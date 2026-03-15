  • Глава спортивного отдела Okko о трансляции Олимпиады: «Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра»
Глава спортивного отдела Okko о трансляции Олимпиады: «Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра»

Треть времени просмотра Олимпиады-2026 в Okko пришлась на фигурное катание.

Глава спортивного отдела Okko Олег Манжа рассказал, какие трансляции Олимпиады-2026 вызвали наибольший интерес у аудитории. 

«Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра Игр в Okko. Также в топ по охвату вошли хоккей, керлинг, лыжные гонки и биатлон. По совокупным цифрам олимпийские трансляции стали крупнейшим спортивным событием в истории сервиса. 

17 февраля в 21:00 мы увидели пиковый показатель в 3,6 млн зрителей. Подавляющее большинство аудитории в этот момент смотрело выступление Аделии Петросян в короткой программе. Часть следила за бобслеем, керлингом и фристайлом – на сервисе была возможность выбора», – сказал Манжа.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Ведомости»
Ну, это естественно, потому что была надежда успешное выступление, на медали. Но честно говоря, приятно удивил хоккей. Отличные были эфиры и даже аналитика. Если бы были наши, больше людей получило удовольствие.
Комментарий скрыт
Аналитика была дно. Марков в пацанском угаре, абсолютно хоккейнонекомпетентный Казанский. Пара просмотров и больше н захотелось слушать этот некомпетентный галдеж.
Так как мне эти трансляции обошлись в 0 рублей, пользуюсь случаем поблагодарить Okko за то, что я и моя мама смогли качественно посмотреть фигурное катание на Олимпиаде. Конечно, уровень комментариев неровный, но это уже мелочи.
Вызывает сожаление, что федеральные каналы изменили критерии значимости и лишили многих россиян такой возможности.
Я думаю, хорошо, что федеральные каналы не показывали Олимпиаду. Они бы превратили её в бесконечные разговоры о русофобии в ура-патриотическом стиле с воплями Губерниева. А Окко показали Олимпиаду как праздник спорта и уважительно рассказывали обо всех спорсменах независимо от национальности.
Легендарная олимпиада. Спасибо ОККО за качественный показ.
Очень жаль, что нельзя смотреть спортивные передачи от Окко в Беларуси
Удивительно!)
Потом ски альпинизм.
Насколько же в России популярно фигурное катание. Я вообще уже не удивлюсь, если в реальности это спорт номер 1 в стране. Популярнее футбола.
Популярными являются соревнования наших против ненаших
Нет, ветки РПЛ, ЛЧ и ЧМ собирают в тысячи раз больше обсуждений.
Ну что футболёры съели? Шах и мат.
А вы уверены, что все россияyе смотрели через Окко? Как насчет смотревших через оф. сайт МОК?
В РФ он недоступен.
Я ещё коньки все смотрел.
Отлично, что можно пересматривать - иногда за день всё интетесное было не просмотреть.
Вот только не пойму, почему канал матч постоянно срывается на пропаганду и злобу, а канал Окко этого избегает. Старается быть корректным. Странно.
Или мне это так показалось, ведь смотрела далеко не все.
Но, вот сейчас посмотрела на Окко смешанную эстафету по биатлону на КМ, так все такие милые, доброжелательные.
Смотрел почти всё, кроме фигурного катания. Когда была возможность смотреть.
