«Никакого повального бегства нет. Россия многое делает, чтобы создать комфортные условия для поддержки наших атлетов». Свищев о переходах россиян в другие сборные

Свищев о переходах россиян в другие сборные: никакого повального бегства нет.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о переходах российских спортсменов в другие сборные.

– Не стоит ли в смысле смены спортивного гражданства несколько особняком фигурное катание, как полагаете?

– Понимаю ваш вопрос, там грандов с русскими фамилиями очень много, и по разным причинам. Но что хотел подчеркнуть: когда вся эта неприятная ситуация с отстранениями началась, многие говорили: «Сейчас все российские спортсмены валом повалят из страны». Но такого ведь не произошло. А это означает, что гражданская позиция у большинства российских спортсменов на высочайшем уровне.

Здесь надо, конечно, оговориться, что в некоторых федерациях переходы за рубеж все же отмечены, многие должным образом согласовали свой переезд и участие в соревнованиях за команды дружественных России стран. Есть и иные примеры.

Но важно, что ни в фигурном катании, ни в других видах спорта никакого повального бегства нет. И не в последнюю очередь потому, что Россия многое делала и делает, чтобы создать максимально комфортные условия для поддержки наших атлетов в это непростое время, которое, убежден, скоро закончится, – сказал Свищев.