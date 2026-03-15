Трусова выступит в шоу Авербуха в Ростове-на-Дону

Трусова впервые выступит в шоу Авербуха.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступит в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Ростове-на-Дону.

Шоу пройдет 21 марта в Ростовском дворце спорта. 

Ранее стало известно, что Трусова примет участие во всех шоу весеннего тура Этери Тутберидзе. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: шоу Ильи Авербуха
Ого Трусова и Авербух это что-то новенькое.
Ответ tanya_1111
Ого Трусова и Авербух это что-то новенькое.
Почему
Это наверное с ЛП поедут показаться
Ответ vb2c2sshnk
Почему Это наверное с ЛП поедут показаться
А я подумала отдельное шоу, Саша вроде как у Авербуха ни разу не выступала.
Пока здоровье есть надо пополнять семейный бюджет участвуя в разных шоу, что Саша и делает.
Интересно было бы увидеть эксклюзивную программу для Саши от Авербуха. Надеюсь, когда-нибудь поставит ей номер.
В шоу Авербуха только Лиза едет с партнёром из Л.П,остальные с кем всегда выступают,Саша будет в своем статусе одиночницы,очень даже хорошо,может Илья ей программу новую поставит,удачи всем.
Начался чёс по городам....
