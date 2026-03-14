Экс-тренер Лью Липецки: «Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это неправда. Прекратите хейт»
Бывший тренер американской фигуристки Алисы Лью Лаура Липецки заявила, что ни к чему не принуждала фигуристку во время совместной работы.
Лью прекратила сотрудничество с Липецки в 2020 году. После Олимпиады-2022 она ушла из спорта, но в 2024-м вернулась, выиграла чемпионат мира и Олимпийские игры.
«Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это просто неправда.
Здоровье и безопасность спортсменов всегда были моим главным приоритетом в тренерской работе. Алисе ни в коем случае не запрещали пить воду или заботиться о своих физиологических потребностях.
Тренировки на высоком уровне требуют дисциплины, структуры и взаимного доверия между тренером и спортсменом. Но это никогда не означало отказа в такой базовой и важной вещи, как гидратация.
Я горжусь работой, которую мы проделали вместе, и желаю Алисе дальнейших успехов в карьере. Надеюсь, что мы все сможем сосредоточиться на поддержке спортсменов и нашего любимого вида спорта вместо того, чтобы распространять дезинформацию.
Спасибо тем, кто продолжает поддерживать и понимать, какой самоотдачи требует подготовка на элитном уровне.
Алиса не уходила из спорта, когда тренировалась у меня. Так что, пожалуйста, прекратите ненависть. Нам было очень весело вместе. Я следила, чтобы у нее было время поиграть с друзьями на льду, мы много смеялись, тренировались всего 4 часа в неделю, по субботам – всего 45 минут, по воскресеньям она ездила на другой каток или тренировалась сама, потому что ОНА сама этого хотела.
Ее никогда ни к чему не принуждали. Она была целеустремленной и любила кататься. Я просто поддерживала в ней эту страсть. Так что, пожалуйста, прекратите хейт в мой адрес и проверьте факты (восстановите хронологию событий). Спасибо», – написала Липецки в инстаграме.
Ранее Лью сама рассказывала, что во время тренировок ее просили не пить воду, так как это влияет на вес.
Из Лью сделали антипода российских фигуристок. Но Алиса намного ближе к ним, чем кажется
Но....в этой истории должен быть свой Мордор, из которого наша героиня вырвалась на свободу к кайфу и расслабону. Сценарий такой, извини, ничего личного.
Поэтому теперь слова Лауры "Спасибо тем, кто продолжает поддерживать и понимать, какой самоотдачи требует подготовка на элитном уровне" - звучат как глас вопиющего в пустыне.
Ну что ты, Лаура, какая самоотдача, какая дисциплина? Это всё уже не в тренде
Надеюсь, Лаура не знает, что, например, казахи не только Урманову, но и первому тренеру своего ОИ-чемпиона вручили орден и квартиру. Правда он еще и папа по совместительству, но наградили его все равно именно как первого тренера. Потому что если знает, то ей, наверное, еще обиднее, что ей ничего кроме хейта не досталось. Еще и оправдываться вынуждена, что им на самом деле весело было на тренировках
Вполне здравый тренерский подход. за что травят? Непонятно?
Вопрос к Липецки:
— Вы стали одним из нескольких тренеров мире, чьи ученицы исполняют четверные прыжки, поэтому хотелось бы узнать поподробнее о вашей карьере спортсменки и старте тренерской карьеры...
— Я доходила до уровня чемпионата США и попадала там в десятку лучших, но потом вмешалась травма и мне пришлось приостановить карьеру. Вернуться было очень непросто, хотя до этого владела всеми тройными прыжками, каскадами «3-3» и была очень близка к тому, чтобы разучить тройной аксель.
— А есть в ней воспитанники уровня Алисы с четверными и тройными акселями?
— У меня есть пара учеников, которые владеют всеми тройными прыжками, кроме тройного акселя. Еще есть одна девочка, которая разучивает тройной аксель. Собственно на этом все.
— Объясните, пожалуйста, как тренер, сам не исполнявший четверные прыжки, решается ставить их совсем юному фигуристу? И что мотивировало вас работать в этом направлении с Лью?
— Я знала, что она готова к их изучению, плюс, как я говорила, cама была близка к исполнению тройного акселя. Но то, что ты был неплохим фигуристом со сложными элементами вовсе не означает того, что ты станешь классным тренером и сможешь научить им своих учеников. Когда я начала работать тренером, то понимала: чтобы научить, нужно детально объяснить каждое движение.
— Постоянное усложнение прыжкового контента периодически провоцируют дискуссии на тему того, что зрелое осмысленное катание отходит на второй план. На ваш взгляд, четверные прыжки в женском катании — хорошая тенденция?
— Думаю, что да. Прогресс набирает ход. Если мужчины могут их исполнять, то почему девушки не могут? Зачем их останавливать?
— В России есть точка зрения, что четверные прыжки в юном возрасте вредят здоровью. И в этом плане очень пристальное внимание приковано к группе Этери Тутберидзе. А как обстоят с этим дела в США? Вам такое говорили?
— Нет, пока такого не было, чтобы кто-то говорил мне: «Нет-нет, Алиса не должна их прыгать, это очень опасно для ее здоровья». Этери, конечно же, потрясающий тренер, которого я очень уважаю, ведь у нее так много девочек, которые исполняют четверные прыжки! Если бы у меня было больше учеников, которые бы могли и хотели делать их, я бы только помогала таким фигуристам в этом.
— Также доводится встречать мнение, что четверные убивают по-настоящему красивое женское катание. Все та же Тутберидзе несколько раз объясняла, почему это не так...
— И я с ней согласна. Четверные не убивают женское катание, а делают его более волнительным. Если отдельным девочкам они покоряются, то почему не прыгать четыре оборота? Плюс, как только четверные начнутся даваться фигуристкам легче, у них появится возможность развивать и другие аспекты своего катания.
— В целом, женское одиночное катание в США сейчас популярно?
— Оно популярно, но точно не так как в России или Японии. Молодежь в США, в частности, мои ученики, больше нацелены на получение образования. Плюс занятия спортом стоят дорого, а потому не все семьи могут себе их позволить.
— Хотя бы примерно во сколько обходятся ледовые тренировки?
— За лед где-то 12-13 долларов в час, вот и посчитайте сколько получится, если кататься по три часа в день. Но это просто лед, без учета других занятий и оплаты тренера.
— Лью из богатой семьи?
— Нет. Семье Алисы приходится многим жертвовать, чтобы оплачивать ее тренировки.
— Кто для вас идеал или пример по-настоящему великого тренера?
— Этери. Она подготовила множество по-настоящему классных фигуристок, а не просто одну яркую ученицу. В США Тутберидзе хорошо знают. А еще я очень уважаю Этери за то, как она начинала свою карьеру, с нуля, тренируя почти всех, кто к ней приходит.
Она стала известной, вырастив с малых лет Полину Шелепень и позже — Медведеву, а не просто красиво упаковала уже готовых девочек и представила их как праздничные подарки
Последние слова Липецки добавила в ходе разговора уже не под диктофон, повествуя о том, что в США, как и России начинающему тренеру с талантливой ученицей приходится очень несладко.
Я так поняла Алиса в каком то интервью сказала, что ей даже пить не давали, не уточнила где и когда, но фанатам всегда нужен объект для хейта, чтобы выплеснуть свой негатив и проявить заботу, и они накинулись на этого тренера. Еще и обвиняют что она лайк поставила под негативным постом про Алису. Ну такое ей никогда не простят)
Не совсем так, Алиса и сама великая сказочница, любитель красивых историй, она это сама упоминала.
Что было в реальности - видимо, не принципиально. И, это ведь её идея - дискотека от души, и не то чтобы она и сработала, просто тут много всего совпало, но ей важно представить это именно так. То есть, тут если и ведомость, то в нужных ей рамках.
Как говорится, "моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры".
Так что, папе и Лауре без шансов на реабилитацию.
Алиса Лью, которой в августе исполнилось 14 лет, лишена иллюзий по поводу своих слабых и сильных сторон, что не является характерным для такой молодой девушки, ставшей сенсацией за одну ночь. Она подружилась с Джимми Фэллоном, появилась на Today Show, была выбрана журналом Time в списке "100 лучших восходящих звезд", которые формируют будущее бизнеса, сферы развлечений, спорта, политики, науки, здравоохранения и многого другого.
"Многие люди думают, что я действительно хороша. Я благодарна, что они так думают, и я уважаю их мнение", - говорит Лью со смехом.
"Другие считают, что мне очень много нужно работать над моими навыками катания, что мои вращения недостаточно быстрые, что мне ускорять крутку, что мне необходимо намного больше работать над компонентами. И они правы. Мне нужно улучшать все эти вещи".
"Думаю, мне нужно время, чтобы стать по-настоящему хорошей. Но, очевидно, мне нужно быть быстрее, потому что Олимпийские Игры в 2022".
Таким образом, в современном фигурном катании с системой начисления баллов, где высоко ценятся тройные аксели и четверные прыжки, Лю и Липецки продолжают делать упор на сложные прыжки. Они знают, что необходимо идти в ногу с нынешними и будущими спортсменками из России, тренирующимися в руппе Этери Тутберидзе в Москве. Тутбердизе является тренером всех четырех спортсменов во взрослом Финале Гран-при, а также Валиевой и еще одной участницы Финала Гран-при среди юниоров - Дарьи Усачевой.
"Я очень уважаю Этери и все, что она сделала, чтобы вывести этот спорт на новый уровень", - сказала Липецки. "Я думаю, это здорово, это помогает фигуристам расширять границы".
03.12.19
Алиса Лью: «Просто выиграй, детка».
аура Липецки и Алиса Лью находятся на пустой ледовой арене. У них есть место, где они на протяжении 60 минут могут делать все, что захотят, включая работу над технически сложной произвольной программой
Не нужно делить лед с 10 другими фигуристами разного уровня подготовки и тремя тренерами, как на обычной утренней тренировке на катке, где на стенах висят плакаты в честь трех национальных титулов Лью.
Дважды в неделю в 11 часов утра, если никто не выкупил ледовую арену на это время, руководство Ледового Центра в Окленде дает Лью и ее тренеру возможность бесплатно поработать на одном из двух катков центра в течение двух часов.
Но не годам развитая Лью является первой девушкой в США, исполняющей четверной прыжой на соревнованиях (лутц) и единственной в мире, исполняющей тройной аксель и квад в одной программе.
"Они потрясающие", - говорит Лью о Трусовой и Щербаковой. "Я смотрю на них и пытаюсь идти по их стопам".
Тренировка продолжается. Лью приземляет сольный четверной лутц. Затем еще один в каскаде с тройным тулупом, неуверенно приземляя оба прыжка. Она снова пробует исполнить прыжок, но делает лишь двойной. Еще одна попытка. Еще одна неудача.
Липецки записывает попытки на камеру в своем телефоне. Вместе с Лью они смотрят и обсуждают, в чем была причина неудач, фигуристка высказывает свое мнение. Липецки объясняет ей, как технически правильно необходимо исполнить прыжок, и Лью сразу понимает, где ошиблась.
Еще один каскад 4Lz-3T. Прекрасно. "Это было намного лучше", - говорит Липецки. Лицо Лью заливает краска.
Почти четверть этой ноябрьской тренировки позади. Лью сделала почти безупречный прогон произвольной программы с прыжками, которые планируется исполнить и в Финале Гран-при среди юниоров на этой неделе в Турине, Италия. Первая часть прыжков: 3A-2T, 4Lz-3T, 4Lz, 3A. И квад в каскаде, и второй квад в программе являются для нее новыми элементами, и они, она надеется, помогут ей подняться на как можно более высокую ступеньку в Финале.
"Можем ли мы оставить это в секрете, чтобы русские не узнали ее контент до Италии?", - спрашивает Липецки.
"Иначе они включат в программу ВСЕ четверные", - говорит Лью со смехом.
Русские одиночницы. Четверные прыжки. Нет сомнений, что в этом сезоне они занимают мысли всех спортсменов как на юниорском, так и на взрослом уровне.
Это особенно актуально для таких соперниц, как Лью, которые надеются победить их, несмотря на то, что она уже является одной из шести юниорок, отобравшихся в Финал. Кто еще? Конечно же, россиянки. Камила Валиева, 13 лет, лидер квалификации, на своем втором этапе ЮГП в произвольной программе она исполнила 2 четверных прыжка, упав со второго.
Валиева - одна из четырех россиянок в Финале Гран-при среди юниоров. Она, Лью и Хайен Ли выиграли по два этапа каждая. Россиянка Ксения Синицына выиграла последний этап, на предыдщуем же она заняла второе место после Валиевой.
Как бы ни было сложно сравнивать оценки на разных турнирах, результаты серии Гран-при отдают предпочтение Валиевой и Синицыной как претенденткам на первые два места в Финале Гран-при, если они откатают чисто. Лью может сократить разрыв, потому что базовая стоимость ее программы на 7 баллов больше, чем у Валиевой, и на 11 больше, чем у Синицыной.
(продолжение интервью в следующем комментарии)