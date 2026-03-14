Морошкин об интервью Сихарулидзе: «Посмотрел «Каток». Хочу мандарины»

Хореограф Николай Морошкин отреагировал на интервью главы Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе.

Сихарулидзе принял участие в шоу «Каток» на ютуб-канале «ДоброFON». 

«Посмотрел «Каток». Хочу мандарины. Посмеялись и хватит», – написал Морошкин в телеграм-канале.

Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: чат Фигурного катания №1
То, что наговорил Сих это какой то ужас. В большом интервью глава всея нашего ФК не сказал ни одного хорошего слова про наших фигуристов и тренеров. Тренеры не знают правила, не умеют ставить вращения, ведут ФК в сторону от мировых тенденций, чрезмерно увлекаются ультра си и т.д. Фигуристы не компонентные, не умеют скользить и вращаться, прыгают коряво, катаются без моськи, Гуменник чего то там напрыгал, но заслуженно получил 12-е компоненты (разваливший в хлам ПП Малинин, видимо так же же заслуженно получил компы выше Петра), Угожаеву непонятно за что поставили 99 за КП, на международке он получил бы за такое катание 67, Петросян без квада и без "моськи" и близко не ровня Лю, наши девушки это понтярщицы с недоквадами, Степановна Букин пиарщики, и т.д. и т.п. Один Сих стоит красивый, весь в белом.... И руководство ИСУ молодцы, сделали нам одолжение. У меня у простогр любителя ФК подобные пассажи главного по фигурке вызываю ощущение полной безналёги. Не от самого ФК, а от того, что им руководят такие люди. Можно представить, что почувствовали от этих слов сами фигуристы и тренеры....
Поддерживаю Ваши слова. Именно "полнейшая безнадега и полная беспросветность" вчера меня посетили после того, что вывалил на свет Божий из своей головы АТС. Я в шоке, не ожидала, что там все НАСТОЛЬКО печально. Бедные спортсмены и тренеры, такое свинское отношение к ним...
Наконец-то кто-то публично сказал, что Кагановская не компонентная и не умеет скользить! Это ведь он про Васю, да? Про нее? 🥹
Мерзотный выпуск. Ягудин сидит поддакивает своему старому другану гопнику, Медведева и Скопцова засунули языки куда подальше, хотя все выпуски как бабы базарные орут и перебивают всех гостей.
Когда уже тренеры отреагируют на этот беспредел? Сидит и унижает наших спортсменов, будто они кататься не умеют, а знания и труды специалистов ничего не стоят.
Про Петра вообще выбесило. Это он не умеет кататься, а только прыгает? И что зал на нем не встал?
Да его компоненты на 12 месте, не потому что их нет, а потому что мы без рейтинга. И компоненты по справедливости у него уж точно выше Шайдорова и разваленного в хлам Малинина.
И по технике он не 4, а 2 после олимпийского чемпиона. Не разбираешься, так молчи 🤡
С таким президентом мне страшно за мой любимый вид спорта и за наших талантливых фигуристов.
++++
Ягудин и ко - точно такие же. Плевать им на ФК. Для них это только прекрасный источник доходов.
Позорище, просто позорище.
Особенно меня взбесил кусок о Гуменнике - он серьезно думает что Петр кататься не умеет? Мало того что катается, так сложность программы, что дай бог каждому (опустим Малинина за скобки). И он не забивает на элементы, а катает полноценную историю с очень хорошими шагами и транзишинами (да, может их не так много, особенно в начале, но они очень в тему) .

Позор. Если так топить своих, то почему ИСУ должен что-то делать?

Никогда не думал что такое скажу, но условная Рудковская и то была бы более к месту на посту президента. Эта женщина бойкая, как к ней не относись, а своего добиваться она умеет и уже бы выступали по стартам давно
Возможно и Сих умеет добиваться, иначе бы не был на этой должности. Но исключительно ради своих шкурных интересов. На ФК ему плевать с большой колокольни, он даже не вникает в этот спорт, это слишком для него сложно и неинтересно. Он чисто вопросики с баблом порешать, а бабла как раз много внутри страны в период отстранения - новые турниры, шоу программы и .д.
Гопник решала занял эту должность, чтобы обогатиться
После вчерашнего интервью такое мнение сложилось
Рудковскую не надо)) она такая же только о своем кармане думает
Так Рудковской нужны межнары, чтобы было чем набивать карманы))
Мандариновый Кум- позорище нашего фк.
Это не президент, а пахан какой то.
Ему только не хватило " Вечер а хату, господа.," ,😅😅😅😅
Есть предложение освистывать его на каждом турнире, где присутствует Сихарулидзе, теперь. Что там у нас? Кпк, русский вызов. Дело даже не в самих словах, но это полнейшая безграмотность с точки зрения управленца. Не только в словах, но и действиях
да да, ходите, тащите ему денежки за билеты на все эти шоу КПК и прочий цирк-фк, посещением поддерживайте судейство мандариновое, а он посмеется над вашими свистками🤡
Прекрасное предложение... Жаль , что уже позади Челябинск. Были в зале. Но, кстати, его там и не было. Коган был. Свистеть нафиг изо всех сил... Как с такой быдловастью можно бороться... Кто-то предложил написать петицию. Я понимаю, что навряд ли услышат... Но ведь надо что -то делать с этой бедой, обрушившейся тна наше многострадальное ФК...
А мне вот было совсем не смешно.. Нашим ребятам и девочкам в ноги поклониться нужно,что Все не разбежались по федерациям,коньки на гвоздь не повесили,как-то пережили свой недопуск и отстранение от МС и выходят,и стараются порадовать зрителей,совершенствуются. А тренеры,постановщики и другие.. Они тоже стараются как-то пережить этот период и поддержать своих спортсменов,тренируя,предлагая красивые постановки.. И их вот так-.... Они точно не заслужили такого прилюдного "полоскания"...
Прилюдно пройтись по тренерам и спортсменам-это поддержка?Кем то недоволен-вызови тренера,укажи на недостатки,переговорите тет а тет..Пригласите иностранных специалистов ,если уж так ,чтобы подправили прыжки,кому-то поставили программу,чуть улучшили 2 оценку...Отрыв от какой реальности?
Морошкин хорошо протролил Мандаринового.
А другим слабо? Тренерам, спортсменам, хореографам.
Мандариновый всех разнес и опустил на дно.
Да было неплохо тренерам снять своих спортсменов со следующего шоу соревнования
Я смогла посмотреть половину интервью, и потом от отвращения этим персонажем выключила. Уму непостижимо, что несёт этот …
Я раньше думала, он интересы нашей шубной мафии будет отстаивать в противовес прогрессу, а теперь вижу, что похоже, он в международных интересах работает. Всех своих опустил, и тренеров, и спортсменов, а их всех восхваляет. Фу, позорник
Прям второй Родченков по вредительству(
Да, чудный прокат. Я в восторге. Уже даже и не припомню, чтобы за последние полтора-два года, чтобы вызывал такие эмоции прокат у мужиков.

Ну, великолепно, на самом деле, и по технике, и по элементам, и по восприятию программы, по голове. Он понимает, что он катает. Это очень достойно, большие ему поздравления, – сказал президент ФФККР Антон Сихарулидзе.

Слова Сихарулидзе про Гумменика после прошлогоднего ФГП.
Нормально он так за год переобулся. Или за год Петр разучился кататься?
Перед кем он так лебезит, вот очень интересно?!
Хорошие цитаты подобрали.
Мастер переобувания
Морошкину респект.
Святого мандарина
Загитова появилась в тизере новой песни Вани Дмитриенко
33 минуты назадВидео
Плющенко о речи Сихарулидзе про переходы из-за оценок: «Про родителей и компоненты – это сильно»
сегодня, 13:05
Савосин перешел в группу Соколовской (Sport24)
сегодня, 11:57
Почему на Финале Гран-при столько ошибались? Обсуждаем в недавнем выпуске подкаста «Чистый хвост»
сегодня, 11:13ВидеоСпортс"
Камилла Нелюбова исполнила на тренировке четверной флип
сегодня, 10:47Видео
Семененко о показательном «Человек-бензопила»: «Алексей Николаевич согласился сразу. Он идет в ногу со временем и всегда поддерживает креативные идеи»
сегодня, 10:29
Трусова выступит в шоу Авербуха в Ростове-на-Дону
сегодня, 10:15
Загитова о «Ледниковом периоде»: «Я рада снова быть в роли ведущей этого удивительного проекта! Это был суперсезон – как и обещала»
сегодня, 09:54
Петросян, Глейхенгауз и Дудаков стали гостями шоу Павла Воли на ТНТ
сегодня, 09:15Фото
Александра Степанова: «Для меня «Ледниковый период» был в первую очередь про самореализацию — про образы, про пробу чего-то нового»
сегодня, 09:07
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
