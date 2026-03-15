Глава спортивного отдела Okko о трансляции Олимпиады: «Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра»

Треть времени просмотра Олимпиады-2026 в Okko пришлась на фигурное катание.

Глава спортивного отдела Okko Олег Манжа рассказал, какие трансляции Олимпиады-2026 вызвали наибольший интерес у аудитории.

«Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра Игр в Okko . Также в топ по охвату вошли хоккей, керлинг, лыжные гонки и биатлон. По совокупным цифрам олимпийские трансляции стали крупнейшим спортивным событием в истории сервиса.

17 февраля в 21:00 мы увидели пиковый показатель в 3,6 млн зрителей. Подавляющее большинство аудитории в этот момент смотрело выступление Аделии Петросян в короткой программе. Часть следила за бобслеем, керлингом и фристайлом – на сервисе была возможность выбора», – сказал Манжа.