Вайцеховская о словах Сихарулидзе: «Пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – самоубийство»

Вайцеховская о словах Сихарулидзе: уменьшать количество квадов – самоубийство.

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слова главы Федерации фигурного катания России Антона Сихарулидзе о бессмысленности гонки за четверными.

«Прочитала расшифровку большого разговора Антона Сихарулидзе с ведущими шоу «Каток». И поняла, что не готова согласиться с уважаемым специалистом в том, что касается сложности мужских программ.

Цитировать полностью, простите, не буду, но смысл (вкратце) таков: четверные прыжки сжирают время, его не хватает времени на скольжение, на вращения, на другие элементы. Прыгать четверные чисто никто толком не умеет, и вставлять пять четверных в программу – это из разряда «назло маме отморожу уши». И вообще лучше сделать один квад чисто, чем пять – кое-как.

Все это могло бы, наверное, работать, если бы наши парни соревновались не с Ильей Малининым и не с Михаилом Шайдоровым . А, скажем, с Денисом Васильевым . До тех пор, пока прыжки остаются наиболее дорогостоящими элементами, уменьшать их количество в мужских программах – форменное самоубийство. Я бы вообще сказала, что в этом случае вообще не нужно никого посылать на международку – за абсолютной бессмысленностью этого мероприятия в плане возможного результата.

Заклинание «пусть сначала научатся кататься, вращаться и делать дорожки на четвертый уровень, здесь не работает. Во всех сложнокоординационных видах спорта алгоритм для спортсменов един: сначала нарабатывается сложность прыжков, и только потом – стабильность их исполнения. Разумеется, я по умолчанию предполагаю, что фигурист изначально правильно научен технике прыжка, а не бросается на него, как камикадзе», – написала Вайцеховская.

