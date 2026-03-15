Тутберидзе о состоянии Петросян: «Наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит и не беспокоит. Предполагаю, что все шло от головы»

Тренер Этери Тутберидзе высказалась о неучастии трехкратной чемпионки России Аделии Петросян в финале Гран-при страны в Челябинске.

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Милане.

– Это связано с какой-то усталостью после Милана или дело все в той же травме?

– Я не считаю, что она что-то пропустила, потому что этот старт не стоял у нас вообще в планах. Как только мы узнали об Олимпиаде, не планировали ехать на финал Гран-при . В принципе, это никто и не делает. После таких соревнований морально нужно расслабиться, нужно сбросить весь напряг, который у нее был на протяжении всего сезона.

И вот наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит, ничего не беспокоит. Все-таки я предполагаю, что все это шло от головы, когда постоянно что-то беспокоило, что-то болело. Сейчас Аделия готовится к Кубку Первого канала. Это более игровой турнир. Пусть она успокоится, эмоционально расслабится и получит удовольствие, – сказала Тутберидзе в интервью Оkko.

Также она поделилась мнением о том, как отсутствие Петросян повлияло на других участниц финала Гран-при России.

«Не в обиду Аделии, но думаю, что девочки, которые катались, даже не вспомнили про нее на этом турнире. Просто катались и все. Никто не борется за какое-то конкретное место, каждый выходит показать то, что он наработал», – добавила тренер.