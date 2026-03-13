Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»
Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слова главы Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе о бессмысленности гонки за четверными.
«Прочитала расшифровку большого разговора Антона Сихарулидзе с ведущими шоу «Каток». И поняла, что не готова согласиться с уважаемым специалистом в том, что касается сложности мужских программ.
Цитировать полностью, простите, не буду, но смысл (вкратце) таков: четверные прыжки сжирают время, его не хватает времени на скольжение, на вращения, на другие элементы. Прыгать четверные чисто никто толком не умеет, и вставлять пять четверных в программу – это из разряда «назло маме отморожу уши». И вообще лучше сделать один квад чисто, чем пять – кое-как.
Все это могло бы, наверное, работать, если бы наши парни соревновались не с Ильей Малининым и не с Михаилом Шайдоровым. А, скажем, с Денисом Васильевым. До тех пор, пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – форменное самоубийство. Я бы вообще сказала, что в этом случае вообще не нужно никого посылать на международку – за абсолютной бессмысленностью этого мероприятия в плане возможного результата.
Заклинание «пусть сначала научатся кататься, вращаться и делать дорожки на четвертый уровень, здесь не работает. Во всех сложнокоординационных видах спорта алгоритм для спортсменов един: сначала нарабатывается сложность прыжков, и только потом – стабильность их исполнения. Разумеется, я по умолчанию предполагаю, что фигурист изначально правильно научен технике прыжка, а не бросается на него, как камикадзе», – написала Вайцеховская.
Сихарулидзе о гонке за квадами: «Для меня это просто какие-то понты. Когда ты приземляешься на рога с катанием из трех-четырех четверных, на ЧМ ты будешь 28-й»
Почему все молчат,я не понимаю
Следует напомнить, что и у Адели, и у Пети в программах все элементы были 4-го уровня, а еще и были программы. У Пети была чистая пятиквадка. Зал ликовал после проката. Ну и как - сильно помогло?
Может займется уже допуском и нарабатыванием рейтинга для спортсменов, а не балабольством и унижением своих специалистов? Долбанный стыд.
Из парней Мозалева пошлем, 4т дай бог прыгнет, а может, ну его это этот 4ной, может просто красиво проехать, покрытие льда как там у него, неплохое ведь?
Будет между Малининым и Шайдровым!
С их оценками и не определишь, пришлось Андрея вспоминать) надо было у Антона спросить, жаль в этом интервью журналистов не нашлось.