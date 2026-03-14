Петр Гуменник и Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака»

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник и заслуженный тренер страны Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака».

Встреча команд проходит в Санкт-Петербурге в рамках 21-го тура Мир РПЛ.

В феврале Гуменник занял 6-е место на Олимпийских играх в Милане. Мишин на прошлой неделе отметил 85-летие.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Антибиотик и Серёжа Челищев....
Ответ NoThanks
Зачооот!
Ответ NoThanks
Мишин больше на Наумова похож. Которого Романцов в 4-ой части сыграл.
Красавчики. И ведь , как я почитала в старых статьях, Гуменник уходил от Мишина , скажем так, не на позитиве. Но ни на кого зла не держит. Светлый человек.
Ответ Оксана Новикова_1116830552
Если любой спортсмен уходит от любого тренера,то это уже не позитив
Любимый наш мальчик 😍 всегда рада увидеть его
Ответ Eltro
Вы о Мишине? (шучу).. дай бог здоровья
Ответ Luna02
И о нем тоже )))
Мяч-то почему один?
Ну, допустим, не удар, а два удара.
Приятно удивилась, увидев их! Красавчики
Может их символический удар и появление на поле принесёт Зениту удачу.
Ответ Док Аксель
Принес!
Ответ Skyolker
Надо на оставшиеся домашние игры приглашать делать символический удар на удачу Зениту. ))
Я видела
Мужчины смотрят мои зачем-то матч болея за Динамо ))
сегодня, 09:15
