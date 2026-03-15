Камилла Нелюбова исполнила на тренировке четверной флип

Фигуристка Нелюбова работает над четверным флипом.

Российская фигуристка Камилла Нелюбова исполнила на тренировке четверной флип. 

Видео в соцсети опубликовала тренер Дарья Гуреева. 

Нелюбовой 14 апреля исполнится 18 лет, она является бронзовым призером финала Гран-при России. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Дарьи Гуреевой
Вроде бы в недокрут пока, но все равно молодец! Желаю Камилле развития, что бы ни говорил недоглава нашей федерации, именно высокая конкуренция делает наше ФК одним из лучших в мире!
Это пока недокрут, поработает над ним в межсезонье, учтет все ошибки. Девочка серьёзно настроена.
Конечно, я не спорю, Камилла в этом сезоне серьёзно прибавила и при адекватном судействе может рассчитывать на самые высокие места
Ничего себе, это круто, Камилла молодец. Президент хает, а спортсмены всё равно прыгают. Дальше, наверное, запрещать будут, как обычно.
Круто! Спасибо нашим тренерам и спортсменам, что не слушают нашего горе-руководителя федры и продолжают совершенствоваться.
Это понты! (с) Мандариновый президент
Предлагаю новое название- понттулуп))) Сихарулидзе будет бред нести, а спортсмены прыгать . Камила- молодец! Всё равно пробьет стену и заставит с собой считаться.
Камила доказывает делом, что она в топе. надолго и с прицелом на золото.Пьедестал ей уже покорился,.
Верхам такое не понравится. Они дали задание на тренировку моськи, а не ультра-си
Моську пусть сами тренируют, вдруг на международку допустят, надо будет ответственным лицам от ISU улыбаться.
Если только "вдруг" допустят, но надежды мало...
Умница, несмотря на то что федерация весь сезон игнорировала её чистые прокаты с уси, она продолжает развиваться.
Нет, нет, нет. Не вопреки, а благодаря. :) Зачем развиваться, если ты и так первый. :)
Отличный ответ главе федерации! Умницы Камилла и Дарья. Только удачи вам обеим. Предлагаю всем тренерам выложить таакие "комментарии" к позорному спитчу господина Сихарулидзе.
А что ещё девочке остаётся. Раз даже триксель не помогает. Приходится брать сложностью. А иначе "ух, судейство"!
+++!
Хороший ответ президенту.
