Савосин перешел в группу Соколовской (Sport24)

Фигурист Роман Савосин перешел в группу Светланы Соколовской, сообщает Sport24.
По информации источника, Савосин уже несколько недель тренируется на «Навка Арене» и приступил к постановке программ на следующий сезон.
Ранее спортсмен тренировался у Алексея Четверухина. В сезоне-2025/26 Савосин занял 16-е место на чемпионате России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Разве что этот переход с прицелом на шоу Навки, т.к. Роман артистичен и перспективы на шоу по окончании карьеры хорошие.
Роме 26 лет и сидеть на шее у родителей, чтобы оплачивать свои тренировки, это как то несерьезно
Соколовская как часто бывает - перевалочная база