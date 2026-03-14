«Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе». Тренер Слюсаренко опроверг информацию о распаде пары

Тренер Осокиной и Грицаенко опроверг информацию о распаде спортивной пары.

Победители и призеры этапов Гран-при России Елизавета Осокина и Артем Грицаенко продолжают кататься в паре.

Об этом сообщил тренер фигуристов Павел Слюсаренко. 

На прошлой неделе в Челябинске прошел финал Гран-при России, где дуэт занял 6-е место. После турнира Грицаенко заявил в микст-зоне, что «судя по всему, катается здесь один – как одиночник», партнерша к журналистам не вышла.

«Информация [о распаде] не соответствует действительности, ребята продолжают кататься вместе. То, что Елизавета не пришла в микст-зону, не означает, что пара не катается вместе», – заявил Слюсаренко.

В этом сезоне Осокина и Грицаенко также заняли 6-е место на чемпионате России. Они являются победителями чемпионата страны по прыжкам-2023/24.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Главное, чтобы пара Чикмарёва Янченков не распалась, уж очень они хороши. Осокина и Грицаенко второй сезон не впечатляют.
Ответ Адриана
Я тоже очень переживаю за пару Кати с Матвеем в свете всех этих последних событий и новостей. Надеюсь, Матвей все-таки умный парень.
Ответ Бетси Тверская
Я тоже очень на это надеюсь, писали, что Катя и Лиза подружки, хочется верить, что это тот случай, когда подружки настоящие, мы ведь знаем, как это бывает...
Вообще то, что они продолжают вместе кататься новость куда более удивительная, чем если бы они распались.
Ответ Тотли Тауэрс
да полюбас она к бойфренду метит
Даже не знаю. Возможно, лучше «ужасный конец», чтобы начать что-то новое, чем «ужас без конца». В любом случае ребятам виднее изнутри, но я бы такое отношение в публичном поле не простила.
Ответ Yasenka
Молодцы ребята, что оставили позади негатив и смотрят вместе в будущее, надеюсь, лучшее.
Ответ ВИван
Пока что-то не похоже, что они оставили весь негатив
Даже странно слышать, что катаются.
А уж если в следущем сезоне их вместе увижу - ещё более странно будет.
Впрочем, мне гораздо важнее, чтобы Матвей оставался в паре с Катей.
Тарасова и Морозов смогли преодолеть драму личных отношений. Потому что была цель чего то достичь профессионально.
Вопрос, чего хотят ОГ.
Скорее всего, тренеры хорошую взбучку устроили. Возможно, что поставили перед выбором: или прекращаете дурью маяться и продолжаете кататься или идите на все четыре стороны.
Молодым нельзя отвлекаться на амурные дела. Только спорт. А после окончании спортивной карьеры делайте что хотите. Должно быть негласное правило. Или хотя бы не смешивать профессиональное и личное. Тарасова и Морозов справились. Они были старше, опытнее. А у молодежи все переменчиво. Поэтому по глупости можно погубить свою карьеру, особенно, если амбиций нет. Нужно засунуть личное подальше и сосредоточиться на спорте.
А еще мне кажется, что все началось с порванного шнурка🤔
Ответ Красная нить
Т.е. думаете, что Слюсаренко их побил?
Ответ a71
😁 побить не побил, но жесткий разговор, думаю, был.
Надолго ли, вот в чем вопрос. Я на самом деле очень надеюсь, что ребята все-таки смогут преодолеть негатив и все, что у них происходит.
Честно говоря, слабо в это верится. Ощущение, что тренер пытается залепить огромную трещину пластырем, который в любой момент отвалится.

Если ребята смогут преодолеть этот кризис - молодцы. Но у них иная ситуация, нежели у Вовы и Жени, они на МС, в отличие от последних, не были.
Тренеры ПЕРМИ!!!
НИКОГДА ВАМ НЕ ПРОЩУ ЕСЛИ МОЯ ЛЮБИМАЯ ПАРА КАТЯ И МОТЯ НЕ СОХРАНИТСЯ!!!
Они единственные пока кто реально может подвинуть первые пары!!!
А Лиза никак не подходит Моте. Только целеустремленная Катя что-то может достигнуть с ним!!!!
Ответ vb2c2sshnk
А тренеры причём? Они их связать верёвкой должны?
Ответ vb2c2sshnk
Не исключено, что на международных соревнованиях ЧЯ уже сейчас ценили бы выше, чем МГ и БК. При всей симпатии к заслуженным парам - ЧЯ скоростные, современные, креативные, от их катания веет свежестью, за такое ставят много компонентов.
У Осокиной и Грицаенко явно полный разлад. Выходят с таким выражением лица, как будто их на казнь ведут. Вряд ли они долго выдержат в таком режиме. Может, и к лучшему, если распадутся и создадут новые пары.
Ответ Kareglazaya
Как бы роковая женщина Лиза не разбила великолепную пару ЧЯ(( в инсте у Лизы поцелуйчики с Матвеем
Ответ Kareglazaya
Не знаю характер Лизы , но выражение лица у нее часто недовольное . Улыбка на лице редкость . В общем то совсем молодая девчонка 19 лет , но почему то всегда в образе роковой женщины « вамп «. Хотя гораздо симпатичнее , когда улыбается .
Рекомендуем
Главные новости
Семененко о показательном «Человек-бензопила»: «Алексей Николаевич согласился сразу. Он идет в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи»
22 минуты назад
Трусова выступит в шоу Авербуха в Ростове-на-Дону
35 минут назад
Загитова о «Ледниковом периоде»: «Я рада снова быть в роли ведущей этого удивительного проекта! Это был суперсезон – как и обещала»
57 минут назад
Петросян, Глейхенгауз и Дудаков стали гостями шоу Павла Воли на ТНТ
сегодня, 09:15Фото
Александра Степанова: «Для меня «Ледниковый период» был в первую очередь про самореализацию — про образы, про пробу чего-то нового»
сегодня, 09:07
Медведева и Гайнутдинов посетили Лондон
сегодня, 06:25Фото
Димитриев о группе Тутберидзе: «Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Кипит работа»
вчера, 15:24
Димитриев о пропуске сезона из-за травмы: «Были периоды, когда руки опускались. Уже был готов закончить»
вчера, 15:05
Петр Гуменник и Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака»
вчера, 13:11Фото
Алексей Мишин: «Дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо»
вчера, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем