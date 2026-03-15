Плющенко о речи Сихарулидзе про переходы из-за оценок: «Про родителей и компоненты – это сильно»

Плющенко назвал сильной речь Сихарулидзе о переходах фигуристов из-за оценок.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на речь главы ФФККР о переходах фигуристов из-за оценок.

Сихарулидзе в интервью шоу «Каток» поделился мнением о переходах юных спортсменов от одного тренера к другому. «Родители сидят там: «К какому тренеру на этой неделе перейти? Уже к четырем пришли, надо к пятому». Им говорят: «А в чем логика?» – «У него компоненты будут». Я говорю: «А компоненты почему будут? От того, какой тренер?» А может, компоненты надо просто тренировать? – «Там разберутся», – сказал Сихарулидзе.

«Про родителей и компоненты – это сильно 🔥», – написал Плющенко.

