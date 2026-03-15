Глава спортивного отдела Okko о трансляции Олимпиады: «Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра»
Глава спортивного отдела Okko Олег Манжа рассказал, какие трансляции Олимпиады-2026 вызвали наибольший интерес у аудитории.
«Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра Игр в Okko. Также в топ по охвату вошли хоккей, керлинг, лыжные гонки и биатлон. По совокупным цифрам олимпийские трансляции стали крупнейшим спортивным событием в истории сервиса.
17 февраля в 21:00 мы увидели пиковый показатель в 3,6 млн зрителей. Подавляющее большинство аудитории в этот момент смотрело выступление Аделии Петросян в короткой программе. Часть следила за бобслеем, керлингом и фристайлом – на сервисе была возможность выбора», – сказал Манжа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Ведомости»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вызывает сожаление, что федеральные каналы изменили критерии значимости и лишили многих россиян такой возможности.
Потом ски альпинизм.
Отлично, что можно пересматривать - иногда за день всё интетесное было не просмотреть.
Или мне это так показалось, ведь смотрела далеко не все.
Но, вот сейчас посмотрела на Окко смешанную эстафету по биатлону на КМ, так все такие милые, доброжелательные.