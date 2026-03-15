  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Тутберидзе о победе Бойковой и Козловского в финале Гран-при: «Думала, Мишина и Галлямов выдадут два чистых проката. Но они, видимо, перенервничали и сами нам уступили»
14

Тутберидзе о победе Бойковой и Козловского в финале Гран-при: «Думала, Мишина и Галлямов выдадут два чистых проката. Но они, видимо, перенервничали и сами нам уступили»

Тренер Этери Тутберидзе высказалась о победе пары Александра БойковаДмитрий Козловский в финале Гран-при России в Челябинске.

– Этери Георгиевна, прошел финал Гран-при. У вашей команды два золота, если брать взрослых спортсменов: в парах у Димы [Козловского] и Саши [Бойковой] и у женщин у Алисы [Двоеглазовой]. Какая из этих двух побед далась сложнее?

– Наверное, победа Бойковой и Козловского, потому что я, честно говоря, после чемпионата России думала, что Мишина и Галлямов подразозлятся и выдадут два чистых проката. И тогда ситуация для Бойковой и Козловского немножко бы изменилась: нужно кататься прямо чисто с четверным, чтобы быть лучше. Но Мишина и Галлямов, видимо, перенервничали и сами нам уступили.

– Саша с Димой провели первый полноценный сезон со Станиславом Морозовым. На ваш взгляд, их тандем с тренером сложился?

– Да, мне нравится, как они работают, и ребятам нравится. Он очень внимателен к мелочам, он подтянул парные элементы, ребята стали кататься агрессивнее, агрессивнее в парных элементах: подкрут, выброс, они катаются на большой скорости. Я очень довольна.

– По итогу решение делать четверной выброс оказалось верным?

– Да я вообще за движ вперед. Если они могут его делать, почему же его не делать? Конечно, если, виртуально, на кону стояла бы медаль чемпионата мира – или чистый прокат, или ошибка на четверном...

При том что я немножко не понимаю, почему выброс четверной сальхов стоит 6,5, тройной лутц стоит 6 баллов, а во второй половине 6,6, то есть логики вообще никакой нет. Видимо, логика в том, чтобы пары не шли в четверные. Как будто мы боремся против сложных элементов, но тогда отмените разрешенное сальто – оно куда более опасно.

Конечно, четверной сальхов должен стоить баллов 10. Он не дает той надбавки, которую должен давать, а ошибка на нем, даже минимальная – подставление ноги, степ-аут – и все, этот элемент уже не стоит ничего. Но тем не менее он очень украшает программу, и на чемпионате России можно позволить себе рискнуть, – сказала Тутберидзе в интервью Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoАнастасия Мишина
logoАлександра Бойкова
logoЭтери Тутберидзе
пары
logoАлександр Галлямов
logoсборная России
Станислав Морозов
logoДмитрий Козловский
logoСерия Гран-при России
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Насчёт малой стоимости четверного выброса и того, что разрешенное сальто более опасно, чем данные выбросы, Этери права.
Не знаю давала это интервью Этери до или после Сихарулидзе, но я в ней не сомневалась, там она явно дала понять, что ни на какое ослабление контента они идти не собираются. Думаю как собственно и все остальные тренеры.
Ответ tanya_1111
При этом Этери сказала, что она за баланс между сложностью и красотой катания. Четка и понятная позиция, в отличие от того судорожного бреда, что нёс Сихарулидзе.
Ответ Ягун Ягунини
У Этери кстати этот баланс был всю дорогу начиная с Липницкой, вообще странный наезд от Сиха на вращения ее учениц.
Доходчиво. Можно сказать, что довела свою позицию и видение до Сихарулидзе, куда должно идти ФК, если хочет сохраниться как спорт...Во всяком случае, в парном...
"Базар-вокзал" про "движ вперёд", квады и сальто) Стратегический ответ тренера статусной цитрусовой моське.
Пара БК долго ждали своего тренера и , наконец, дождались - им оказался Станислав Морозов !
Эмм, а разве парам не отменили надбавки за исполнение во 2 половине?
Но какой же он красивый этот квад БК! Думаю, судьи в целом дают им кучу goe из-за него.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
