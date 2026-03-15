  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  Александра Степанова: «Для меня «Ледниковый период» был в первую очередь про самореализацию — про образы, про пробу чего-то нового»
28

Александра Степанова: «Для меня «Ледниковый период» был в первую очередь про самореализацию — про образы, про пробу чего-то нового»

Они разделили первое место в проекте с Татьяной Тотьмяниной и Федором Федотовым.

— Выиграть «Ледниковый период» было принципиально?

Скобрев: Любой из ребят в раздевалке, конечно, хотел подняться на первое место. И понятно, что мы тоже пытались сделать номера по максимуму хорошо.

Степанова: Конечно, хотелось. Но, честно, могу сказать: когда меня пригласили в этот проект, я очень долго думала, потому что сложность графика — как все это совместить?

И, честно, для меня этот проект был, наверное, в первую очередь про самореализацию — про какие-то образы, про пробу чего-то нового, чего я никогда в жизни не делала. Может быть, где-то набраться большей смелости, потому что я привыкла кататься со своим Ванькой (Букиным) — что он всегда меня подхватит. А тут нужно еще больше рисковать.

И ты, Ванька (обращается к Скобреву), тоже огромный молодец. Мне приходилось где-то подумать: «Вот здесь давай попробуем, Саш. Что ты здесь сделаешь? Что скажешь на это?» И было интересно, откажусь ли я от какой-нибудь идеи наших прекрасных команд, постановщиков.

Но нет — я на все шла. И безумно рада, что мы работали вот так совместно, и что Ваня меня всегда поддерживал. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoАлександра Степанова
logoЛедниковый период
logoИван Букин
logoИван Скобрев
logoсборная России
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Победила" самая скучная пара и жена Ягудина по разнарядке в честь юбилея. Смешное мероприятие особенно с точки зрения судейства
Ответ Александр Шульгин
Правда что ли? А я уже решила, что Степанова у нас главная героиня проекта.
Я это вижу, как пригласили массовку для привлечения интереса зрителей и заранее повесили медаль на Степанову. :)
- Разный уровень партнеров
- Разный опыт у фигуристок, есть одиночницы, которым приходилось учить поддержки, есть парницы и танцорши с многолетним опытом.
- Сами постановки неравнозначные
- Судейство зачастую сомнительное. :)
Ответ alexnew
Так и есть. Пригласили ТЩК +Акатьеау, для чего, чтобы унижать оценками? Пытались подогреть интерес к протухшему шоу за счет молодых девчонок.
Ответ alexnew
Судейство все время сомнительное. Аргументация просто иногда за гранью добра и зла
Всегда был один образ " красивая девушка"!Это скучно,Саша!
Нафталин, за который Авербух держится руками, и ногами, и зубами.
Ну, и участникам какой-то заработок. Все вместе пилят бюджет.
Ответ Olga.t
А потом ставит этот нафталин профессиональным спортсменам в качестве их спортивных программ.
Ответ Olga.t
Судя по всему- не только Авербух и участники. Зрителей у них тоже хватает.
Ну где же ещё самореализовываться как не на ЛП .... Какие там ОИ , ЧМ .....
А меня бомбануло от другого: несколько дней назад на sport24 читала репортаж (с фото) с финала ЛП, где выступил Петя Гуменник: https://sport24.ru/figureskating/photo-828162-foto-zagitova-obnimalas-s-gumennikom-i-plakala-kak-proshel-final-shou-lednikovyy-period-v-kotorom-trusova-nadela-zolotoye-platye Специально вчера потратила время на просмотр шоу и что? Пети я там так и не увидела... Это как?
Ответ Malvada
Пётр был в предыдущем выпуске.
Ответ Просто любительфк
Да? Странно. А анонсировали, что будет в финальном. Даже на фото (по ссылке) Алина в том же (вчерашнем) "финальном" красном платье обнимает Петю после проката... Ну если был в предыдущем выпуске, я пересмотрю. Спасибо!
А кто победил-то хоть?)
Лучше бы сняли Ледниковый период дети, его Я бы посмотрела с удовольствием, жалко что проект закрыли, хотя просмотры были неплохие
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Итоги фигурного сезона в России: Петросян больше не лидер?
13 марта, 04:10
Александр Жулин: «Знаю, что ISU очень не хочет нас видеть, потому они занимают те места, на которых никогда бы не оказались»
11 марта, 06:19
Иван Букин: «Мотивации столько, сколько не было никогда в жизни. У нас в планах 2030 год, мы туда и идем»
8 марта, 14:31
Рекомендуем
Главные новости
Тутберидзе о «Русском вызове»: «Игнорируем этот турнир как постановщики. Я абсолютно не понимаю критерии судейства»
53 минуты назад
Тутберидзе о Сарновских: «Не считаю, что конфликт между родителями должен приводить к тому, что уходят спортсмены»
сегодня, 17:36
Тутберидзе на вопрос, кто из ее учениц наиболее похож на Лью: «Такая философия, наверное, была только у Медведевой. Она наслаждалась стартами»
сегодня, 17:21
Тутберидзе о победе Двоеглазовой в финале Гран-при России: «Когда ты прыгаешь ультра-си, ты можешь себе позволить ошибаться»
сегодня, 16:57
Тутберидзе о состоянии Петросян: «Наконец-то в тренировочном процессе ничего не болит и не беспокоит. Предполагаю, что все шло от головы»
сегодня, 16:29
Тутберидзе о победе Бойковой и Козловского в финале Гран-при: «Думала, Мишина и Галлямов выдадут два чистых проката. Но они, видимо, перенервничали и сами нам уступили»
сегодня, 16:12
Глава спортивного отдела Okko о трансляции Олимпиады: «Лидером стало фигурное катание – на него пришлось около трети всего времени просмотра»
сегодня, 14:57
Загитова появилась в тизере новой песни Вани Дмитриенко
сегодня, 14:19Видео
Плющенко о речи Сихарулидзе про переходы из-за оценок: «Про родителей и компоненты – это сильно»
сегодня, 13:05
Савосин перешел в группу Соколовской (Sport24)
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем