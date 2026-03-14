Климов об отмене турнира в Сочи: «Официальная информация – в связи с угрозой безопасности участников и зрителей. В этом сезоне турнир уже не состоится»

Климов заявил, что турнир фигуристов в Сочи отменен из-за угрозы безопасности.

Олимпийский чемпион Федор Климов рассказал, что турнир по фигурному катанию в Сочи не состоялся в связи с мерами безопасности.

С 13 по 15 марта во Дворце спорта «Большой» должны были пройти соревнования на призы Климова, однако накануне стало известно об их отмене .

«В этом сезоне турнир уже не состоится. А осенью или в начале декабря, как это было и раньше, мы попросим (федерацию) его провести.

Официальная информация – турнир был отменен в связи с угрозой безопасности участников и зрителей. Сейчас в Сочи часто включается режим беспилотной опасности, мы не были уверены, что участники и официальные лица смогли бы долететь, и никто не дал бы гарантии, что посередине турнира каток бы не закрыли и не увели всех со льда.

Пока обстановка нестабильная, была большая вероятность, что сорвался бы турнир, поэтому мы его отменили», – рассказал Климов, который также возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках Краснодарского края.