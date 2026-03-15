  Семененко о показательном «Человек-бензопила»: «Алексей Николаевич согласился сразу. Он идет в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи»
Семененко о показательном «Человек-бензопила»: «Алексей Николаевич согласился сразу. Он идет в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи»

Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассказал о своем показательном номере по мотивам аниме «Человек-бензопила». 

С ним фигурист выступил на шоу к юбилею тренера Алексея Мишина. 

– Какой была первая реакция Алексея Николаевича Мишина на эту идею? Его пришлось уговаривать или он поддержал?

– Я сначала предложил музыку и описал, каким будет перформанс с бензопилой. Саундтрек к фильму получил высокую оценку, а опенинг Kick back стал хитом. Алексей Николаевич всегда идет в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи номеров, если они интересные. Согласился сразу.

– Почему среди всех аниме именно «Человек-бензопила»? Чем тебя цепляет эта история?

– Я посмотрел немалое количество тайтлов. Есть даже, наверное, те, которые понравились мне чуть больше – «Наруто», «Код Гиасс». Но «Человек-бензопила» – это новый фильм, который стал феноменом, получил высокие оценки за качество анимации и уникальный стиль, сочетающий комедию, хоррор и драму. Собрал баснословные цифры: при бюджете в $ 4 млн прибыль составила $ 170 млн! На данный момент считается одним из наиболее популярных аниме среди тех, которые выходят сейчас. Я посчитал, что на льду этот образ может выделяться благодаря интересному костюму.

«Человек-бензопила» цепляет, также как и многие аниме, своей философией, интересными отсылками к другим произведениям, нетипичным, неклишированным главным героем, тем, что глубокий смысл не лежит на поверхности, а ты должен подмечать его в тонких моментах, кадрах. Это произведение не пытается идти по всем привычным шаблонам. Также мне очень понравился фильм «История Резе».

– С кем из постановщиков работали над номером и сколько потребовалось репетиций, чтобы все собрать?

– Репетировали долго и с перерывами, так как параллельно шла подготовка к финалу Гран-при России. Постановщик программы – Никита Михайлов, также в создании номера принимала участие Елизавета Навиславская. Для постановки был придуман сюжет, чтобы было интересно смотреть не только поклонникам этого произведения, но и также зрителям на трибунах, которые не видели это аниме. Репетировать пришлось много, так как, кроме меня, в номере участвуют Рома (Хамзин), Герман (Ленков) и Соня (Муравьева). Чтобы скататься, связать все воедино, чтобы это выглядело круто, нужно было многократно катать этот номер.

– Каково по ощущениям кататься в этой массивной маске с пилой?

– Кататься непривычно, нужно было время, чтобы привыкнуть. При катании наличие шлема даёт небольшое сопротивление воздуху. Но после нескольких репетиций стало уже нормально, – сказал Семененко. 

Женя, Вы супер покреативили с Соней), молодцы оба!Мишин Алексей Николаевич конечно Молодец, что открыт для экспериментов учеников.Успехов!
Сколько минусов полезло всем) это за то, что номер понравился?))) или одно только упоминание Жени так нервирует его хейтеров?....))))
Не обязательно Жене, мне, например, Семененко нравится, а Мишин нет, но минусы не ставила)
Так ведь речь как раз о Жене, а не о его тренере.
Здорово! Не очередные нудли. Молодцы)
Необычно и оригинально. Номер получился интересным.
Это было забавно, но среди болельщиков немного поклонников этой субкультуры. На шоу смотрелось зрелищно, но для большинства примерно в таком формате: это аниме, наверное... Предыдущие номера Жени с кейпопом были интереснее для массового зрителя.
Для российского зрителя возможно... Хотя точно мы не знаем. Я вообще далека от аниме, но мне номер понравился. Не в очередной же раз нудли какие-нибудь.
Прочитала, что зарубежные просмотры вообще уже более миллиона набрали.
+++!Мне тоже, очень понравился,улыбнули,молодцы Ребятки!
Отличный показательный номер, ребятам браво!
Да прикольно получилось, креативно )
Здорово получилось! Женя повзрослел, сам самостоятельно ищет себе интересные современные направления для программ! Алексей Николаевич доверяет своему ученику, у молодежи во все времена были и будут свои взгляды и вкусы!
Извините, вижу, что многие в восторге, но по мне это уродство какое-то. Не увидела ничего интересного кроме пилы на голове.
Номер мне понравился. Спасибо Жене, что проявил креатив, а Мишину, что разрешил, что принимает новые творческие мысли спортсменов. Успеха им и новых идей!
