Алексей Мишин: «Дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо»

Мишин: дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, что его порадовало рукопожатие Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию ранее встретились на льду «Юбилейного» в рамках гала-вечера, посвященного 85-летию тренера.

«Как я отреагировал на примирение Ягудина и Плющенко? Дружеское рукопожатие Алексея и Евгения меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо», – сказал Мишин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Им теперь нечего делить. Бурлит на ветках ФК у болельщиков от заявлений Мандаринового, но бомонд ФК отмалчивается. И спортсрушники не звонят им или никто не решается возразить, даже ТАТа?
Ответ Док Аксель
Им теперь нечего делить. Бурлит на ветках ФК у болельщиков от заявлений Мандаринового, но бомонд ФК отмалчивается. И спортсрушники не звонят им или никто не решается возразить, даже ТАТа?
Мне вот тоже интересно: кто бы что не сказал где то , сразу начинают всех обзванивать от Леоновой до Трампа, а тут прямо тишина и согласие. Если что я не про Плющенко с Ягудиным )))
Ответ Elenavasilevna
Мне вот тоже интересно: кто бы что не сказал где то , сразу начинают всех обзванивать от Леоновой до Трампа, а тут прямо тишина и согласие. Если что я не про Плющенко с Ягудиным )))
А здесь все в рот воды набрали и вне зоны доступа или спортс дал заднюю с обзвоном ?
Алексей Николаевич, президент Федерации облил грязью фактически все российское ФК.
Реакция будет?
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Алексей Николаевич, президент Федерации облил грязью фактически все российское ФК. Реакция будет?
Реакция-то, наверняка, есть, но вслух он вряд ли выскажется, как и все остальные действующие тренеры. Чтобы своим спортсменам не навредить.
Ответ ANNN
Реакция-то, наверняка, есть, но вслух он вряд ли выскажется, как и все остальные действующие тренеры. Чтобы своим спортсменам не навредить.
Молчание, как известно, знак согласия
У бомонда тишина, все испугало слово сказать по поводу заявлений Сихарулидзе
Ответ Александр Шульгин
У бомонда тишина, все испугало слово сказать по поводу заявлений Сихарулидзе
Комментарий скрыт
Ответ Татьяна Васильева
Комментарий скрыт
Практически во всем
Сейчас не до дружеских рукопожатий двух бывших учеников Мишина: профессор лучше бы отреагировал на позорное интервью Сихарулидзе, опустившего ниже плинтуса российское фигурное катание, - а то весь фк-бомонд молчит трусливо, аки рыбы об лёд...
Ответ Сергей Горшт
Сейчас не до дружеских рукопожатий двух бывших учеников Мишина: профессор лучше бы отреагировал на позорное интервью Сихарулидзе, опустившего ниже плинтуса российское фигурное катание, - а то весь фк-бомонд молчит трусливо, аки рыбы об лёд...
Морошкин уже удалил свое высказывание. Так что никакой он тоже не смелый.
Ответ ANNN
Морошкин уже удалил свое высказывание. Так что никакой он тоже не смелый.
Ого, быстро получил по шапке
никому уже ни тот, ни другой не интересны
Посмотрела на ютубе старые записи ,Мишин и Москвина в 1969. Красивая элегантная пара с прекрасным скольжением. Кстати ,Тамара Москвина делает вращение бильман, раньше ,чем та,именем которого назван.
Где коментарии мандаринового
Ответ Александр Шульгин
Где коментарии мандаринового
Ещё раз повторюсь. Эта фраза выдернута из юбилейного шоу. Отдельно по поводу комментариев никого не спрашивали. Вы же не вопрошаете здесь, почему молчат Москвина, ТШТ, Дайнеко, Татауров и др.?
Ответ ANNN
Ещё раз повторюсь. Эта фраза выдернута из юбилейного шоу. Отдельно по поводу комментариев никого не спрашивали. Вы же не вопрошаете здесь, почему молчат Москвина, ТШТ, Дайнеко, Татауров и др.?
Я спрашиваю и особенно коментарии Москвиной. Просто это пост про Мишина
А чт о им теперь делить?
А какого ответа они ждали?;)
Это рукопожатие опаздало лет на 20 , а то и больше.
Давно никто не враждует

А Профессор не желает высказать свое мнение по поводу скандального вью главы нашего фк?
Да, нет, конечно.
Мишин, хитрый лис.
Ему все здорово, все хорошо.
Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды
13 марта, 14:10
13 марта, 14:10
Нелюбова об уходе из академии Плющенко: «Так сложились обстоятельства – моя мама заболела, и у меня уже не было возможности там тренироваться»
12 марта, 07:46
12 марта, 07:46
Тарасова об уходе Сарновских от Плющенко: «Когда спортсмены уходят, надо сделать определенные выводы. На мое счастье, от меня никто никогда не уходил»
11 марта, 15:25
11 марта, 15:25
Медведева и Гайнутдинов посетили Лондон
сегодня, 06:25Фото
Димитриев о группе Тутберидзе: «Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Кипит работа»
вчера, 15:24
Димитриев о пропуске сезона из-за травмы: «Были периоды, когда руки опускались. Уже был готов закончить»
вчера, 15:05
Петр Гуменник и Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака»
вчера, 13:11Фото
«Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе». Тренер Слюсаренко опроверг информацию о распаде пары
вчера, 11:25
Климов об отмене турнира в Сочи: «Официальная информация – в связи с угрозой безопасности участников и зрителей. В этом сезоне турнир уже не состоится»
вчера, 10:15
Экс-тренер Лью Липецки: «Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это неправда. Прекратите хейт»
вчера, 07:29
Морошкин об интервью Сихарулидзе: «Посмотрел «Каток». Хочу мандарины»
вчера, 06:08
Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
13 марта, 19:07
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
13 марта, 17:58
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
