм не находится в постоянном стрессе и перенапряжении (а это напрямую влияет на физику), то вполне могло стать лучше. Правильно все сделали, пусть Аделия выдохнет и получит удовольствие в конце очень сложного сезона.
Ответ Skyolker
Вы её знаете или тренируетесь? Этери даёт интервью как специалист, в не как пожалейка.
Ответ Skyolker
Комментарий скрыт
Люди, послушайте интервью! Она не накидывала на Аделию, напротив, с заботой и любовью говорит о ней.
Как и обо всех своих учениках в этом интервью. И подтверждает свое предположение которое высказывала раньше, что все боли скорее всего были от головы. Очень часто обострение суставных, мышечных болей, обострение артрита - от стресса и нервов. Очень часто в отпуске все внезапно проходит. Это не от лени или симулянства, это ответ организма на устранение стресса.
Ответ CrazyAboutFS
Ровно как и наоборот.
У меня и кое у кого из знакомых на диком стрессе и цейтноте организм собирается и вроде перебарывает болячки,и работает на полную катушку, но стоит выйти в отпуск и расслабиться – хана! Причём всю жизнь,со школьных каникул, 50 - 80% отпуска проходит в болячках.
Свойства психики очень влияют,да
Ответ CrazyAboutFS
В отпуске проходит потому что нагрузки нет. Болит спина - не прыгаешь - не болит, меньше болит. И т.д. Если травмой сигать 17 прыжков на трене, будет болеть. А снизишь нагрузки - и боли меньше
Это какой-то высший уровень веры в психосоматику от Этери. И смешно, и грустно. То, что Аделии физически тяжело, внимательному человеку было заметно на Олимпиаде (при том, что она держалась, как стойкий оловянный солдатик)
Ответ Raya
Комментарий скрыт
Ответ Raya
типа Аделию беспокоила психосоматика, а не реальные боли после травмы, все как всегда.
И Аделия там типа невидимка)) для других фигуристов
Аделии надо понять,что она не станет исключением в этом ковейере и она уже списана, вполне реально продолжить карьеру и перейти к другому тренеру, чтобы нервы последние не убить.
Господи, уж сколько раз твердили миру...ну зайдите посмотрите)
Не набрасывала она на Адель.

Спойлер: в этом же интервью есть комментарии насчет Сарновских, похвала Плющенко как тренера и хейт "Русского вызова";)
То есть теперь она прыгает триксель в короткой и триксель и 2 квада в произвольной? Ну, раз ничего не болит. Или как?
Ответ alexnew
Сих не одобряет, это понты.
Ответ missis-Zima
неправда, он одобряет, только при условии, что она точно прыгнет без помарок.
Удивительный комментарии есть. Просто послушайте интервью на Окко. Для нормально настроенных людей будет полезно.
Вот и почему при такой вере в психосоматику, Адель к психологу не отправили, чтобы не только физически, но и морально подготовить?
Ответ ина-Бауэр
Психолог может больше вреда принести , чем пользы . Далеко не всегда психолог это благо . Тем более их сейчас столько развелось , особенно по « популярной психологии «
Ноль эмпатии
Ответ refrabelle
Комментарий скрыт
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Она же не кухонный комбайн, чтобы гарантированно показывать результат, который не всегда от ее желания зависит. А людям, которым работать сложно, не свое тело поломать надо, чужое - оно, может, и полегче.
в смысле - от головы?? А не от ТШТ была информация про травмы , боли и тд? Про январскую травму - самую последнюю..
Ответ МартаМ
И где Тутберидзе говорила про конкретную травму? Она рассказывала , что временами Петросян не могла тренироваться. Было очень странно , я например думала , что раз не знают в чем дело , значит пубертат.
Ответ МартаМ
Мнение врачей, которые говорили заканчивать с такой ногой, ноги в крови от тренировок, куда всё пропало? Конечно, спортсменка просто выдумала. Хочется уже ей её же предыдущие интервью вручить, пусть готовиться
Заставляли прыгать бесконечнре количество прыжков, а виновата, оказывается, была голова Петросян.
Всё, что надо знать о правдивости слов Тутберидзе.
