Алексей Мишин: «Дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо»

Мишин: дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, что его порадовало рукопожатие Алексея Ягудина и Евгения Плющенко .

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию ранее встретились на льду «Юбилейного» в рамках гала-вечера, посвященного 85-летию тренера.

«Как я отреагировал на примирение Ягудина и Плющенко? Дружеское рукопожатие Алексея и Евгения меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо», – сказал Мишин.