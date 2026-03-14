Петр Гуменник и Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака»
Гуменник и Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака».
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник и заслуженный тренер страны Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака».
Встреча команд проходит в Санкт-Петербурге в рамках 21-го тура Мир РПЛ.
В феврале Гуменник занял 6-е место на Олимпийских играх в Милане. Мишин на прошлой неделе отметил 85-летие.
