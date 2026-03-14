«Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе». Тренер Слюсаренко опроверг информацию о распаде пары

Тренер Осокиной и Грицаенко опроверг информацию о распаде спортивной пары.

Победители и призеры этапов Гран-при России Елизавета Осокина и Артем Грицаенко продолжают кататься в паре.

Об этом сообщил тренер фигуристов Павел Слюсаренко.

На прошлой неделе в Челябинске прошел финал Гран-при России, где дуэт занял 6-е место. После турнира Грицаенко заявил в микст-зоне, что «судя по всему, катается здесь один – как одиночник », партнерша к журналистам не вышла.

«Информация [о распаде] не соответствует действительности, ребята продолжают кататься вместе. То, что Елизавета не пришла в микст-зону, не означает, что пара не катается вместе», – заявил Слюсаренко.

В этом сезоне Осокина и Грицаенко также заняли 6-е место на чемпионате России. Они являются победителями чемпионата страны по прыжкам-2023/24.