Морошкин об интервью Сихарулидзе: «Посмотрел «Каток». Хочу мандарины»
Хореограф Николай Морошкин отреагировал на интервью главы Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе.
Сихарулидзе принял участие в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON».
«Посмотрел «Каток». Хочу мандарины. Посмеялись и хватит», – написал Морошкин в телеграм-канале.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: чат Фигурного катания №1
Когда уже тренеры отреагируют на этот беспредел? Сидит и унижает наших спортсменов, будто они кататься не умеют, а знания и труды специалистов ничего не стоят.
Про Петра вообще выбесило. Это он не умеет кататься, а только прыгает? И что зал на нем не встал?
Да его компоненты на 12 месте, не потому что их нет, а потому что мы без рейтинга. И компоненты по справедливости у него уж точно выше Шайдорова и разваленного в хлам Малинина.
И по технике он не 4, а 2 после олимпийского чемпиона. Не разбираешься, так молчи 🤡
С таким президентом мне страшно за мой любимый вид спорта и за наших талантливых фигуристов.
Особенно меня взбесил кусок о Гуменнике - он серьезно думает что Петр кататься не умеет? Мало того что катается, так сложность программы, что дай бог каждому (опустим Малинина за скобки). И он не забивает на элементы, а катает полноценную историю с очень хорошими шагами и транзишинами (да, может их не так много, особенно в начале, но они очень в тему) .
Позор. Если так топить своих, то почему ИСУ должен что-то делать?
Никогда не думал что такое скажу, но условная Рудковская и то была бы более к месту на посту президента. Эта женщина бойкая, как к ней не относись, а своего добиваться она умеет и уже бы выступали по стартам давно
Гопник решала занял эту должность, чтобы обогатиться
После вчерашнего интервью такое мнение сложилось
Рудковскую не надо)) она такая же только о своем кармане думает
А другим слабо? Тренерам, спортсменам, хореографам.
Мандариновый всех разнес и опустил на дно.
Я раньше думала, он интересы нашей шубной мафии будет отстаивать в противовес прогрессу, а теперь вижу, что похоже, он в международных интересах работает. Всех своих опустил, и тренеров, и спортсменов, а их всех восхваляет. Фу, позорник
Ну, великолепно, на самом деле, и по технике, и по элементам, и по восприятию программы, по голове. Он понимает, что он катает. Это очень достойно, большие ему поздравления, – сказал президент ФФККР Антон Сихарулидзе.
Слова Сихарулидзе про Гумменика после прошлогоднего ФГП.
Нормально он так за год переобулся. Или за год Петр разучился кататься?
Перед кем он так лебезит, вот очень интересно?!