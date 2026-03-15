Семененко о показательном «Человек-бензопила»: «Алексей Николаевич согласился сразу. Он идет в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи»

Семененко: Мишин сразу согласился на номер по мотивам «Человека-бензопилы».

Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассказал о своем показательном номере по мотивам аниме «Человек-бензопила».

С ним фигурист выступил на шоу к юбилею тренера Алексея Мишина.

– Какой была первая реакция Алексея Николаевича Мишина на эту идею? Его пришлось уговаривать или он поддержал?

– Я сначала предложил музыку и описал, каким будет перформанс с бензопилой. Саундтрек к фильму получил высокую оценку, а опенинг Kick back стал хитом. Алексей Николаевич всегда идет в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи номеров, если они интересные. Согласился сразу.

– Почему среди всех аниме именно «Человек-бензопила»? Чем тебя цепляет эта история?

– Я посмотрел немалое количество тайтлов. Есть даже, наверное, те, которые понравились мне чуть больше – «Наруто», «Код Гиасс». Но «Человек-бензопила» – это новый фильм, который стал феноменом, получил высокие оценки за качество анимации и уникальный стиль, сочетающий комедию, хоррор и драму. Собрал баснословные цифры: при бюджете в $ 4 млн прибыль составила $ 170 млн! На данный момент считается одним из наиболее популярных аниме среди тех, которые выходят сейчас. Я посчитал, что на льду этот образ может выделяться благодаря интересному костюму.

«Человек-бензопила» цепляет, также как и многие аниме, своей философией, интересными отсылками к другим произведениям, нетипичным, неклишированным главным героем, тем, что глубокий смысл не лежит на поверхности, а ты должен подмечать его в тонких моментах, кадрах. Это произведение не пытается идти по всем привычным шаблонам. Также мне очень понравился фильм «История Резе».

– С кем из постановщиков работали над номером и сколько потребовалось репетиций, чтобы все собрать?

– Репетировали долго и с перерывами, так как параллельно шла подготовка к финалу Гран-при России. Постановщик программы – Никита Михайлов, также в создании номера принимала участие Елизавета Навиславская. Для постановки был придуман сюжет, чтобы было интересно смотреть не только поклонникам этого произведения, но и также зрителям на трибунах, которые не видели это аниме. Репетировать пришлось много, так как, кроме меня, в номере участвуют Рома (Хамзин), Герман (Ленков) и Соня (Муравьева). Чтобы скататься, связать все воедино, чтобы это выглядело круто, нужно было многократно катать этот номер.

– Каково по ощущениям кататься в этой массивной маске с пилой?

– Кататься непривычно, нужно было время, чтобы привыкнуть. При катании наличие шлема даёт небольшое сопротивление воздуху. Но после нескольких репетиций стало уже нормально, – сказал Семененко.