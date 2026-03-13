  • «Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные
29

«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные

Свищев о переходах россиян в другие сборные: никакого повального бегства нет.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о переходах российских спортсменов в другие сборные.

– Не стоит ли в смысле смены спортивного гражданства несколько особняком фигурное катание, как полагаете?

– Понимаю ваш вопрос, там грандов с русскими фамилиями очень много, и по разным причинам. Но что хотел подчеркнуть: когда вся эта неприятная ситуация с отстранениями началась, многие говорили: «Сейчас все российские спортсмены валом повалят из страны». Но такого ведь не произошло. А это означает, что гражданская позиция у большинства российских спортсменов на высочайшем уровне.

Здесь надо, конечно, оговориться, что в некоторых федерациях переходы за рубеж все же отмечены, многие должным образом согласовали свой переезд и участие в соревнованиях за команды дружественных России стран. Есть и иные примеры.

Но важно, что ни в фигурном катании, ни в других видах спорта никакого повального бегства нет. И не в последнюю очередь потому, что Россия многое делала и делает, чтобы создать максимально комфортные условия для поддержки наших атлетов в это непростое время, которое, убежден, скоро закончится, – сказал Свищев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Ребята фигуристы ,бегите !
Я даже в теории не могла бы представить,что скажу такое
Но после сегодняшнего …
Ответ julietta
Ребята фигуристы ,бегите ! Я даже в теории не могла бы представить,что скажу такое Но после сегодняшнего …
А что сегодня произошло?
Ответ МартаМ
А что сегодня произошло?
Посмотрите выпуск «Катка» с Антоном Сихарулидзе (
"Что за кулуарные базары-вокзалы?не надо бла-бла-бла"
Антон Сихарулидзе ответил Дмитрию Свищеву
Этого не произошло, потому что люди столько лет ждали действий от федерации. А учитывая, что их нет и не будет, терпение людей скоро закончится. Юниорам точно надо уходить, пока еще есть время и не все потеряно.
Не взрыв, а хлопок.
Не повальное бегство, а оптимизация спортивного гражданства!
С такой федрой и такими руководятлами сидеть без межнара будем еще долго. И честно, я не думала, что когда-нибудь скажу такое, но после сегодняшнего выпуска я была бы счастлива если бы все наши нынешние топы фк, о которых Сих высказался, что они падают, кататься не умеют и "что-то там напрыгали" свалили в другие федерации, где их будут ценить и где они будут получать заслуженную поддержку, а не помои в свой адрес. А Сих пусть сам выходит на лёд и продолжает развивать фк в условиях недопуска- покажет как надо не падать, прыгать и хорошо кататься.
Судя по дипломатической импотенции нашей федры, похоже, что сами спортмены вынуждены будут решать вопрос с допуском через суд. И если этого не получится, то я только могу пожелать всем, кому возможно, найти себе другие федерации, где будут ценить и уважать, а не вытирать ноги. Раз уж тут не хотят бороться за своих спортсменов.
Гуменника с радостью пример Арутюнян, а Аделия сможет быть примой №1 в Армении.
Ответ Skyolker
Судя по дипломатической импотенции нашей федры, похоже, что сами спортмены вынуждены будут решать вопрос с допуском через суд. И если этого не получится, то я только могу пожелать всем, кому возможно, найти себе другие федерации, где будут ценить и уважать, а не вытирать ноги. Раз уж тут не хотят бороться за своих спортсменов. Гуменника с радостью пример Арутюнян, а Аделия сможет быть примой №1 в Армении.
А остальным куда деться?
Ответ Luna02
А остальным куда деться?
Куда захотят. Рыба гниет с головы.
Ну, если вопрос с допуском не решится в этом сезоне, то ожидайте того, что даже топы захотят уйти
Товарищ депутат, вы не правы. В фигурном катании повальное бегство есть. И именно потому, что вы сидите и чешете себе спину вместо того, чтобы что-то сделать дабы не его не допустить
Мотивация - собирать на время игрушки на кубке первого канала? Или смотреть, как выигрывают на шоу турнире слепленные за ночь номера Авербуха?
Фигуристы, ищите варианты в других федерациях. С нынешним руководством нашей вам не светит ни-че-го.
Каждый раз читаешь тут Свищёв сказал то, Свищёв сказал это. Дай-думаю, взгляну на облик человека, нельзя же по одной фамилии предугадывать стадию вранья и запредельного гона. Посмотрел, фамилия благообразнее.
