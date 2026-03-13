Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слова главы Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе о бессмысленности гонки за четверными.

«Прочитала расшифровку большого разговора Антона Сихарулидзе с ведущими шоу «Каток». И поняла, что не готова согласиться с уважаемым специалистом в том, что касается сложности мужских программ.

Цитировать полностью, простите, не буду, но смысл (вкратце) таков: четверные прыжки сжирают время, его не хватает времени на скольжение, на вращения, на другие элементы. Прыгать четверные чисто никто толком не умеет, и вставлять пять четверных в программу – это из разряда «назло маме отморожу уши». И вообще лучше сделать один квад чисто, чем пять – кое-как.

Все это могло бы, наверное, работать, если бы наши парни соревновались не с Ильей Малининым и не с Михаилом Шайдоровым. А, скажем, с Денисом Васильевым. До тех пор, пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – форменное самоубийство. Я бы вообще сказала, что в этом случае вообще не нужно никого посылать на международку – за абсолютной бессмысленностью этого мероприятия в плане возможного результата.

Заклинание «пусть сначала научатся кататься, вращаться и делать дорожки на четвертый уровень, здесь не работает. Во всех сложнокоординационных видах спорта алгоритм для спортсменов един: сначала нарабатывается сложность прыжков, и только потом – стабильность их исполнения. Разумеется, я по умолчанию предполагаю, что фигурист изначально правильно научен технике прыжка, а не бросается на него, как камикадзе», – написала Вайцеховская.

Сихарулидзе о гонке за квадами: «Для меня это просто какие-то понты. Когда ты приземляешься на рога с катанием из трех-четырех четверных, на ЧМ ты будешь 28-й»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
Наконец - то кто-то стал первым и высказался против Сихарулидзе и его бреда
Почему все молчат,я не понимаю
Ответ julietta
Все в шоке
Ответ julietta
боятся...
больше всего смешит, что Малинин и Шайдоров у нас стали каким-то мерилом второй оценки. Что у Малинина в программе не на что смотреть без прыжков, что у Шайдорова. Где Сих у них увидел скольжение, связки, реберность и сложную хореографию? Шайдоров и Малинин как раз все свои медали взяли благодаря сложному техническому контенту, а не компонентности
Ответ magister ludi
+++++
Это понимают все вменяемые люди, кроме президента федерации ФК. Достаточно посмотреть прокат победителя ОИ и всё станет понятно.
Ответ tanya_1111
Сихарулидзе сам себе противоречит. Когда говорит об Аделии и рассказывает о необходимости риска пойти на 4-ой тулуп, чтобы быть на пьедестале. А после говорит о том, что 4-ые не нужны, а нужна красота - скольжение, рёбра и т.д.. Где логика в его рассуждениях? ЛОГИКА где?
Ответ Ринн24
Логики нет и в том что он хвалит БК за четверной выброс, но ругает одиночников. С логикой там вообще плохо ему в ИСУ сказали как надо, а как все это увязать с действительностью он ещё не додумал.
Вообще не понял Сихарулидзе , а чем ещё брать если не прыжками многооборотными разве Шайдоров не прыжками выиграл ОИ не тем что прыгнул квады больше и чище всех или может он гениальный катальщик и артист ?
Ответ Магомед Абдулмеджидов
А я даже слушать не стал, так по диагонали прочитал здесь. Я помню фигурист такой был когда-то, болел за него, когда он с Чаплиным выступал. Но мне казалось, что он уже умер.
Ответ alexnew
Уже тогда был гнилым как человек. ОИ в СЛС были первые, которые я смотрела, многое запомнилось детально. Сихарулидзе комментировал ПП у парней, катает Абт и соведущий спрашивает у Антона - не придержали его, он же лучше откатал. Антон спокойно: конечно, придержали, но вы поймите - на ОИ многие приезжают просто чтобы попасть в пятёрку, а у нас три парня, два точно на пьедестале, так бывает. Конечно, легко свистеть, зная, что ты первый номер и под тебя продавали Тихонова. Как бы он завыл, окажись на месте Абта, который лучше, но судьба такая - третий номер сборной. Уже тогда любил про понятия рассуждать.
Тот момент, когда Вайцеховская выглядит как образец адекватности. Сих так опозорился, давно не видела такого единодушия в ФК фандоме. Уже даже ису не выглядят такими негодяями, как мандариновый
Так нагло обосрать работу ведущих тренеров и топовых спортсменов - это надо еще постараться. Я надеюсь, Этери, Москвина, Тарасова и другие представители просто пропесочат его как следует в ближайщее время. Сколько медалей эти люди принесли стране и говорить такое...

Следует напомнить, что и у Адели, и у Пети в программах все элементы были 4-го уровня, а еще и были программы. У Пети была чистая пятиквадка. Зал ликовал после проката. Ну и как - сильно помогло?
Может займется уже допуском и нарабатыванием рейтинга для спортсменов, а не балабольством и унижением своих специалистов? Долбанный стыд.
Дожила я однако, соглашаюсь со старушкой Войцеховской. Спасибо мандариновому президенту…
Еще можно отправить Аню Фролову на международные страты, никаких тебе четверных, шарканий и ковыряний, Только наша любимая кошка, ничего лишнего. Как думаете, привезет победу?
Из парней Мозалева пошлем, 4т дай бог прыгнет, а может, ну его это этот 4ной, может просто красиво проехать, покрытие льда как там у него, неплохое ведь?
Будет между Малининым и Шайдровым!
Ответ fada
Андрюше за что "прилетело"?
Ответ Luna02
А кто у нас самый компонентный?) Марк?)
С их оценками и не определишь, пришлось Андрея вспоминать) надо было у Антона спросить, жаль в этом интервью журналистов не нашлось.
Спасибо, что хоть кто-то это объяснил главе федерации фигурного катания России. Это сюр!
Вайцеховская молодец, что озвучила и посмела не согласиться с Сихом, что прыжки не очень то важны, но там всё интервью как-будто на вопросы отвечает не президент ФФКР, а иногент , засланный в Россию чтобы разрушить и похоронить отечественное ФК. Интересно, что скажут про это все наши шубы Тарасовы, Чайковские, Авербухи, Мишины и т.д.вопрос конечно риторический - конечно трусливо промолчат.. 😳
Ответ Westmoreland
Трусливо будут молчать, понятно уже
Ответ Westmoreland
Действующие тренеры вряд ли что скажут. Уж слишком чревато.
Антон Сихарулидзе разнес нашу фигурку: квады – это понты, оценки – от балды
вчера, 14:10
Сихарулидзе объяснил, почему с ISU не стали судиться из-за недопуска россиян: «Я практически уверен, что это ничего бы не решило»
вчера, 11:05
«Чувак из Люксембурга больше всех кричал, что мы плохие. Я ему говорю: «Слушай, а тебе чего надо-то вообще?» Сихарулидзе о противниках России в ISU
вчера, 09:02
Димитриев о группе Тутберидзе: «Здесь абсолютно другой темп тренировок, все постоянно что-то прыгают, ездят. Кипит работа»
сегодня, 15:24
Димитриев о пропуске сезона из-за травмы: «Были периоды, когда руки опускались. Уже был готов закончить»
сегодня, 15:05
Петр Гуменник и Алексей Мишин сделали символический удар перед матчем «Зенита» и «Спартака»
сегодня, 13:11Фото
«Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе». Тренер Слюсаренко опроверг информацию о распаде пары
сегодня, 11:25
Алексей Мишин: «Дружеское рукопожатие Ягудина и Плющенко меня радует. Сближение – всегда хорошо, разобщение – плохо»
сегодня, 10:24
Климов об отмене турнира в Сочи: «Официальная информация – в связи с угрозой безопасности участников и зрителей. В этом сезоне турнир уже не состоится»
сегодня, 10:15
Экс-тренер Лью Липецки: «Ходят слухи, что я не позволяла Алисе пить воду во время тренировок. Это неправда. Прекратите хейт»
сегодня, 07:29
Морошкин об интервью Сихарулидзе: «Посмотрел «Каток». Хочу мандарины»
сегодня, 06:08
«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
вчера, 17:58
Кимми Репонд снялась с чемпионата мира-2026
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Елисова об обрушении крыши катка ЦСКА в феврале: «Это сделало тяжелее мою подготовку»
9 марта, 11:27
Кагановская о серебре в финале Гран-при: «Мы довольны. О призовом месте заранее не думаем, это может отвлекать»
8 марта, 13:59
Илья Авербух: «Главное наследие Мишина – его ученики становятся очень сильными и талантливыми тренерами»
8 марта, 11:43
Щербинина о первом взрослом сезоне: «Думала, что переход будет немного полегче. Сложнее настраивать себя, что больше не юниорское катание»
8 марта, 11:38
Щербакова о «Ледниковом периоде»: «Много часов работы, снова появился какой-то азарт. Причем азарт не за места и оценки, а из любопытства: «Что еще мы сможем выучить?»
8 марта, 11:18
Моисеева о катке ЦСКА, у которого обвалилась крыша: «В течение месяца будет экспертиза. Все группы сейчас тренируются в соседнем здании»
7 марта, 12:55
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман 2-е, Подгайная и Коваль – 3-и
7 марта, 12:30
Рекомендуем