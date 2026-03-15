Савосин перешел в группу Соколовской (Sport24)

Савосин перешел в группу Соколовской

Роман Савосин перешел в группу Светланы Соколовской.

Фигурист Роман Савосин перешел в группу Светланы Соколовской, сообщает Sport24.

По информации источника, Савосин уже несколько недель тренируется на «Навка Арене» и приступил к постановке программ на следующий сезон.

Ранее спортсмен тренировался у Алексея Четверухина. В сезоне-2025/26 Савосин занял 16-е место на чемпионате России.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Рому так впечатлил сезон Самсонова, что он с разбегу прыгнул на те же грабли? Рома, за каким лешим ты это сделал?!
Ответ Тотли Тауэрс
Рому так впечатлил сезон Самсонова, что он с разбегу прыгнул на те же грабли? Рома, за каким лешим ты это сделал?!
Скорее всего, Рому впечатлили сезоны Кондратюка и Гриши Фёдорова. И то, какие программы им ставили в этом штабе)))
Ответ Тотли Тауэрс
Рому так впечатлил сезон Самсонова, что он с разбегу прыгнул на те же грабли? Рома, за каким лешим ты это сделал?!
16 место на чр, пролет с фгп. Думаю в этом причина!
Прощайте, театральные постановки Ромы, здравствуй нечто цирковое несуразное. Эх, Рома, Рооома...
Ответ Тотли Тауэрс
Прощайте, театральные постановки Ромы, здравствуй нечто цирковое несуразное. Эх, Рома, Рооома...
Разбег - прыжок, показать козу, высунуть язык, "бахнуть стопочку". Вот примерный уровень программ в штабе Соколовской.
Ответ bunya_hoh
Разбег - прыжок, показать козу, высунуть язык, "бахнуть стопочку". Вот примерный уровень программ в штабе Соколовской.
будет донашивать за Кондратюком проги и катать то, что тому не подошло
Как-то жаль. Четверухин столько лет проработал с Ромой.
Ответ Galinart
Как-то жаль. Четверухин столько лет проработал с Ромой.
Комментарий скрыт
А у Соколовской прогресс будет? Здесь у него были штучные, интересные программы. Он был интересен , его прокаты ждали, его сила в артистизме, харизме. Хорошо если это сохранят. А прыгать , как топы он уже всё равно не будет.
Ничего удивительного, Роме 27-й год идёт, скоро заканчивать, надо хоть немного на жизнь заработать. Самый естественный способ заработка для фигуриста это шоу. Для ЛП Роман титулами не вышел, поэтому остается два пути АП и Навка. Роман выбрал Навку...
Ответ Ягун Ягунини
Ничего удивительного, Роме 27-й год идёт, скоро заканчивать, надо хоть немного на жизнь заработать. Самый естественный способ заработка для фигуриста это шоу. Для ЛП Роман титулами не вышел, поэтому остается два пути АП и Навка. Роман выбрал Навку...
У Навки его лучший друг Мурашов работает, поэтому выбор был очевиден
Ответ Ягун Ягунини
Ничего удивительного, Роме 27-й год идёт, скоро заканчивать, надо хоть немного на жизнь заработать. Самый естественный способ заработка для фигуриста это шоу. Для ЛП Роман титулами не вышел, поэтому остается два пути АП и Навка. Роман выбрал Навку...
Да, скорее всего, именно так. Это шанс
Как Яметова хочет в шоу, другого объяснения нет, он не видел, что произошло с Самсоновым у мамы Светы
Ответ Элен Карташова
Как Яметова хочет в шоу, другого объяснения нет, он не видел, что произошло с Самсоновым у мамы Светы
А 16 место на чемпионате России вам не объяснение?
Ответ breeze1989
А 16 место на чемпионате России вам не объяснение?
Его вдохновило 17 место Самсонова?
А смысл? Потеряет лицо, узнаваемый стиль, штучные программы... А вот приобретет ли что-то?
Разве что этот переход с прицелом на шоу Навки, т.к. Роман артистичен и перспективы на шоу по окончании карьеры хорошие.
Ответ bunya_hoh
А смысл? Потеряет лицо, узнаваемый стиль, штучные программы... А вот приобретет ли что-то? Разве что этот переход с прицелом на шоу Навки, т.к. Роман артистичен и перспективы на шоу по окончании карьеры хорошие.
Рома у Навки уже и до того выступал кстати
Ответ bunya_hoh
А смысл? Потеряет лицо, узнаваемый стиль, штучные программы... А вот приобретет ли что-то? Разве что этот переход с прицелом на шоу Навки, т.к. Роман артистичен и перспективы на шоу по окончании карьеры хорошие.
Именно так. И правильно
Эх, Рома! Похоже тоже на шоу прицелился, это отстранение от МС творит "чудеса", Рома, зачем? Посмотри на Самсонова, потерял всё, что было и ничего не приобрёл. " Эта беготня по штабам вызывает улыбку".
Ну не знаю, сомнительное решение, как мне кажется. У Четверухина Рома получал индивидуальный подход как в тренировках, так и в постановках, а у Соколовской, боюсь, будет на третьих ролях после Кондратюка и Федорова. К тому же перед глазами свежий пример перешедшего Самсонова, который в этом сезоне был просто никакущим.
Ответ EmperorNazer
Ну не знаю, сомнительное решение, как мне кажется. У Четверухина Рома получал индивидуальный подход как в тренировках, так и в постановках, а у Соколовской, боюсь, будет на третьих ролях после Кондратюка и Федорова. К тому же перед глазами свежий пример перешедшего Самсонова, который в этом сезоне был просто никакущим.
зато с главными ролями у Навки. Он уже отлично показал себя в шоу, и видимо поступило предложение на более тесное сотрудничество
Роме 26 лет и сидеть на шее у родителей, чтобы оплачивать свои тренировки, это как то несерьезно
Соколовская как часто бывает - перевалочная база
Ответ nina1212
зато с главными ролями у Навки. Он уже отлично показал себя в шоу, и видимо поступило предложение на более тесное сотрудничество Роме 26 лет и сидеть на шее у родителей, чтобы оплачивать свои тренировки, это как то несерьезно Соколовская как часто бывает - перевалочная база
Ну да, по всей видимости, все упирается в шоу, как и у Яметовой.
Тоже за финансированием и шоу пошёл.
Ответ Katerina Sunny
Тоже за финансированием и шоу пошёл.
Мама Света в шоколаде у Навки?
Ответ Galinart
Мама Света в шоколаде у Навки?
Шоколад необязательно, на тренировки и вообще на жизнь финансы нужны.
Неожиданная новость, очень нравился тандем Четверухин-Савосин. В своё время Литвинцев как-то безнадёжно деградировал, уйдя от Четверухина (к Буцаевой), теперь вот Рома. Не знаю, наколько оправдан этот переход, но посмотрим, конечно.
