Плющенко о речи Сихарулидзе про переходы из-за оценок: «Про родителей и компоненты – это сильно»

Плющенко назвал сильной речь Сихарулидзе о переходах фигуристов из-за оценок.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на речь главы ФФККР о переходах фигуристов из-за оценок. 

Сихарулидзе в интервью шоу «Каток» поделился мнением о переходах юных спортсменов от одного тренера к другому. «Родители сидят там: «К какому тренеру на этой неделе перейти? Уже к четырем пришли, надо к пятому». Им говорят: «А в чем логика?» – «У него компоненты будут». Я говорю: «А компоненты почему будут? От того, какой тренер?» А может, компоненты надо просто тренировать? – «Там разберутся», – сказал Сихарулидзе.

«Про родителей и компоненты – это сильно 🔥», – написал Плющенко.

Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
Оооо, тренер самых компонентных спортсменов выплыл))
Первый пошел! Надо полагать, сейчас Костылева вместо прыжков в программах отплясывать будет с радостной " моськой! ?
Первый пошел! Надо полагать, сейчас Костылева вместо прыжков в программах отплясывать будет с радостной " моськой! ?
Да она у нее даже в пиковые такты Баха радостная, улыбалась судьям широко и от души.
Это Плющенко так поддержал своего начальника?
Ничего конкретного не сказал, в любой момент может дать разъяснения в зависимости от того, куда развернётся ситуация))
Это Плющенко так поддержал своего начальника? Ничего конкретного не сказал, в любой момент может дать разъяснения в зависимости от того, куда развернётся ситуация))
Нет, Плющенко его так типа подколол, не простил еще Сиху что не смог порешать с Коганом за Жилину, хотя обещал.
Это Плющенко так поддержал своего начальника? Ничего конкретного не сказал, в любой момент может дать разъяснения в зависимости от того, куда развернётся ситуация))
Не понятно вообще
За или против Плю
Сарновским бы жаловаться на компоненты с Костылевой. Молчал бы..Моногарова судя по росту ее компонентов именно за этим к Плющенко переходила
Сарновским бы жаловаться на компоненты с Костылевой. Молчал бы..Моногарова судя по росту ее компонентов именно за этим к Плющенко переходила
И где она сейчас? Он же с ней ( якобы) квадлутц выучил, очередные понты по мнению Сихарулидзе, нни квада, ни Моногаровой.
И где она сейчас? Он же с ней ( якобы) квадлутц выучил, очередные понты по мнению Сихарулидзе, нни квада, ни Моногаровой.
Да кто о ней вспоминать будет, фанаты ап только у фигуристов Тутберидзе травмы считают. Ради того одного старта и переходила, зато компоненты наконец высокие поставили и отметки на ребрах пропали, это того стоило
касаемо родителей вот тебе лучше вообще молчать в тряпочку и не позориться.
Впрочем, поздняк метаться.
Более опозориться уже невозможно.
Это единственный комментарий, которого мы дождемся?

Это Плющ о всяких отжатых Моногаровых и Лукашовых же?
Жаль только, что АП даже компонентная кумовская подушка уже не помогает, сложно ею перекрыть полный развал спортсмена.
Это единственный комментарий, которого мы дождемся? Это Плющ о всяких отжатых Моногаровых и Лукашовых же? Жаль только, что АП даже компонентная кумовская подушка уже не помогает, сложно ею перекрыть полный развал спортсмена.
У кого их отжали?
Нашёл самое безопасное место в списке Мандаринового. И вроде высказался, но ни о чем.
Он там много чего наговорил "сильного". Но у всех язык запал высказать своё мнение по этому поводу, корпоративные вы наши.
Как не вспомнить пословицу про кукушку и петуха? Кажется, это единственный одобрямс программной пацанской речи главы ФФККР в ток-шоу?
Как не вспомнить пословицу про кукушку и петуха? Кажется, это единственный одобрямс программной пацанской речи главы ФФККР в ток-шоу?
ПОКА единственный, думаю, будут ещё желающие.
О, первый пошёл. Уж Плющенко ли не знать, как это сильно.
Тишина – вот ответ нашей фигурки на разнос от Сихарулидзе
вчера, 12:40
Почему интервью Сихарулидзе – это провал
14 марта, 13:00
Морошкин об интервью Сихарулидзе: «Посмотрел «Каток». Хочу мандарины»
14 марта, 06:08
Рекомендуем
Главные новости
Галлямов о словах Сихарулидзе про победу Миуры и Кихары: «До сих пор не понимаю, почему я должен быть не согласен с ОИ»
вчера, 20:32
Тутберидзе о «Русском вызове»: «Игнорируем этот турнир как постановщики. Я абсолютно не понимаю критерии судейства»
вчера, 17:59
Тутберидзе о Сарновских: «Не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены»
вчера, 17:36
Тутберидзе на вопрос, кто из ее учениц наиболее похож на Лью: «Такая философия, наверное, была только у Медведевой. Она наслаждалась стартами»
вчера, 17:21
Тутберидзе о победе Двоеглазовой в финале Гран-при России: «Когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться»
вчера, 16:57
Тутберидзе о состоянии Петросян: «Наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит и не беспокоит. Предполагаю, что все шло от головы»
вчера, 16:29
Тутберидзе о победе Бойковой и Козловского в финале Гран-при: «Думала, Мишина и Галлямов выдадут два чистых проката. Но они, видимо, перенервничали и сами нам уступили»
вчера, 16:12
Глава спортивного отдела Okko о трансляции Олимпиады: «Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра»
вчера, 14:57
Загитова появилась в тизере новой песни Вани Дмитриенко
вчера, 14:19Видео
Савосин перешел в группу Соколовской (Sport24)
вчера, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
