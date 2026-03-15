Александра Степанова: «Для меня «Ледниковый период» был в первую очередь про самореализацию — про образы, про пробу чего-то нового»

Степанова: для меня «Ледниковый период» был в первую очередь про самореализацию.

Александра Степанова и Иван Скобрев высказались о победе в «Ледниковом периоде».

Они разделили первое место в проекте с Татьяной Тотьмяниной и Федором Федотовым.

— Выиграть «Ледниковый период» было принципиально?

Скобрев: Любой из ребят в раздевалке, конечно, хотел подняться на первое место. И понятно, что мы тоже пытались сделать номера по максимуму хорошо.

Степанова: Конечно, хотелось. Но, честно, могу сказать: когда меня пригласили в этот проект, я очень долго думала, потому что сложность графика — как все это совместить?

И, честно, для меня этот проект был, наверное, в первую очередь про самореализацию — про какие-то образы, про пробу чего-то нового, чего я никогда в жизни не делала. Может быть, где-то набраться большей смелости, потому что я привыкла кататься со своим Ванькой (Букиным) — что он всегда меня подхватит. А тут нужно еще больше рисковать.

И ты, Ванька (обращается к Скобреву), тоже огромный молодец. Мне приходилось где-то подумать: «Вот здесь давай попробуем, Саш. Что ты здесь сделаешь? Что скажешь на это?» И было интересно, откажусь ли я от какой-нибудь идеи наших прекрасных команд, постановщиков.

Но нет — я на все шла. И безумно рада, что мы работали вот так совместно, и что Ваня меня всегда поддерживал.