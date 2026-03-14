Димитриев о группе Тутберидзе: «Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Кипит работа»

– Как вам сейчас тренировки там?

– Тут абсолютно другой режим. Тебя никто не будет заставлять, тебе дают систематизированные тренировки и определенный план, по которому ты работаешь. Можешь где-то что-то сам добавлять, то есть много самостоятельной работы. На тренировке дают какой-то план, а дальше ты сам берешь музыку, если надо, либо не берешь и, допустим, отрабатываешь какие-то прыжки. В общем, дают много самостоятельности внутри определенной системы. И это круто! Нет такого, что постоянно что-то определенное – каждый спортсмен под себя выбирает индивидуальную схему тренировок внутри общего плана.

– Сильно ли это изменило ваш обычный тренировочный процесс?

– Хочу сказать, что да. Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Если даже посмотреть на занятия со стороны, то видно, как кипит работа. Все тренируются и прыгают-прыгают-прыгают четверные. И это заставляет тебя хотя бы подстраиваться под этот уровень, то есть тоже прыгать. Даже больше само окружение решает, потому что там, где я катался (у Кирилла Давыденко – Спортс’’), особенно после ухода Андрея Мозалева, уже не было такого ритма, потому что все спортсмены младшие.

– Трудно ли было войти в такой ритм?

– Нет, абсолютно, практически сразу влился. Как будто бы мне и не хватало такого постоянного темпа. Поэтому у меня не было проблем с вхождением в этот режим.

– В чем вы улучшились после перехода?

– Я считаю, что мое главное улучшение – в катании, скольжении. Это моя самая, считай, основная проблема. Я об этом знаю, об этом все говорят, так что меня никто не удивит, если скажет, что я плохо катаюсь. С таким количеством хореографии и скольжения я гораздо быстрее прогрессирую. И я даже сам ощущаю, что мне становится проще катать программы, я начинаю более хореографично делать какие-то элементы. В принципе, стало проще выкатывать программу, потому что здесь со мной этим занимаются. Да и я сам этим занимаюсь.

– У вас в группе очень сильная конкуренция. Вас это мотивирует?

– Естественно, когда все прыгают, особенно девочки. Думаю: «Блин, девочки прыгают. Значит, я тоже могу». Раз девочки так делают, то я не то что там могу так же прыгать, а я обязан. Поэтому, да, подстраиваешься под группу. <...>

– В целом что можете сказать про свой тренерский штаб?

– Если в общих словах – строгий, но справедливый. Если ты накосячил или что-то плохо сделал, тебя поругают, будут наезжать, гонять. Если ты молодец, то хвалят. Если не можешь что-то сделать из-за боли, то никто не будет заставлять, говорить о лентяйстве, потому что понимают причину. Отдельно выделять каждого не буду, все выполняют свою работу и хороши по-своему. Поэтому я считаю, что весь штаб без каких-то пробелов. Есть все, что нужно, в общем, – сказал Димитриев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Извините что не в тему, но я просто обалдеваю.
Прошел уже целый день после интервью Сихарулидзе.
Ни одного комментария. Ни одного. Даже от ТАТ, которая ничего не боится обычно. Охренеть.
Будут молча обтекать?
Вот и я открываю новости, в надежде увидеть мнение хотя-бы Тарасовой, которая каждых чих комментирует....и тишина..
Уже обтекли, обтерлись и делают вид, что ничего не произошло.
Очень понравился на Русакова именно презентацией и скольжением. До сих пор пересматриваю, особенно КП. Помню его по Питеру, тогда действительно прыжки шли хорошо, а остальное не очень было хорошо. А сейчас гораздо более сбалансированный, я даже несколько удивилась. Удачи, Арсений.
Жаль, у Арсения в этом сезоне был только один этап Гран-при, где он на самом деле неплохо выступил, занял 5-е место. Имея второй этап, должен отбираться на ЧР. Ждём большого успеха в следующем сезоне, действительно хорошо скользит, мощно катит.
Арсению новый ТШ , что называется, пришелся ко двору . И уже есть подвижки в сбалансированности программ , как здесь уже ниже и отметили, теперь Сеня стал кататься, назовем так, с изюминкой. Дальнейших успехов !
Вот который ученик ТШТ говорит, что там хорошая, рабочая атмосфера.
Как в академии? Только там еще все привет Рудковской передают.
«Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Кипит работа»
Короче, понтуются.
Понтуется другой штаб.
Камеди здесь вовсе не в адрес штаба))
Хорошо, когда удачно всё складывается : требования, отношение в группе ТШ, сам процесс и ритм тренировок, который самостоятельно может регулировать и отрабатывать фигурист с учётом своей готовности и слабых мест. И по Арсению видно, что он прибавил в ТШТ.
Залечить травму и двигаться вперёд. Удачи Арсений!
Ещё было бы неплохо побрится, а то выглядит как будто ему по 40 лет.
Понравился этот парень нынче на турнире в Тюмени, уже видно влияние ТШТ. Удачи, Арсений!
Главное чтобы было комфортно..
Наш человек! Успешных выступлений Арсению на всех стартах следующего сезона.
Переход в ТШТ несомненно пошёл ему на пользу,--и это уже заметно в прокатах. Дальше--больше!
