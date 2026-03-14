Экс-тренер Лью Липецки: «Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это неправда. Прекратите хейт»

Экс-тренер Лью: неправда, что я не позволяла Алисе пить воду на тренировках.

Бывший тренер американской фигуристки Алисы Лью Лаура Липецки заявила, что ни к чему не принуждала фигуристку во время совместной работы.

Лью прекратила сотрудничество с Липецки в 2020 году. После Олимпиады-2022 она ушла из спорта, но в 2024-м вернулась, выиграла чемпионат мира и Олимпийские игры.

«Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это просто неправда.

Здоровье и безопасность спортсменов всегда были моим главным приоритетом в тренерской работе. Алисе ни в коем случае не запрещали пить воду или заботиться о своих физиологических потребностях.

Тренировки на высоком уровне требуют дисциплины, структуры и взаимного доверия между тренером и спортсменом. Но это никогда не означало отказа в такой базовой и важной вещи, как гидратация.

Я горжусь работой, которую мы проделали вместе, и желаю Алисе дальнейших успехов в карьере. Надеюсь, что мы все сможем сосредоточиться на поддержке спортсменов и нашего любимого вида спорта вместо того, чтобы распространять дезинформацию.

Спасибо тем, кто продолжает поддерживать и понимать, какой самоотдачи требует подготовка на элитном уровне.

Алиса не уходила из спорта, когда тренировалась у меня. Так что, пожалуйста, прекратите ненависть. Нам было очень весело вместе. Я следила, чтобы у нее было время поиграть с друзьями на льду, мы много смеялись, тренировались всего 4 часа в неделю, по субботам – всего 45 минут, по воскресеньям она ездила на другой каток или тренировалась сама, потому что ОНА сама этого хотела.

Ее никогда ни к чему не принуждали. Она была целеустремленной и любила кататься. Я просто поддерживала в ней эту страсть. Так что, пожалуйста, прекратите хейт в мой адрес и проверьте факты (восстановите хронологию событий). Спасибо», – написала Липецки в инстаграме.

Ранее Лью сама рассказывала, что во время тренировок ее просили не пить воду, так как это влияет на вес.

Из Лью сделали антипода российских фигуристок. Но Алиса намного ближе к ним, чем кажется