«Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе». Тренер Слюсаренко опроверг информацию о распаде пары
Тренер Осокиной и Грицаенко опроверг информацию о распаде спортивной пары.
Победители и призеры этапов Гран-при России Елизавета Осокина и Артем Грицаенко продолжают кататься в паре.
Об этом сообщил тренер фигуристов Павел Слюсаренко.
На прошлой неделе в Челябинске прошел финал Гран-при России, где дуэт занял 6-е место. После турнира Грицаенко заявил в микст-зоне, что «судя по всему, катается здесь один – как одиночник», партнерша к журналистам не вышла.
«Информация [о распаде] не соответствует действительности, ребята продолжают кататься вместе. То, что Елизавета не пришла в микст-зону, не означает, что пара не катается вместе», – заявил Слюсаренко.
В этом сезоне Осокина и Грицаенко также заняли 6-е место на чемпионате России. Они являются победителями чемпионата страны по прыжкам-2023/24.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А уж если в следущем сезоне их вместе увижу - ещё более странно будет.
Впрочем, мне гораздо важнее, чтобы Матвей оставался в паре с Катей.
Вопрос, чего хотят ОГ.
Молодым нельзя отвлекаться на амурные дела. Только спорт. А после окончании спортивной карьеры делайте что хотите. Должно быть негласное правило. Или хотя бы не смешивать профессиональное и личное. Тарасова и Морозов справились. Они были старше, опытнее. А у молодежи все переменчиво. Поэтому по глупости можно погубить свою карьеру, особенно, если амбиций нет. Нужно засунуть личное подальше и сосредоточиться на спорте.
А еще мне кажется, что все началось с порванного шнурка🤔
Если ребята смогут преодолеть этот кризис - молодцы. Но у них иная ситуация, нежели у Вовы и Жени, они на МС, в отличие от последних, не были.
НИКОГДА ВАМ НЕ ПРОЩУ ЕСЛИ МОЯ ЛЮБИМАЯ ПАРА КАТЯ И МОТЯ НЕ СОХРАНИТСЯ!!!
Они единственные пока кто реально может подвинуть первые пары!!!
А Лиза никак не подходит Моте. Только целеустремленная Катя что-то может достигнуть с ним!!!!